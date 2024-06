Lutte contre la pêche illégale, mission urgente

Mission centrale de ces dernières années, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée reste urgente et joue un rôle crucial pour le développement économique de la province de Khanh Hoà dont la pêche est l’un des points forts.

>> Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang veut muscler les mesures contre la pêche INN

>> La province de Trà Vinh se mouille contre la pêche INN

Photo : TGKH/CVN

Le Comité populaire de la province de Khanh Hoà (Centre) a récemment mis en œuvre la réalisation du projet répondant à la décision gouvernementale concernant la lutte contre le pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable de sa filière de la pêche. L’objectif est de faire retirer en 2024 le carton jaune de la Commission européenne pour pêche INN, et de maintenir un développement durable favorable au développement socio-économique et à la protection de la souveraineté des droits maritimes et insulaires du Vietnam vis-à-vis de l’international.

Selon Trân Hoà Nam, vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, chef du comité de pilotage pour la lutte contre la pêche INN de Khanh Hoà, c’est une mission prioritaire urgente qui joue un rôle déterminant et significatif dans le développement durable de la pêche locale.

Tout le système politique de la province continuera donc à prendre énergiquement et uniformément des mesures pour gérer et arrêter la pêche INN dans ses eaux territoriales, empêcher toutes actes de violation des eaux étrangères par des pêcheurs et bateaux de pêche administrés par la province, assurer une exploitation entièrement légale et légitime, respecter la loi internationale de la pêche, contribuer à la protection, à la préservation et au développement durable des ressources naturelles maritimes au profit des habitants et de la nation et soutenir le retrait de l’avertissement de la Commission européenne, CE.

Pour que cette mission réussisse, les pêcheurs doivent personnellement respecter les droits pour la lutte contre la pêche INN. "Il faut toujours mettre le respect des droits en premier lieu, et non les intérêts personnels immédiats", a souligné Trân Hoà Nam.

Le Comité populaire provincial a donc précisé huit missions et mesures principales et les a confiées à chaque service, secteur et localité concerné afin de déployer largement le travail de lutte contre la pêche INN.

Détails des missions et mesures

Khanh Hoà se penche également sur la sensibilisation des droits internationaux et ceux du Vietnam en matière d’exploitation de fruits de mer, de lutte contre la pêche INN, de levée du carton jaune auprès des pêcheurs, des entreprises acheteuses et de celles spécialisées dans la transformation et l’exportation de fruits de mer.

À des fins d’efficacité de gestion et de contrôle des bateaux, la province fait examiner, dans le courant du mois de juin, tous les bateaux de pêche actifs à Khanh Hoà, afin de préciser le nombre des bateaux immatriculés, de faire l’état des lieux des transferts, de répertorier les bateaux gérés par Khanh Hoà mais actifs en dehors de la province et de se munir de dispositifs de surveillance des itinéraires des bateaux. Cela permet d’apprendre aux patrons de bateaux à bien suivre et effectuer tous les protocoles nécessaires et à les communiquer au réseau national des indices de pêche. Parallèlement, la province de Khanh Hoà patrouille intensivement, contrôle et fait appliquer la loi afin de régler à temps les cas d’exploitation illégale intentionnelle dans des eaux étrangères.

Par ailleurs, Khanh Hoà porte une attention particulière à la surveillance du volume des fruits de mer pêchés, visant à assurer que tous les bateaux de pêche longs de 15 mètre ou plus soient surveillés et que leurs origines puissent être consultées.

Concernant les entreprises exportatrices vers des marchés européens, elles doivent avoir en leur possession l’intégralité des dossiers légitimes (particulièrement concernant les lots de thons et d’espadons) et toute violation sera sévèrement punie. Khanh Hoà utilisera un système numérique de consultation de l’origine des fruits de mer afin de surveiller et contrôler la transparence, la légalité et le sourcing des produits.

La localité respecte strictement la loi, contrevient à toute violation et ne laisse aucun cas de pêche INN passer à travers les mailles du filet. Elle empêche et arrête également l’exploitation illégitime en eaux étrangères. Les cas de perte de connexion de surveillance par satellites (VMS) de navires dépassant des frontières, tout acte de soutien à de telles actions et l’envoi de bateaux ou de pêcheurs dans des conditions de pêche illégales seront traités pénalement.

Mai Quynh/CVN