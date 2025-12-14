Hô Chi Minh-Ville : le marché du Têt s’anime, l’offre abondante et les prix stabilisés

À l’approche du Têt traditionnel du Cheval, le marché de Hô Chi Minh-Ville connaît une nette animation, portée par une demande en hausse et une offre abondante. Les entreprises et les systèmes de distribution multiplient les préparatifs afin d’assurer l’approvisionnement et de maintenir la stabilité des prix pendant la période de pointe.

Dès le début du mois de décembre, la fréquentation des systèmes de distribution modernes a enregistré une nette hausse, en particulier pour les produits destinés à la consommation du Têt. De nombreux consommateurs ont opté pour des achats anticipés, profitant des programmes de promotion afin de préparer à l’avance les produits à longue durée de conservation, tels que les confiseries, les boissons rafraîchissantes et les aliments transformés, ce qui contribue à alléger la pression sur les achats de dernière minute.

Selon les entreprises de distribution, le marché affiche des signes de reprise encourageants, avec une activité de consommation plus soutenue qu’à la même période de l’année précédente. Grâce au renforcement des contrôles du marché par les autorités compétentes, les consommateurs s’orientent de plus en plus vers des produits de marque et d’origine clairement identifiée, ce qui soutient une croissance stable du chiffre d’affaires de nombreuses entreprises durant la haute saison des achats.

Afin de répondre à la hausse de la demande, les grands systèmes de distribution de Hô Chi Minh-Ville ont augmenté leurs stocks de 20 à 50% par rapport à l’année dernière, tout en se concentrant sur l’optimisation des solutions logistiques pour assurer un approvisionnement rapide des entrepôts centraux et des points de vente. Parallèlement, les entreprises de production, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des boissons, ont relevé la capacité de fonctionnement de leurs usines de 15 à 30% par rapport au troisième trimestre et mis en place des équipes supplémentaires dès les mois précédents afin de garantir le respect des délais de livraison pour la période du Têt.

De nombreuses entreprises indiquent avoir préparé leurs plans de production pour le Têt dès le milieu de l’année, en constituant des stocks de matières premières, en développant de nouveaux produits et en lançant la distribution des articles du Têt dès le début du mois de novembre. Grâce à cette anticipation, l’offre de marchandises pour la période du Têt demeure abondante et diversifiée, répondant à une demande de plus en plus variée des consommateurs. Certaines entreprises se fixent des objectifs de croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 8 à 15% pour la saison du Têt de cette année, traduisant des perspectives optimistes quant à la reprise de la consommation en fin d’année.

Selon le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, les marchandises destinées au Têt sont activement produites, transportées et distribuées vers l’ensemble des points de vente de la ville. Cette année, le programme de stabilisation des prix continue de jouer un rôle clé, les produits concernés représentant environ 25 à 43% des parts de marché, contribuant ainsi à réguler l’offre et à maintenir la stabilité des prix tout au long de la haute saison du Têt lunaire 2026.

Toutefois, parallèlement à ces signaux positifs en matière d’offre et de demande, les entreprises font face à une pression croissante liée à l’augmentation des coûts des intrants. Les prix de nombreuses matières premières, en particulier celles importées, ont augmenté de 10 à 30%, tandis que l’approvisionnement en matières premières nationales demeure contraint et les coûts de transport se sont alourdis, notamment à la suite des intempéries et des catastrophes naturelles, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les coûts logistiques.

Renforcer la confiance des consommateurs

Face à ces défis, les entreprises ont adopté diverses solutions pour maîtriser les coûts de production, notamment en privilégiant les matières premières locales, en optimisant les processus de fabrication, en réduisant les étapes intermédiaires et les dépenses non essentielles, et, dans certains cas, en acceptant une réduction des marges bénéficiaires afin de maintenir des prix de vente stables. Les associations professionnelles soulignent que, malgré les difficultés, les entreprises accordent la priorité à la garantie de la qualité des produits, afin de préserver la confiance des consommateurs.

Grâce aux efforts concertés des producteurs, le marché des marchandises du Têt à Hô Chi Minh-Ville continue d’offrir une offre abondante et des prix globalement stables. Cette situation permet également aux systèmes de distribution de lancer une série de programmes promotionnels, avec des réductions allant de 10 à 50%, axés sur les biens de consommation courante, les produits vietnamiens, les produits locaux et les articles labellisés OCOP, dans le but de stimuler la demande durant les dernières semaines de l’année.

Les experts estiment que la stabilité des prix des produits du Têt contribue non seulement à renforcer la confiance des consommateurs, mais aussi à soutenir la stabilité du marché dans son ensemble. Les entreprises espèrent que la saison des achats du Têt constituera un moteur important pour conclure l’année sur des résultats positifs et aborder la nouvelle année avec un optimisme renouvelé.

