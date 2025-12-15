Le Vietnam poursuit sa progression dans la chaîne de valeur technologique

Le Vietnam a progressé au sein de la chaîne de valeur technologique et a accru son importance dans l’assemblage final de produits électroniques, se spécialisant dans les produits électroniques grand public finis, a noté HSBC dans son rapport ''Le Vietnam en bref'' publié vendredi 12 décembre.

>> Faire des flux d'IDE un véritable levier d'innovation

>> Encourager les investissements dans les sciences et technologies

>> CMC et Samsung C&T coopèrent pour un centre de données à Hô Chi Minh-Ville

>> Le Vietnam, une destination attractive pour les flux de capitaux technologiques

Photo : VNA/CVN

La banque a déclaré que, grâce aux investissements constants de Samsung dès 2007, le Vietnam s’est transformé en un important centre de production, assurant la moitié des smartphones Samsung.

La part du Vietnam dans les exportations liées à la téléphonie a connu une progression remarquable en moins de 15 ans, passant de presque zéro, malgré un léger ralentissement récent.

Outre l’électronique grand public, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans la production de circuits intégrés pour processeurs – un segment à plus forte valeur ajoutée que le simple assemblage électronique. Cette croissance est due presque entièrement aux investissements d’Intel, qui produit 90% des puces pour processeurs au niveau mondial.

HSBC a noté qu’en 2013, 60% des exportations de biens vietnamiens vers les États-Unis provenaient de secteurs de l’industrie légère, comme le textile, la chaussure et les jouets. À cette époque, les produits électroniques ne représentaient qu’une part marginale de 13%.

Cependant, la tendance s’est rapidement inversée et les exportations de produits électroniques ont connu une croissance exponentielle. Depuis début 2025, les produits électroniques ont dépassé les produits manufacturés légers pour devenir le premier poste d’exportation vers le marché américain.

États-Unis, premier importateur de produits vietnamiens

Selon HSBC, alors que la plupart des pays de la région ont connu un net ralentissement de leurs exportations vers les États-Unis, la croissance des exportations vietnamiennes se maintient à près de 30% en glissement annuel (moyenne mobile sur trois mois).

De janvier à novembre, les États-Unis sont restés le premier importateur de produits vietnamiens, avec 138,6 milliards de dollars, selon l’Office national des statistiques.

Pour le seul mois d’octobre, le chiffre d’affaires total des exportations vietnamiennes a atteint 42,05 milliards de dollars, en hausse de 17,5% sur un an, grâce à une forte croissance dans des secteurs clés tels que l’électronique et l’informatique (+47,9%), la téléphonie (+4,7%), les machines (+12,2%) et les équipements et pièces de transport (+13,5%).

Fin octobre, les exportations cumulées du secteur de l’électronique ont atteint 136 milliards de dollars américains, un record depuis le début des exportations de ce secteur. Avec une croissance de près de 50% sur un an, l’industrie de l’électronique, des ordinateurs et des composants s’est solidement imposée comme un pilier des exportations vietnamiennes.

VNA/CVN