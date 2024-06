Les exportations agricoles vietnamiennes en Russie progressent de 48,7%

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles vers la Russie ont enregistré une augmentation annuelle de 48,7% au cours des cinq derniers mois, le café, les produits aquatiques, les noix de cajou et les fruits étant les produits les plus importés par ce marché.

Photo : VNA/CVN

Selon les données préliminaires du Département général des douanes, de janvier à fin mai, le chiffre d’affaires des exportations agricoles vers la Russie a atteint 331,3 millions d'USD.

Le café a enregistré le plus gros chiffre avec 161,6 millions d'USD, en hausse de 39% sur un an. Viennent ensuite les produits aquatiques avec 76,4 millions d'USD, + 87,7% ; les noix de cajou 28 millions d'USD, + 81,8% et les fruits 26,8 millions d'USD, + 25,2%.

Par ailleurs, les exportations de caoutchouc vers le marché russe ont bondi de 23,8% ; de bois et produits dérivés de 47,6%; celles de riz ont doublé; et le poivre a connu une forte hausse de 96,9%. Par rapport à la même période de 2023, seuls les produits à base de thé ont chuté, de 12%.

La Russie n’est pas un marché d’exportation majeur pour de nombreux types de produits agricoles vietnamiens. Cependant, au cours des cinq derniers mois de l’année, les exportations vers le marché russe ont fortement augmenté.

Le transport de marchandises du pays vers la Russie est devenu plus pratique. Les sociétés de transport russes ont ouvert des lignes de transport directes Hô Chi Minh-Ville - Hai Phong - Vladivostok (Russie). En outre, un certain nombre d’autres compagnies maritimes ont lancé de nouvelles routes, permettant de transporter les marchandises plus rapidement et avec des temps de transit plus courts.

De plus, le système de transport ferroviaire prend en charge les livraisons avec la Russie, diversifiant ainsi les modèles de transport de marchandises.

Les incitations tarifaires après la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique en 2015 ont également aidé les produits agricoles vietnamiens à accroître leur compétitivité sur ce marché.

CPV/VNA/CVN