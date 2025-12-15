Le Programme 1322 renforce la productivité et la compétitivité des entreprises vietnamiennes

Le Programme national de soutien aux entreprises pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits et des marchandises sur la période 2021–2030 (Programme 1322) constitue un outil important permettant aux entreprises de renforcer leur compétitivité et de répondre aux exigences du marché.

Après cinq ans de mise en œuvre, entre 2021 et 2025, le Programme a soutenu plus de 6.400 entreprises dans l’application de solutions visant à améliorer la productivité et la qualité, et a permis la création de 102 modèles pilotes, atteignant ainsi les objectifs fixés avec cinq ans d’avance et posant les bases pour la période 2026–2030.

Nguyen Nam Hai, président du Comité national des normes, de nombreuses entreprises ont appliqué avec succès des normes, des systèmes de management et des outils d’amélioration de la productivité et de la qualité, dépassant les objectifs fixés. Toutefois, plusieurs cibles restent à atteindre, notamment la formation et la certification de 1 000 experts en productivité conformes aux normes nationales et aux normes de l’APO pour la période 2021-2030, ce qui exige des efforts soutenus et une coopération étroite des ministères, des secteurs et des unités concernées dans les temps à venir.

Un représentant de la province de Lai Châu a indiqué que le Programme se concentrait sur l’accompagnement des entreprises dans l’accès à des systèmes de management de la qualité avancés tels que ISO, HACCP et VietGAP ; sur le renforcement de l’application de nouvelles technologies, de technologies propres et d’outils d’amélioration afin d’optimiser les processus de production, en particulier dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de l’artisanat et des produits OCOP (À chaque commune, son produit).).

Le vice-président du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, Trân Hâu Ngoc, a précisé que ces dernières années, le Programme s’est progressivement diffusé à grande échelle. Les entreprises bénéficiaires ont pu accéder à des méthodes de gestion avancées, à des normes nationales et internationales, renforcer leurs capacités d’évaluation de la conformité, ainsi qu’adopter des modèles modernes d’amélioration de la productivité et de la qualité. Dès lors, la reproduction et la diffusion de ces modèles revêtent une importance majeure pour la période à venir.

Ngô Quy Viêt, chef du comité de pilotage du Programme, a exprimé le souhait que, dans la période à venir, le Vietnam continue de maintenir le mouvement en faveur de la productivité et de la qualité, tout en se concentrant davantage sur les domaines répondant aux besoins réels de la société, tels que la sécurité sanitaire, l’économie verte et l’économie circulaire. En outre, le renforcement des capacités, tant organisationnelles qu’humaines, constitue une exigence pressante afin de garantir un déploiement coordonné, efficace et durable des activités liées à la productivité et à la qualité.

Dans les temps à venir, le Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité travaillera avec les ministères, les secteurs, les unités concernées pour mettre en œuvre plusieurs orientations pour la période 2026-2030. Parmi les missions prioritaires figurent : perfectionnement d’un cadre juridique ; développement des PME, de la normalisation et de l’infrastructure qualité, de l’économie verte, du Halal, de la transformation numérique, de la diffusion des modèles pilotes, de l’élargissement de la coopération internationale…

