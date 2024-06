GEIMS Vietnam prévu en novembre prochain à Hanoï

Global Sources - plateforme d'approvisionnement multicanal B2B et l’Association vietnamienne des industries électroniques Vietnam (Electronics Enterprise Association -VEIA) ont signé le 18 juin, un protocole d'accord marquant officiellement le partenariat stratégique dans l’organisation du Salon international des composants électroniques et de la fabrication intelligente au Vietnam (GEIMS Vietnam).

Photo : Vnexpress/CVN

Selon le document signé, l'exposition aura lieu du 28 au 30 novembre 2024 à Hanoï, attirant de plus de 200 exposants venus de nombreux pays et territoires. Leurs produits comme des composants électroniques, des faisceaux de câbles, des équipements d'assemblage et de test, des moules, de nouvelles technologies énergétiques... seront exposés sur une superficie de plus de 10.000 m2.

GEIMS Vietnam sera une destination pour mettre à jour les technologies les plus avancées et promouvoir le commerce dans l'industrie de fabrication électronique.

Selon Wilson Wu, vice-président de Global Sources, GEIMS Vietnam se concentrera sur la fourniture de solutions complètes pour les composants électroniques afin de renforcer la position du Vietnam et de faire du pays le centre mondial de fabrication électronique.

VNA/CVN