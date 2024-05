Hô Chi Minh-Ville

Semaine de présentation des spécialités de la province de Binh Duong

La Semaine de connexion et de présentation des produits OCOP et des produits typiques de la province de Binh Duong (Sud) a été inaugurée le 29 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Le Service de l'industrie et du commerce de la province de Binh Duong, en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et de l'investissement (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville et d'autres organismes compétentes, a organisé mercredi 29 mai à Hô Chi Minh-Ville la cérémonie d'ouverture de l'événement.

La Semaine commerciale de Binh Duong se déroule du 29 mai au 2 juin au siège de l'ITPC, situé au 90-92 Nguyên Huê dans le 1er arrondissement. L'événement réunira plus de 55 unités de la province, mettant en exposition plus de 150 produits, parmi lesquels des articles en rotin et en bambou, des laques, du café, divers types de haricots, du durian, des pamplemousses à peau verte, des oranges, des melons, du jacquier, du poivre, du tofu frais, des champignons Ganoderma et de l'ail noir.

Nguyên Thuy Hang, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et du développement industriel de la province de Binh Duong, a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre d'une série de programmes visant à renforcer l'efficacité des accords de coopération en matière de promotion commerciale, conformément au programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du pays.

Elle a également précisé que cette initiative vise à apporter un soutien aux entreprises, coopératives, agriculteurs et ménages d'affaires de la province de Binh Duong en favorisant les connexions et les échanges commerciaux. L'objectif est de mettre en valeur la promotion et l'exposition des produits OCOP, des produits artisanaux traditionnels, ainsi que des produits typiques et industriels ruraux de la province, à destination des consommateurs nationaux. De plus, cela vise à développer le marché intérieur, à élargir et à diversifier les marchés nationaux et étrangers pour les entreprises de Binh Duong.

"Cette semaine vise également à encourager l'exportation des produits locaux vers le marché international, contribuant ainsi à promouvoir le processus d'intégration économique internationale et à renforcer la compétitivité des produits vietnamiens en général, et de la province de Binh Duong en particulier", a ajouté Nguyên Thuy Hang.

Dans le cadre de cette semaine commerciale, une conférence sur la connexion commerciale entre les entreprises de la province de Binh Duong et les distributeurs et exportateurs de Hô Chi Minh-Ville s'est tenue le 29 mai dans la mégapole du Sud. L'objectif est de créer des conditions propices permettant aux entreprises de Binh Duong d'accélérer la promotion et l'introduction de leurs produits de qualité, ainsi que leur potentiel d'exportation.

Cette conférence vise également à présenter aux unités de distribution, aux principales entreprises de transformation des exportations, et en particulier aux résidents de Hô Chi Minh-Ville, les produits typiques, les produits OCOP (One Commune - One Product) et les produits industriels ruraux de Binh Duong.

De plus, les coopératives, les unités de production et les entreprises de Binh Duong auront accès à des informations actualisées sur les tendances de consommation des habitants de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que sur les réglementations et les normes produits lors de l'introduction des produits dans les systèmes de supermarchés modernes des sociétés multinationales de vente au détail, des entreprises de distribution, des entreprises de transformation des exportations, ainsi que des plateformes de commerce électronique à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN