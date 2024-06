La province de Trà Vinh se mouille contre la pêche INN

La province de Trà Vinh, dans le delta du Mékong, a pris de nombreuses mesures concertées pour sensibiliser les pêcheurs aux réglementations liées à la prévention et au contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Phu Yên renforce le contrôle des bateaux de pêche pour prévenir la pêche INN

>> Quang Tri renforce la surveillance et la traçabilité de l'origine des produits halieutiques

>> Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang veut muscler les mesures contre la pêche INN

Le président du Comité populaire provincial, Lê Van Han, a fait savoir qu’à ce jour, la province n’a enregistré aucun cas de violation dans les eaux étrangères par les bateaux de pêche et les pêcheurs locaux.

Il est prévu qu’en septembre 2024, une délégation de la Commission européenne (CE) se rendra pour au Vietnam pour une cinquième inspection relative à la lutte contre la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

Trà Vinh a chargé le Département provincial de l’agriculture et du développement rural de travailler en collaboration avec les organes, unités et collectivités locales pour mettre en œuvre les tâches de lutte contre la pêche INN conformément aux directives du gouvernement, a indiqué Lê Van Han.

Les parties prenantes doivent inspecter la flotte de pêche locale, dresser l’état des lieux des bateaux de pêche, sanctionner les infractions, guider les armateurs dans les procédures d’enregistrement, d’immatriculation et de licence, et mettre à jour les données pertinentes sur les bateaux de pêche dans la base de données sur les pêches (VNFishbase), a-t-il précisé.

La province de Trà Vinh compte actuellement 857 bateaux de pêche munis d’une licence de pêche. 253 bateaux de pêche, soit 100% des bateaux en activité, ont installé des équipements de surveillance de croisière.

Elle dispose d’un port de pêche, celui de Dinh An, qui est désigné pour certifier que les captures ont été effectuées conformément aux réglementations en vigueur. Ce port a délivré jusqu’à présent 664 certificats d’origine de capture pour un volume total de 9.816 tonnes, et 1.410 certificats de capture pour un volume total de 32.956 tonnes.

Parallèlement à la prise de mesures strictes pour empêcher les bateaux et les pêcheurs d’empiéter sur les eaux étrangères, les collectivités locales et les postes de garde-frontières de Trà Vinh ont intensifié le travail de communication, encourageant les pêcheurs à se conformer strictement aux réglementations et à ne pas opérer illégalement dans les eaux étrangères.

Le directeur adjoint du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, Trân Van Dung, a fait savoir que le département a rédigé, imprimé et distribué un manuel aux armateurs, aux capitaines de bateaux de pêche et aux pêcheurs locaux, les sensibilisant à la réglementation sur la pêche INN.

VNA/CVN