Les Vietnamiens enfin autorisés à jouer dans leurs casinos

>> Un projet de casino de deux milliards de dollars à Vân Dôn soumis pour décision

Photo : CTV/CVN

Un nouveau décret gouvernemental, entré en vigueur le 26 novembre 2025, autorise officiellement et de manière permanente les résidents vietnamiens à jouer au casino de Phu Quôc. Exploité par une filiale de Vingroup, l’établissement compte 1.470 machines à sous et 147 tables de jeux. Il accueillait déjà des Vietnamiens dans le cadre d’un programme pilote lancé en 2017.

Le décret instaure également une période d’essai de cinq ans permettant aux résidents vietnamiens de jouer au casino Hô Tràm, à Hô Chi Minh-Ville, et au casino de Vân Dôn, dans la province de Quang Ninh, frontalière de la Chine. Le Vietnam compte neuf casinos, mais les six autres restent réservés aux étrangers, le gouvernement exerçant un contrôle strict sur les jeux d’argent.

Le texte précise les conditions requises pour qu’un citoyen vietnamien puisse accéder aux casinos : être âgé de 21 ans ou plus, disposer de la pleine capacité juridique, prouver sa capacité financière, acheter un billet d’entrée…

Il s’agit d’un projet mené à titre expérimental pour une durée de cinq ans à partir du 26 novembre 2025. Quant au projet de Vân Dôn, sa période pilote de cinq ans débutera à la date de délivrance du certificat d’éligibilité pour l’exploitation du casino.

À la fin de la période expérimentale, les casinos Hô Tràm et Vân Dôn cesseront provisoirement d’autoriser les citoyens vietnamiens à jouer, dans l’attente des conclusions des autorités compétentes conformément à la loi sur les casinos. Les entreprises exploitant ces établissements sont tenues d’organiser et de contrôler strictement l’accès des joueurs vietnamiens, dans le respect de l’ensemble des lois et réglementations applicables.

Des expériences à suivre de près

Le ministère des Finances vient de publier un rapport évaluant l’impact du projet de décret remplaçant le décret 03/2017 sur le secteur des casinos. Selon le ministère, l’adoption de ce nouveau texte vise à compléter le cadre juridique, à l’harmoniser avec les réglementations actuelles et à résoudre les difficultés rencontrées lors de son application.

Le décret actualisé précise les conditions d’accès des citoyens vietnamiens aux casinos : avoir 21 ans ou plus, disposer de la pleine capacité juridique, justifier de sa capacité financière, acheter un billet d’entrée ; ne pas faire l’objet d’une interdiction de jouer par soi-même ou par un membre de sa famille ; utiliser exclusivement le dông vietnamien pour l’échange contre la monnaie de jeu, avec possibilité de reconversion en cas de gains ou de jetons non utilisés.

Selon le ministère des Finances, ces conditions n’ont généralement posé aucun problème par le passé et ont contribué à contrôler efficacement l’entrée des Vietnamiens dans les casinos. Toutefois, l’obligation de prouver sa capacité financière reste contraignante, en raison de la quantité importante de documents à fournir, compliquant la procédure à la fois pour les joueurs et pour les exploitants.

Le rapport de synthèse sur la mise en œuvre du décret 03/2017 indique que le cadre juridique encadrant les casinos est globalement complet : il garantit que cette activité, soumise à des conditions strictes, est étroitement surveillée, depuis l’octroi des licences et l’importation des machines jusqu’aux opérations de change, à la sécurité et au contrôle des activités.

Thê Linh/CVN