Propriétés intellectuelles et bonnes politiques, clés du succès de Binh Duong

Les parcs industriels modernes et les politiques de soutien aux entreprises de la province méridionale de Binh Duong ont contribué à attirer des milliers d'entreprises nationales et étrangères.

Photo : VNA/CVN

La province compte plus de 4.300 entreprises étrangères qui ont investi 41 milliards d'USD et 68.573 entreprises nationales avec un investissement combiné de 754.000 milliards de dôngs (33 milliards d'USD).

Sa production industrielle et ses exportations annuelles s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards d'USD.

Le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) est l'un des parcs industriels les plus modernes et a attiré un certain nombre d'entreprises nationales et étrangères qui y ont installé des usines.

Nguyên Van Hung, coprésident du groupe VSIP, a déclaré que Becamex, Sembcorp et d'autres partenaires ont mis en œuvre avec audace des politiques sans précédent dans le but de développer efficacement l'industrie à Binh Duong.

VSIP a été reconnu comme un parc industriel modèle, non seulement au Vietnam mais aussi dans la région, a-t-il déclaré.

Au cours des deux dernières décennies, VSIP est passé d'un parc industriel traditionnel à un complexe urbain et industriel, apportant de nouvelles solutions urbaines et des infrastructures durables et attirant de nombreux investisseurs, a-t-il déclaré.

Il compte 630 locataires de 30 pays et a attiré des IDE de plus de 9 milliards d'USD, réalisé des exportations cumulées de 32 milliards d'USD et créé 174.000 emplois, a-t-il ajouté.

Depuis la construction du premier parc à Binh Duong en 1996, 10 autres VSIP ont vu le jour à travers le pays.

Eliseo Barcas, directeur général et président de Tetra Pak Vietnam au VSIP N°2A à Binh Duong, a déclaré que son entreprise était toujours prête à accueillir des entreprises locales dans sa chaîne d'approvisionnement à condition qu'elles respectent les normes de protection de l'environnement et de durabilité.

Il aide les entreprises locales à renforcer leurs capacités à recycler les cartons de papier dans le cadre de sa stratégie mondiale à faible émission de carbone et d'économie circulaire, a-t-il déclaré.

Nguyên Trong Luât, directeur général de Cicor Vietnam Limited Liability Company, a déclaré que les entreprises vietnamiennes qui souhaitent devenir partenaires d'entreprises étrangères, en particulier de grandes entreprises manufacturières, doivent se concentrer sur l'amélioration de la capacité de production et le respect des normes des partenaires.

Le vice-président du Comité populaire de Binh Duong, Nguyên Van Danh, a déclaré que dans le contexte d'une intégration économique internationale croissante, la création et le maintien d'un environnement commercial favorable sont un facteur clé pour attirer les investissements et promouvoir le développement économique.

Photo : VNA/CVN

La province a mis en œuvre de nombreux programmes pour aider les fabricants et les fournisseurs à établir des liens avec les détaillants et les entreprises d'import-export, a-t-il déclaré.

"Binh Duong s'efforce toujours d'organiser des conférences, séminaires et expositions internationales, créant ainsi les conditions permettant aux entreprises de rencontrer directement des partenaires potentiels. Nous pensons que la promotion des échanges et de la coopération entre les entreprises les aidera à comprendre les tendances du marché et les nouvelles technologies, améliorant ainsi la qualité des produits et des services".

"Le gouvernement provincial dispose également de nombreuses politiques préférentielles pour aider les entreprises".

Il encourage toujours les entreprises locales à respecter les normes internationales et les soutient dans leur participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il ajouté.

VNA/CVN