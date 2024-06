Six provinces exportent pour plus de 10 milliards d'USD de biens en cinq mois

Six provinces et villes vietnamiennes que sont Hô Chi Minh-Ville, Bac Ninh, Binh Duong, Thai Nguyên, Hai Phong et Bac Giang, ont réalisé un chiffre d’affaires à l’export de plus de 10 milliards d'USD au cours des cinq derniers mois, selon les dernières données publiées par le Département général des douanes.