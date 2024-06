Ninh Binh déploie des mesures pour favoriser le décaissement des capitaux d'investissement public

Depuis le début de cette année, le Comité populaire de la province de Ninh Binh (Nord) s'est concentré sur la mise en œuvre concertée des tâches et des solutions pour maintenir le développement de la production, tout en éliminant rapidement les difficultés et les obstacles pour développer des affaires commerciales et promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement publics.

Pour Ninh Binh, 2024 est une année d'une importance particulière pour promouvoir la mise en œuvre et s'efforcer d'atteindre les objectifs et cibles quinquennaux de développement socio-économique pour la période 2021-2025, en suivant les directives du gouvernement, du Premier ministre, du Comité provincial du Parti et du Conseil populaire provincial.

Au premier trimestre de cette année, la province s'est concentrée sur le développement coordonné des infrastructures de transport, la mise en œuvre de solutions, l'accélération et le perfectionnement des procédures d'investissement, ainsi que sur le décaissement et l'exécution des travaux de construction.

Cela inclut le lancement des travaux de l’autoroute Ninh Binh - Hai Phong, l’élargissement de l’autoroute Nord - Sud sur le tronçon Cao Bô - Mai Son, ainsi que les travaux sur les routes Est-Ouest (dans la province de Ninh Binh pour sa première phase) et DT.482 (reliant les nationales N°1A et N°10), et ceux de la route côtière traversant la province de Ninh Binh, entre autres.

Le capital total d'investissement de développement mis en œuvre en mars 2024 a atteint plus de 2.600 milliards de dôngs, soit une augmentation de 13,3% par rapport à la même période de l’année précédente. Les capitaux accumulés au cours des trois premiers mois de l'année ont atteint 7.535,1 milliards de dôngs (+ 9,3 %), dont le capital étatique est arrivé à 1.398,3 milliards de dôngs (+ 7,2 %) ; le capital non étatique, 5.515,8 milliards de dôngs (+ 3,8 %) ; et le capital d'investissement direct étranger s’est élevé à 621,0 milliards de dôngs (soit 2,3 fois plus).

Dès les premiers mois de l'année, la province s'est concentrée sur l'orientation et l'accélération des progrès de mise en œuvre et de décaissement des capitaux d'investissement public. L’objectif est de faire bientôt de Ninh Binh une province bien développée dans la région du delta du fleuve Rouge.

Pour de nouveaux espaces de développement

En inspectant le projet de route Est-Ouest (première phase) et en remettant des cadeaux aux unités de construction, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis l’accent, lors de son inspection de certains établissements socio-économiques et projets d’infrastructure clés dans cette province, sur ce plus grand projet de transport interrégional jamais réalisé dans la province, qui créera de nouveaux espaces de développement pour Ninh Binh.

Le Premier ministre a demandé aux unités de maintenir le contrôle des progrès, d’améliorer la qualité du projet, d’assurer l’assainissement de l’environnement et de prendre soin des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet.

Il a également exhorté Ninh Binh et les provinces environnantes à étudier la construction de routes de liaison avec la route afin de renforcer la connectivité socio-économique et touristique.

La route traverse quatre localités - Kim Son et Yên Mo, Tam Diêp et Nho Quan - sur plus de 22,9 km et relie à l’autoroute Nord-Sud à l’est.

Le projet, doté d’un investissement total de plus de 1.900 milliards de dôngs (76 millions d'USD) financé par les budgets central et provincial, couvre plus de 189 ha de terres et affecte 991 ménages, dont 136 devant être réinstallés.

À ce jour, le projet a achevé les travaux de dégagement de chantier et la plupart de ses principales composantes. Il devrait être entièrement achevé et opérationnel d’ici la fin 2024, raccourcissant ainsi le calendrier de construction d’environ deux ans.

Dans le cadre du plan directeur, Ninh Binh espère devenir une ville gérée de manière centrale d'ici 2035, avec une croissance du PIBR de 9,2% par an pour la période 2021-2030 et un revenu par habitant d'environ 200 millions de dôngs par an. Elle ambitionne de devenir l'une des dix localités du pays ayant le revenu par habitant le plus élevé.

