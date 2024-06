Bà Ria-Vung Tàu assoit son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Photo : VNA/CVN

Il y a six ans, en 2018, la zone industrielle de Phu My 3 a été établie, résultant d’un accord de coopération entre les gouvernements vietnamien et japonais. Depuis sa création, elle a attiré 44 entreprises en provenance du Japon, de la République de Corée, de la Chine et de plusieurs pays de l’Union Européenne, avec un investissement total de 3 milliards d'USD. Ces entreprises opèrent principalement dans les secteurs de l’industrie lourde, de la chimie et de la pétrochimie.

D’après Kazama Toshio, membre du Conseil d’administration et directeur général adjoint de Phu My 3, au cours des cinq premiers mois de cette année, la zone industrielle a attiré six investisseurs étrangers pour un montant total de 500 millions de dollars. À ce jour, deux investisseurs ont obtenu leur autorisation, tandis que quatre autres finalisent les procédures d’approbation.

Expliquant l’attractivité de Bà Ria-Vung Tàu pour les investisseurs étrangers, Kazama Toshio a souligné : "Le réseau de transport du Vietnam continue de s’améliorer progressivement, notamment grâce aux projets en construction comme l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, Bên Luc - Long Thành ou encore le pont Phuoc An (qui relie Bà Ria-Vung Tàu à Dông Nai). Ces projets devraient être achevés d’ici la fin de 2025, facilitant la connexion de Phu My 3 non seulement avec Hô Chi Minh-Ville, mais aussi avec le delta du Mékong, Dông Nai et Binh Duong, rendant ainsi la circulation plus rapide".

Pour attirer les IDE, l’accent est mis sur l’infrastructure. Dans cette optique, Bà Ria-Vung Tàu accélère le développement de son réseau de transport intra-provincial tout en renforçant les liaisons inter-provinciales et inter-régionales.

En 2023, la province a lancé simultanément trois grands projets à travers la commune de Phu My : la construction de l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu et du pont Phuoc An, ainsi que l’élargissement de la route côtière Vung Tàu - Binh Thuân (route 994), comme l’a précisé Nguyên Van Tham, président du Comité populaire de la ville de Phu My.

Photo : PL/CVN

"Pour soutenir le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai, la province met en œuvre le projet de construction de la route 991B qui relie la route 992 et s’intègre à l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu. En parallèle, nous envisageons d’investir davantage dans la route périphérique 4 à Hô Chi Minh-Ville pour connecter Dông Nai et rejoindre l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu. Un réseau d’infrastructures interconnectées est essentiel pour attirer les investisseurs".

En plus de son réseau d’infrastructures bien développé et de sa situation géographique stratégique, Bà Ria-Vung Tàu attire de plus en plus d’investisseurs étrangers en raison de son environnement favorable pour les affaires. Chansak Chirawatpongsa, directeur de Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP), a annoncé que le plus grand projet pétrochimique de son entreprise, représentant un tiers de l’investissement total de la Thaïlande au Vietnam avec environ 14 milliards de dollars, devrait atteindre sa pleine capacité au troisième trimestre de cette année. Depuis sa fondation en 2018, LSP a bénéficié d’un soutien considérable pour les formalités administratives, l’acquisition foncière et les politiques fiscales.

"Bà Ria-Vung Tàu dispose d’une équipe administrative qualifiée et engagée, prête à faciliter toutes les démarches pour les investisseurs étrangers, y compris LSP. Ces professionnels accompagnent et comprennent parfaitement les besoins des investisseurs. De plus, l’administration provinciale fournit des conseils avisés pour soutenir le développement des projets de LSP", a noté Chansak Chirawatpongsa.

La province facilite également l’accès des investisseurs aux terrains disponibles, veillant à ce que ce processus se déroule de manière juste et transparente.

Après avoir dévoilé son plan d’aménagement du territoire en décembre 2023 pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, Bà Ria-Vung Tàu a mis en place des projets concrets pour le mettre en œuvre. Jusqu’à présent, la province a établi une liste de projets prioritaires dans des domaines tels que l’industrie, le port maritime, la logistique, l’urbanisme et le tourisme.

Lê Ngoc Linh, directeur du service provincial du Plan et de l’Investissement, a souligné l’engagement de Bà Ria-Vung Tàu envers la réforme administrative et la transformation numérique, avec pour objectif de développer une gouvernance électronique, une économie numérique et une société numérique. Cette volonté de réforme a permis d’améliorer les indicateurs de compétitivité de la province.

"Bà Ria-Vung Tàu donne la priorité aux projets d’investissement de grande envergure qui respectent l’environnement et utilisent des technologies avancées sans utilisation intensive de la main-d’œuvre. La province s’engage à améliorer constamment son climat des affaires en accompagnant activement les entreprises pour assurer leur efficacité maximale", a affirmé Lê Ngoc Linh.

La réussite de Bà Ria-Vung Tàu dans l’attraction d’IDE illustre l’impact positif de ses réformes administratives, de l’amélioration de son environnement d’investissement et de la modernisation de ses infrastructures. Ces progrès positionnent Bà Ria-Vung Tàu comme un moteur essentiel de la croissance de la région du Sud-Est, appelée à devenir un centre économique maritime majeur à l’échelle nationale dans un avenir proche.

VOV/VNA/CVN