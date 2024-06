L’Allemagne soutient l’industrie textile vietnamienne dans sa transition verte

Photo : VNA/CVN

L'événement faisait partie de l'initiative "Green Tech Landing Pad" soutenue par le gouvernement allemand, mise en œuvre conjointement par la GIZ et le Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement.

Les nouvelles technologies testées incluent la solution de gestion de l'énergie d'IoTeamVN, la solution cloud de calcul des coûts de main-d'œuvre d'Enedig Kft timeSSD®, la solution de récupération de chaleur perdue de Hoàng Hà, les tissus et fibres d'ananas d'ECOSOI et la solution de recyclage du polyester et de la cellulose de BlockTexx.

Ces innovations, évaluées favorablement par des partenaires nationaux tels que VINATEX, Faslink, Thinh Phuc et Kyungbang, démontrent un potentiel important d'application et de mise à l'échelle.

Les projets pilotes ont démontré le potentiel de l’industrie pour passer à une production durable et répondre aux normes du marché européen.

Le secteur du textile-habillement contribue en moyenne à hauteur de 30 à 50 milliards d'USD au PIB du Vietnam et est sur le point de connaître une croissance significative, notamment grâce aux accords de libre-échange comme celui avec l’UE (EVFTA).

Croissance durable

Néanmoins, les entreprises sont confrontées à des défis techniques dans leur transition vers des pratiques vertes et durables pour se conformer aux normes de l'UE et saisir les opportunités de croissance.

Le Green Tech Landing Pad représente une réponse stratégique à ces défis. Il identifie, connecte et facilite l'adoption de technologies vertes par les entreprises vietnamiennes afin de garantir le respect des normes européennes de durabilité.

Vu Quôc Huy, directeur du Centre national d'innovation, a déclaré que l'initiative Green Tech Landing Pad joue un rôle crucial dans le contexte de défis environnementaux et de durabilité auxquels l'industrie vietnamienne du textile-habillement est confrontée.

"Grâce à cette initiative, nous dotons les entreprises de technologies, de solutions et de modèles de production de pointe et respectueux de l'environnement. Cela améliore non seulement la compétitivité, mais oriente également cette industrie vietnamienne vers la durabilité", a-t-il dit.

Tarek Hassan, responsable du Centre de transformation numérique du Vietnam, un projet financé par la GIZ, a noté que l'industrie vietnamienne du textile-habillement serait confrontée à de nombreuses difficultés et défis dans la transition verte, tels que des coûts initiaux élevés, l'incertitude du retour sur investissement, le manque de la main-d'œuvre qualifiée, les limitations des infrastructures, l’intégration des nouvelles technologies et les problèmes environnementaux.

Dennis Quennet, directeur du développement économique durable de la GIZ au Vietnam, a déclaré : "La coopération germano-vietnamienne va au-delà d'aujourd'hui. Au nom du gouvernement allemand, la GIZ continuera à soutenir la digitalisation et la transition verte de l'économie vietnamienne en travaillant avec les secteurs publics et privés de différents secteurs".

L'initiative Green Tech Landing Pad a réussi à connecter neuf nouvelles solutions technologiques avec sept entreprises d'exportation de textile pour résoudre des problèmes techniques communs, notamment le traitement des boues, la récupération de chaleur, le recyclage des tissus, l'optimisation énergétique, la gestion de la main-d'œuvre et les nouveaux matériaux durables.

VNA/CVN