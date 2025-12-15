Agriculture

Khánh Hòa inspecte la lutte contre la pêche INN dans certains ports de pêche

Le 11 décembre, une délégation de la province de Khánh Hòa, dirigée par Trịnh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial, a inspecté la conformité aux réglementations relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) aux ports de pêche communautaires de Vĩnh Trường et Vĩnh Lương.

Sur place, Trịnh Minh Hoàng a demandé aux unités de gestion, ainsi qu'au Service de l'agriculture et de l'environnement, de procéder à des contrôles stricts, détaillés et pratiques de toutes les réglementations et normes liées à la pêche INN; et de réparer et de mettre à niveau immédiatement certaines infrastructures. Concernant le fonctionnement du logiciel de gestion, les ressources humaines et la coordination entre les forces, tout doit être mis en œuvre de manière fluide et efficace, garantissant les exigences réglementaires. Les ports de pêche doivent élaborer des scénarios spécifiques en cas d’incidents imprévus, ainsi que des plans de résolution, pour assurer une mise en œuvre sérieuse et substantielle de la lutte contre la pêche INN, tout en traitant d’urgence certaines questions en suspens.

Selon le rapport du Service de l'agriculture et de l'environnement, à ce jour, 17 des 19 tâches relatives à la lutte contre la pêche INN ont été accomplies. Les tâches suivantes sont en cours d'achèvement urgent : l’élaboration d'un projet de reconversion professionnelle pour les pêcheurs, l'approvisionnement en nourriture et en denrées alimentaires pendant la période de transition; la publication d’une politique de reconversion et de démantèlement des navires de pêche qui ne sont plus nécessaires à l'activité de pêche, conformément aux conditions réelles de la localité, et une politique d'assistance aux pêcheurs pour améliorer ou remplacer les équipements VMS (système de surveillance des navires).

Actuellement, 100% des navires de pêche de la province sont enregistrés et mis à jour dans le logiciel VnFishbase ; 100% des navires de pêche ont reçu une licence d'exploitation des ressources halieutiques. Du 1er au 7 décembre, aucun nouveau cas de navire de pêche n'a été signalé pour violation et saisie dans les eaux étrangères, pour traitement ou poursuite pénale liés à la pêche INN ; aucun navire de pêche n'a perdu la connexion VMS ou franchi la limite autorisée de la zone de pêche en mer.

Actuellement, certains navires de pêche dans la province ont un certificat de sécurité technique expiré dans la base de données nationale sur la pêche. Les unités et les localités contrôlent strictement ces navires.

