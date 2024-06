Savills

Hanoï et Hô Chi Minh-Ville parmi les villes les plus dynamiques du monde

Selon un rapport de Savills, deux villes au Vietnam (Hanoï et Hô Chi Minh-Ville) se classent parmi les 15 premiers pôles de croissance. Hô Chi Minh-Ville en deuxième position et la capitale, Hanoï sixième en termes d’index des pôles de croissance.

Savills a récemment publié un rapport sur l’indice de croissance la plus rapide au monde au regard de l'indice des pôles de croissance (The Growth Hubs Index) et de l’indice des villes résilientes de Savills (Savills Resilient Cities Index). Le calcul fait des prévisions en matière d’évolution économique de 230 villes jusqu'en 2033 afin d'identifier les villes à la croissance la plus rapide.

Ces données sont tirées d’Oxford Economics au niveau ville-métropole ; cotes de crédit futures au niveau national. Cette analyse se concentre uniquement sur le groupe de villes dont le PIB est de 50 milliards d’USD ou plus en 2023.

Certaines villes d’Inde et du Bangladesh s’attendent notamment à une croissance du PIB de plus de 68% au cours de la prochaine décennie. Bengaluru, en Inde, est en tête du groupe des villes en croissance, suivie de Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

On retrouve plus précisément deux villes du Vietnam (Hô Chi Minh-Ville et Hanoï) dans la liste des 15 premiers pôles de croissance. Hô Chi Minh-Ville se classe deuxième, et la capitale Hanoï, sixième, selon l’index des pôles de croissance. Hô Chi Minh-Ville bénéficie de la plus forte augmentation du nombre de ménages à revenus élevés tandis que les perspectives de développement de Hanoï reposent sur une richesse personnelle croissante et une classe moyenne en expansion.

Hô Chi Minh-Ville reste la porte d'entrée des investissements étrangers. Avec un taux d'occupation de 92%, la mégapole du Sud dispose d'un solide marché de bureaux solide reflété par une pénurie de stock de catégorie A. Le commerce de détail est également en plein essor, la forte demande intérieure entraînant la modernisation des boutiques traditionnelles de la ville.

Selon Savills, le Vietnam continue de jeter les bases pour récolter les bénéfices des flux d'investissements directs étrangers au cours de la prochaine décennie grâce à des changements radicaux dans ses infrastructures, sa réglementation et son aménagement (sa planificatio

Environ 6% du PIB du Vietnam est consacré aux infrastructures – le niveau le plus élevé parmi les pays de la région. C’est cette source budgétaire qui est allouée à des projets tels que l'aéroport international de Long Thành et des milliers de kilomètres de routes et de nouveaux ports maritimes en eau profonde.

Le directeur général adjoint de Savills Vietnam, Troy Griffiths, a déclaré que le Vietnam était en train de passer de la manufacture traditionnelle à un secteur de haute technologie, doté d'une industrie manufacturière hautement qualifiée, contribuant à apporter une valeur durable et à créer une économie plus grande. Notamment dans les domaines des panneaux solaires, des véhicules électriques, des puces électroniques, des batteries d'ordinateurs portables, des téléphones, des écrans et autres composants associés.

Cependant, le Vietnam dépend d'un certain nombre de grands investisseurs tels que Samsung, qui représente 10 à 30% du PIB du pays, ou LG Corp, également très présent.

Troy Griffiths a également ajouté que Hô Chi Minh-Ville était toujours la porte d'entrée pour les investissements étrangers. Hanoï a également saisi récemment de nombreuses opportunités de fabrication de haute technologie. L'amélioration des infrastructures créera des conditions favorables au développement local et modifiera la situation industrielle du pays. Parallèlement aux nouveaux projets, des fonds fonciers réservés au développement de logements, aux services annexes et aux services publics seront aussi développés.

Savills a déclaré que l'économie d’Asie connaissait une transformation majeure, s'appuyant de plus en plus sur le développement technologique. C’est ce facteur qui permet aux villes asiatiques d’apparaître dans le classement ci-dessus. Les stratégies planifiées d’investissement dans les infrastructures et l’amélioration de la connectivité et de la compétitivité des entreprises sont également des facteurs clés.

En outre, plusieurs villes d’Asie du Sud-Est devraient connaître un élargissement de la classe moyenne à mesure que le bien personnel augmente.

Hoàng Lan - Thao Dan/CVN