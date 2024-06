Hanoï est sur le point de voir un nouveau parc industriel

Lors de la cérémonie, le représentant du Conseil de gestion des parcs industriels et des zones d'exportation de Hanoï a annoncé la décision 445/QD-TTg du Premier ministre approuvant le projet "Investissement, construction et activité d'infrastructure du parc industriel de Phung Hiêp, district de Thuong Tin".

L’investisseur Hoà Phu Invest a choisi ce projet dont l’échelle d'utilisation des terres cumulée totalise 174,88 ha. La zone d'aménagement de la route Ngoc Hôi - Phu Xuyên et la zone canale de Phung Hiêp dans la zone de mise en œuvre du projet resteront intactes, n’étant pas incluses dans la structure d'occupation des sols du projet et n’étant pas propriétés de l'investisseur.

Le projet "Investissement dans la construction et l’affaire des infrastructures dans le parc industriel de Phung Hiêp, district de Thuong Tin" dispose d'un capital d'investissement total de plus de 2.900 milliards de dôngs, dont la contribution en capital des investisseurs représente de 440 milliards de dôngs. La durée d'exploitation du projet prévue est de 50 ans à compter de la date d'approbation de l'investissement du projet.

Le lieu de réalisation du projet est à cheval sur plusieurs communes : Tô Hiêu, Nghiêm Xuyên, Thang Loi, et Dung Tiên (district de Thuong Tin). La mise en œuvre du projet prévoit de ne pas dépasser de plus de 36 mois la date d'attribution ou de location des terrains par l'État.

"Le développement de zones et grappes industrielles est un plan majeur pour Hanoï. Il est étroitement dirigé et reçoit la plus grande attention de la municipalité. Jusqu'à présent, de nombreux résultats positifs ont été obtenus", a souligné le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên.

Au sujet du projet de parc industriel de Phung Hiêp, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên a déclaré : "Il est très difficile d'accomplir les procédures d'investissement". Ainsi, la suite du projet nécessite encore plus de concentration et d’efforts. Les investisseurs, les autorités locales ainsi que les départements doivent tous participer et collaborer plus étroitement pour mettre le projet en service prochainement.

"Les revenus des zones et des clusters industriels contribuent grandement à la socio-économie de la capitale", a également souligné le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên.

À l’avenir, les propositions des investisseurs dans des grappes et zones industrielles doivent veiller à faire approuver l’aménagement pour maximiser l'efficacité des projets, notamment en créant davantage d'emplois pour les travailleurs locaux.

Phan Phuong/CVN