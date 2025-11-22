VinFast s'impose en Indonésie et réaffirme son leadership régional dans la transition verte

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast continue de marquer les esprits sur le marché indonésien, comme en témoigne sa double distinction lors de l'événement "The Road to CNBC Indonesia Awards 2025".

En remportant les titres de "Marque pionnière dans la transition verte et le développement durable" et de "SUV compact de l’année" pour son modèle VF 7, la marque vietnamienne enrichit son palmarès, consolidant ainsi sa vision à long terme et son rôle moteur dans la promotion de la mobilité écologique en Indonésie.

Cette distinction salue une stratégie globale englobant la production, la distribution, le développement d’infrastructures de recharge et un service après-vente solide. Des politiques commerciales innovantes, telles que le modèle de location de batteries, ont été particulièrement appréciées pour leur capacité à rendre les véhicules électriques plus accessibles, contribuant ainsi concrètement à l’économie verte indonésienne grâce à la création d’emplois et au renforcement de l’autonomie industrielle nationale.

Actuellement, VinFast déploie un écosystème complet comprenant un réseau de concessionnaires, un projet d’usine d’assemblage à Subang, ainsi que des partenariats stratégiques avec Green SM et V-Green pour développer les infrastructures de service.

Sur le plan produit, le VF 7 a convaincu le jury par son design moderne d’inspiration européenne, ses technologies intelligentes et ses performances adaptées aux besoins réels des utilisateurs locaux, incarnant l’engagement du constructeur envers des produits durables.

Le concours "Road to CNBC Indonesia Awards" est un événement annuel récompensant les entreprises ayant apporté une contribution exceptionnelle et un impact positif à l’économie nationale. Le jury est composé d’experts du secteur, d’universitaires, de gestionnaires et de rédacteurs économiques, et s’appuie sur des enquêtes indépendantes.

Cette reconnaissance s’ajoute à une série de succès récents, incluant deux prix aux CNN Indonesia Awards 2025 et quatre distinctions au Surabaya International Auto Show 2025, où le modèle VF 3 a également été primé.

Porté par cette dynamique et par une présence internationale de plus en plus affirmée - notamment reconnue par le magazine TIME -, VinFast consolide sa position en Asie du Sud-Est, faisant de l’Indonésie un pilier central de sa stratégie de croissance.

