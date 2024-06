La croissance du crédit reste loin de l’objectif du gouvernement

Le gouvernement a fixé un objectif de croissance du crédit de 5% pour les six premiers mois de 2024 et de 15% pour l'ensemble de l'année.

La croissance du crédit des banques à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï à la fin mai 2024 était le double de celle du taux moyen ailleurs au Vietnam.

Selon les données récemment publiées par le Département des statistiques de Hanoï, l'encours total des prêts dans la capitale à fin mai 2024 a atteint 3,8 quadrillions de dongs, soit une augmentation de 1,14% par rapport au mois précédent et de 5,09% par rapport à fin 2023.

Sur le total, l'encours des prêts à court terme s'élève à 1,6 quadrillions de dongs, soit une augmentation de 6,61% par rapport à la fin de l'année dernière, et l'encours des prêts à moyen et long terme a atteint plus de 2,19 quadrillions de dôngs, soit une augmentation de 4,01%.

Selon le Département des statistiques de Hanoï, les établissements de crédit de la capitale ont favorisé la croissance du crédit en proposant de nombreux programmes et packages de crédit préférentiels et en appliquant des politiques de taux d'intérêt flexibles.

Le taux d'intérêt moyen des prêts est de 7,5 à 9,7% par an, tandis que le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme pour les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, les zones rurales, les exportations et les PME, est d'environ 3,6% par an.

Par ailleurs, le Département des statistiques de Hô Chi Minh-Ville a indiqué que l'encours total des prêts des établissements de crédit de la ville au 31 mai était estimé à 3,61 quadrillions de dôngs, soit une augmentation de 4,5% par rapport à fin 2023, à près de 1,72 quadrillion de dôngs, en hausse de 6,1% par rapport à la fin de l'année dernière, et l'encours des prêts à moyen et long terme s'élève à plus de 1,89 quadrillion de dôngs, en hausse de 3,1% par rapport au début de l'année.

Quant à la mobilisation du capital, à l'instar de la tendance générale de l'ensemble du pays, la mobilisation du capital des établissements de crédit dans les deux villes a diminué par rapport au début de l'année.

Les banques de Hanoï ont levé près de 5,32 quadrillions de dongs à fin mai 2024, soit une augmentation de 0,15% par rapport au mois précédent et une diminution de 0,38% par rapport à fin 2023. Sur le total, les dépôts ont atteint 4,67 quadrillions de dôngs et l'émission de les papiers de valeur ont atteint 641.000 milliards de dôngs.

Fin mai, les taux d'intérêt sur les dépôts proposés par les banques basées à Hanoï ont légèrement augmenté par rapport à février et mars, atteignant 0,1 à 0,5% par an pour les dépôts à terme, 1,8 à 3,3% par an pour les dépôts à 1-6 mois, 3- 5,2 % par an pour les dépôts de 6 à 12 mois et 4,1 à 5,7 % par an pour les dépôts de plus de 12 mois.

À Hô Chi Minh-Ville, fin mai, le capital total mobilisé des établissements de crédit était estimé à plus de 3,52 quadrillions de dôngs, en hausse de 0,2% par rapport au mois précédent et en baisse de 1,2% par rapport au début de l'année.

