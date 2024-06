Cân Tho exporte son premier lot de mangue verte vers l'Australie et les États-Unis

Le Service de l'agriculture et du développement rural de la ville de Cân Tho (Sud), en collaboration avec le Comité populaire du district de Co Do et la SARL Vina T&T, a organisé le 18 juin une cérémonie pour annoncer l'exportation de deux tonnes de mangue verte vers l'Australie et les États-Unis.

Il s'agit du premier lot de mangues exporté dans le cadre d'un contrat signé entre la coopérative agricole Loc Hung du district de Co Do et la Sarl Vina T&T.

S'exprimant lors de la cérémonie, Le Chi Phuong, vice-président du Comité populaire du district de Co Do, a affirmé que l'exportation de ce premier lot de mangue verte motiverait les producteurs locaux à acquérir activement les connaissances scientifiques et techniques et les nouvelles réglementations des marchés nationaux et étrangers, à améliorer la qualité et la conception de leurs produits pour mieux répondre aux exigences des marchés, contribuant ainsi à augmenter la valeur des mangues de Co Do ainsi que les revenus des habitants locaux.

La ville de Cân Tho possède actuellement 3.376 ha de mangues, avec une production estimée à 17.500 tonnes.

