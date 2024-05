MTA Vietnam 2024 : vers la durabilité et la neutralité carbone dans la production

Dans le cadre de la 20 e exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage (MTA Vietnam 2024), le séminaire “Voyage vers la durabilité et la neutralité carbone dans la production” s'est tenu le 29 mai dans la province de Binh Duong (Sud).

Il s’agissait d'une des activités du programme "Industry Connect Series", série de séminaires prestigieux organisés dans plusieurs provinces et villes du pays dont Long An, Binh Duong (Sud), Hai Phong ou Bac Ninh (Nord). Un événement organisé par la société Informa Market Vietnam en collaboration avec le Centre de soutien au développement des petites et moyennes entreprises 2 (SMEDEC 2) de la Direction générale des normes, de la métrologie et de la qualité du ministère des Sciences et des Technologies.

“Industry Connect Series” s'est ouvert avec deux séminaires sur le thème “Voyage vers la durabilité et la neutralité carbone dans la production”, à Long An le 22 mai et à Binh Duong le 29 mai.

Les entreprises participantes ont eu l'occasion d'accéder aux connaissances les plus récentes sur les tendances et solutions neutres en carbone pour le développement durable. Également une bonne occasion d'échanger et de se connecter avec des experts prestigieux et des partenaires potentiels.

Selon les experts, la réduction des émissions de carbone est l’un des objectifs importants des entreprises manufacturières vietnamiennes dans les années à venir. Le décret 06/2022 du gouvernement réglementant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la couche d'ozone, les engagements en matière d'émissions nettes à la COP26, la COP27 ou plus récemment à la COP28 sur la transformation énergétique ainsi que le travail de perfectionnement de la loi sur le marché du crédit carbone montrent plus que jamais l’attention du gouvernement vietnamien.

De nombreuses entreprises nationales et d’IDE promeuvent de manière proactive la réduction des émissions de carbone en construisant des usines neutres en carbone ou en se convertissant aux énergies renouvelables.

En 2023, plus de 1.900 entreprises au Vietnam doivent figurer sur la liste des contrôles de gaz à effet de serre (GES). De plus, les entreprises nationales sont encouragées à élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de GES au cours de la période 2023-2025, en fonction des conditions de production et d'activité de chaque unité.

Selon Nguyên Thê Tùng Lâm, représentant du Département de protection de l'environnement relevant du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Binh Duong, cette localité est très intéressée par le développement durable et la neutralité carbone dans la production. Binh Duong compte actuellement environ 250 entreprises devant être inspectées concernant leurs émissions de GES.

"Industry Connect Series" à Binh Duong a disposé également d'un espace présentant les produits d'entreprises leaders du secteur telles que Amada, Haitian, Makino, Mitutoyo, Wenzel, Röders TEC, Kanematsu KGK Vietnam, Sodick, Viet. Phat, Saeilo Vietnam Co., Ltd., Yamazen, Blum... Un lieu d’échanges pour se connecter et mettre à jour les dernières technologies de l'industrie de l'ingénierie mécanique, de la production et de la fabrication.

20e anniversaire de MTA Vietnam

Selon la cheffe de projet d'Informa Market Vietnam, Nguyên Thi Ngoc Dung, l'exposition internationale MTA Vietnam 2024, avec son 20e anniversaire, offrira du 2 juillet au 5 juillet un espace important de connexion et de commerce au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC).

Sur une surface d'exposition de 17.600 m², MTA Vietnam 2024 prévoit d’attirer plus de 450 exposants de plus de 20 pays et territoires, ce qui en fera un rendez-vous incontournable pour les entreprises nationales et internationales. Outre les stands d'entreprises, l'exposition internationale devrait attirer plus de 12 pavillons internationaux. Plus de 14.000 visiteurs sont attendus.

MTA Vietnam 2024 continuera sa série de séminaires de qualité comme les années précédentes, où des experts nationaux et internationaux prestigieux partageront leurs connaissances et leurs expériences en ingénierie et mécaniques de précision.

En outre, le deuxième concours de robots "MTA Robot Challenge" sera organisé pour les jeunes talents de Hô Chi Minh-Ville. Le concours de cette année promet d'attirer un grand nombre d'étudiants locaux. Ce concours leur créera des opportunités de démontrer leur créativité, leur réflexion de travail d'équipe et leurs compétences en programmation robotique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN