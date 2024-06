VIMF 2024 : rendez-vous des géants de la technologie industrielle

L’exposition sur l’industrie et la fabrication du Vietnam 2024 (VIMF 2024) et l’exposition sur l’automatisation industrielle, les équipements logistiques et les accessoires industriels du Vietnam (VMAT 2024) ont lieu du 19 au 21 juin au Centre des expositions internationales WTC à Binh Duong.

>> MTA Vietnam 2024 : vers la durabilité et la neutralité carbone dans la production

>> Semaine de présentation des spécialités de la province de Binh Duong

>> Propriétés intellectuelles et bonnes politiques, clés du succès de Binh Duong

>> Six provinces exportent pour plus de 10 milliards d'USD de biens en cinq mois

La VIMF et la VMAT 2024, organisées par la Sarl OMG, ont attiré la participation de plus de 450 exposants nationaux et internationaux en provenance de 20 pays, régions et territoires. L’événement présente au public un large éventail de machines, équipements, outils, matériels, technologies, et techniques au service de l’industrie, de la fabrication, de la mécanique, de l’automatisation, des logistiques et de l’industrie auxiliaire.

La VIMF 2024 est le grand rendez-vous des industriels qui fabriquent et distribuent des produits hi-tech, des applications technologiques, des produits d’intelligence artificielle ainsi que des solutions et services de transport et de dépôts pour les particuliers et les entreprises. Les exposants sont venus notamment du Japon, de Singapour, de Corée du Sud, d’Allemagne, de Chine, de Pologne, de France, du Royaume-Uni, de Thaïlande, de Taïwan et de Hong Kong (Chine) et du Vietnam.

Lors de son discours d’ouverture, le 19 juin dans la province de Binh Duong (Sud), Mai Hung Dung, vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong a souligné qu’à l’ère industrielle 4.0 qui révolutionne le monde entier, l’automatisation est non seulement une tendance irréversible mais également un important levier permettant d’améliorer la compétitivité et de poursuivre un développement durable de la province de Binh Duong.

"Bénéficiant d’une agglomération géographique favorable et de systèmes d’infrastructures développés, la province de Binh Duong est surnommée le noyau de l’industrie du pays et compte à l’heure actuelle 38 zones industrielles parfaitement investies qui en font une destination idéale pour les investisseurs étrangers", a déclaré Mai Hung Dung. "À ce jour, Binh Duong compte plus de 4.300 projets d’investissements directs étrangers (IDE), pour un capital total de plus de 40,6 milliards d’USD, juste derrière Hô Chi Minh-Ville et Hanoï en termes d’attraits d’IDE", a expliqué le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong.

Épicentre de l’industrie et de la fabrication intelligente

Binh Duong vise à devenir un centre de l’industrie et de la fabrication intelligente, muni d’outils automatiques de production pour contribuer à améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité l’industrie provinciale. Afin de concrétiser l’objectif fixé, la province de Binh Duong a mis en œuvre de nombreuses stratégies et solutions synchrones et unanimes dans l’investissement d’infrastructures de transport, de technologies et de développement des ressources humaines ainsi que dans le soutien accordé aux entreprises en matière de recherches et d’applications technologiques pour gagner en efficacité de production et de gestion.

Cao Tân Luc, directeur de la Sarl OMG et organisateur de l’événement, a pour sa part déclaré que dans un contexte où les technologies explosent, l’exposition sur l’industrie et la fabrication du Vietnam 2024 (VIMF 2024) et l’exposition sur l’automatisation industrielle, les équipements logistiques et les accessoires industriels du Vietnam (VMAT 2024) permettraient aux entreprises et investisseurs nationaux comme internationaux de mieux saisir les tendances du développement et les besoins en sciences, techniques et technologies dans le monde en général et au Vietnam en particulier.

À l’heure actuelle, Binh Duong cherche à renforcer la coopération entre entreprises domestiques et étrangères dans l’échange et le partage d’expériences, le transfert de technologies et le développement du marché. De nombreuses entreprises de la province ont connu des résultats positifs dans l’amélioration de la qualité de leurs produits et de leur gestion, grâce à l’application de technologies.

"La VIMF 2024 est organisée pour la 6e fois à Binh Duong et elle est désormais annuelle, marquant un développement des échanges industriels au Vietnam en général et à Binh Duong en particulier. La province de Binh Duong s’engage à soutenir et promouvoir ce type d’opportunité d’échanges afin de faire de Binh Duong un centre d’échanges industriels à l’échelle internationale et une région d’économie de pointe du Sud du Vietnam", a souligné Mai Hung Dung.

Cette année, plusieurs enseignes nationales et internationales de renommée sont présentes à l’événement, telles que Thinh Qua, Hanyoung Nux, Mitshubishi Electric, Yamazen, TBB, Emin, Nguyên Thang Phat, Autonics, Tân Hung, Logiform, OhtaVN, Van Su Loi, Tu Lôc Tech, Fanuc, Helukabel, Accretech, Sodick, Etec, Siemens, Hexagon, Brother, RTC, Laser Tech, Yamaha, Trumpf, TechData pour n’en citer que certaines.

Texte et photos : Truong Giang/CVN