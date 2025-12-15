Vietjet : une course technologique dans l'industrie aéronautique vietnamienne

Immédiatement après l'émission par Airbus d'un avertissement technique urgent concernant son logiciel ELAC (Electronic Altitude and Navigation Control) et la publication par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) d'une consigne de navigabilité d'urgence (EAD) exigeant la mise à jour ou le remplacement du logiciel sur tous les appareils concernés d’Airbus avant 6h59 le 30 novembre 2025, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet n'a mis que 32 heures pour mener à bien l'opération.

Dans de rares cas, le logiciel ELAC peut être affecté par des interférences dues au rayonnement solaire, entraînant un contrôle d'altitude anormal. À l'échelle mondiale, près de 6.000 appareils ont été touchés, dont au Vietnam seulement, 81 appareils ont nécessité une intervention, dont 69 appartenant à Vietjet.

Activation du dispositif d'urgence

Ainsi, dans la nuit du 28 novembre, Vietjet a immédiatement activé son comité d'urgence, mobilisant l'ensemble de ses systèmes techniques, opérationnels et technologiques. Parallèlement, des scénarios d'exploitation du réseau aérien, le déploiement d'avions gros-porteurs et des ajustements des horaires de vol ont été élaborés afin de garantir une protection maximale des passagers.

Le système AMOS - une plateforme intégrée de gestion technique basée sur le big data et l'IA - a fonctionné en continu pour examiner en temps réel les configurations de la flotte, identifiant avec précision chaque appareil nécessitant une mise à jour, son lieu d'exploitation et le plan de traitement optimal.

Le principal défi résidait dans les ressources techniques: chaque appareil, selon les recommandations d'Airbus, requiert 2 à 3 heures de mise à jour, tandis que le nombre d'équipements spécialisés au Vietnam est limité et que la flotte opère dans plusieurs pays.

L'excellence de l'équipe d'ingénierie de Vietjet

À Dà Nang, où de nombreux appareils nécessitent une maintenance urgente, l'ingénieur Nguyên Van Trung - fort de plus de 15 ans d'expérience - a mené à bien l'ensemble du processus de mise à jour logicielle en seulement 45 minutes, réduisant considérablement le temps standard tout en respectant scrupuleusement les exigences de sécurité.

La mise à jour du logiciel d'un avion est une série complexe d'opérations techniques: détermination de la configuration spécifique de chaque appareil, standardisation du logiciel, vérification du système, réalisation d'essais et comparaison des paramètres. Chaque opération exige une précision absolue et une vérification croisée entre les ingénieurs. L'expérience pratique, la compréhension des systèmes et les processus de numérisation ont permis à l'équipe d'ingénierie de Vietjet d'optimiser les délais d'intervention tout en maintenant les normes de sécurité les plus strictes.

La mise à jour réussie du premier appareil, le VN-A644, en seulement 45 minutes, a été qualifiée de "renaissance" par le Comité de gestion des urgences de Vietjet. La procédure de 45 minutes a été immédiatement communiquée aux équipes techniques de service à Nôi Bài, Tân Son Nhât et dans d'autres aéroports internationaux. Ce changement radical a complètement inversé le cours de la crise.

Technologie, collaboration et rapidité

Parallèlement à la mise à jour logicielle, Vietjet a anticipé la situation en préparant un plan de secours matériel, prêt à remplacer les unités ELAC si nécessaire. Les compagnies aériennes régionales et nationales ont également coordonné leurs efforts pour fournir une assistance technique, contribuant ainsi à accélérer le processus.

La standardisation de la bibliothèque logicielle, la numérisation des documents techniques sur iPad et les capacités d'analyse de données en temps réel ont permis de raccourcir les procédures administratives et d'accélérer le traitement, tout en garantissant la pleine conformité aux réglementations d'Airbus et de l'AESA. En un peu plus de 32 heures, l'ensemble de la flotte a été traité, évitant ainsi l'immobilisation au sol des A320/A321 pour cause d'erreurs logicielles.

“Lorsque celui de Dà Nang a annoncé avoir terminé la mise à jour en seulement 45 minutes, le centre des opérations d'urgence était presque saturé, ce qui a permis d'envisager le traitement des 69 appareils”, a déclaré Tô Viêt Thang, directeur général adjoint de Vietjet.

Il a ajouté que le 30 novembre à 3h00, Vietjet avait mené à bien sa mission, près de quatre heures avant l'horaire prévu, le temps de traitement de chaque appareil ayant été réduit de 3 heures à seulement 45 minutes en situation d'urgence.

Capacités opérationnelles et techniques de l'aviation vietnamienne

À ce sujet, les responsables de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam ont reconnu que les compagnies aériennes nationales avaient réagi avec diligence et rapidité, préparant pleinement leurs ressources techniques et humaines dès l'émission de l'alerte par Airbus, et respectant ainsi les consignes de sécurité aérienne.

Pour Vietjet, il s'agissait non seulement d'une tâche technique urgente, mais aussi d'une démonstration de ses capacités de gestion technologique, de son expertise en ingénierie et de sa coordination opérationnelle dans le contexte exigeant d'une compagnie aérienne de nouvelle génération.

Les 32 dernières heures de novembre de cette année resteront gravées dans les mémoires comme une campagne technologique et d'ingénierie exceptionnelle, où l'esprit d'initiative, l'innovation et le personnel de Vietjet ont une fois de plus joué un rôle déterminant pour garantir une sécurité aérienne absolue et assurer la stabilité des opérations pour des millions de passagers.

