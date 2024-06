Les promoteurs étrangers dominent le marché des entrepôts modernes au Vietnam

Malgré le ralentissement économique mondial, le secteur de l'entreposage au Vietnam continue de se développer. Cette croissance est tirée par la demande croissante d'entreposage frigorifique, en particulier de la part de l'industrie de transformation des fruits de mer et des aliments frais, qui représente 70 à 80% de la demande d'entreposage frigorifique au Vietnam.

Selon un nouveau rapport de FiinGroup Vietnam intitulé "Vietnam Logistics : Expansion agressive des investisseurs étrangers", l'entreposage reste le segment logistique le plus attractif au Vietnam grâce à de fortes activités commerciales, manufacturières et de vente au détail, y compris des services modernes de commerce et de restauration.

Fin 2023, l'industrie logistique moderne du Vietnam utilisait près de 3,9 millions de mètres carrés de surface au sol. Le taux de croissance annuel de 2020 à 2023 était de 23% et devrait rester élevé au cours des prochaines années. L'entreposage reste le domaine le plus important du segment logistique prometteur du Vietnam, attirant à la fois les investisseurs locaux et étrangers.

Le rapport note qu'au cours des dernières années, le marché vietnamien de l'entreposage moderne a enregistré une participation active des investisseurs nationaux et étrangers, avec le développement d'une logistique à grande échelle. Les cinq principaux acteurs du pays sont Mapletree, SLP, JD Property, Gemadept et Transimex.

Cependant, les investisseurs étrangers dominent le marché des entrepôts modernes au Vietnam, représentant plus de 75% de la part de marché des entrepôts et des usines à louer d'ici 2023.

Les trois principaux acteurs à capitaux étrangers, dont Mapletree, BW Industrial et SLP, représentent à eux seuls 46% de la superficie totale de location d'entrepôts modernes du marché.

Actuellement, les entreprises nationales représentent plus de 25% de la part de marché. Les trois principaux acteurs locaux, à savoir ICD ST, NPL Logistics et Gemadept, représentent 10,6% de la surface totale de location d'entrepôts modernes.

Selon FiinGroup, environ 25 projets d'entrepôts seront développés d'ici 2027, avec une superficie totale supplémentaire de 1,87 billion de mètres carrés. Le taux de croissance annuel du secteur logistique moderne devrait se maintenir à 7% au cours de cette période.

BW Industrial déploiera un grand projet dans la province de Dông Nai en 2026, d'une superficie effective estimée à 243.000 m². Mapletree déploiera également un projet dans la province de Bac Ninh en 2025, d'une superficie effective estimée à 198.000 mètres carrés.

La logistique moderne est concentrée dans les centres de production/logistique des cinq principales provinces, dont Binh Duong, Long An, Bac Ninh, Hung Yên et Dông Nai.

Actuellement, les investisseurs nationaux et étrangers investissent massivement dans le développement logistique. Mapletree développe activement son portefeuille d'entrepôts au Vietnam avec d'importants centres logistiques dans les provinces de Bac Ninh, Hung Yên et Binh Duong. Chaque centre dispose de 12 à 24 entrepôts. Deux "étoiles montantes" du marché des entrepôts modernes au Vietnam, BW Industrial et NPL Logistics, possèdent 22 nouveaux entrepôts dans le Nord et le Sud du Vietnam.

Le développement des infrastructures, ainsi que l’augmentation du nombre d’entrepôts modernes au Vietnam, encouragent la demande croissante de fabricants géants et de chaînes de vente au détail modernes à l’échelle mondiale. Cette demande est soutenue par l’évolution positive des tendances du commerce électronique et la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les localités envisagent d'agrandir les terrains des parcs industriels pour attirer les investissements, notamment dans les provinces de Long An, Dông Nai et Bac Giang.

La forte croissance du commerce électronique mondial entraîne une demande accrue de systèmes de stockage qui intègrent de manière transparente les fonctions existantes, avec des composants logistiques clés. Les principaux domaines d’intervention comprendront l’augmentation de la capacité de stockage frigorifique, l’amélioration de l’infrastructure technologique et la garantie du respect des normes internationales.

