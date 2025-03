Vietnam - Belgique : un partenariat en pleine ascension

À l’approche de la visite d’État de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van den Bossche, a accordé une interview au Courrier du Vietnam . Il a souligné l’essor des liens bilatéraux, portés par une coopération dynamique et prometteuse.

Photo : Tú Minh/CVN

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges effectueront une visite d’État au Vietnam du 31 mars au 4 avril. Ce déplacement est d’autant plus important qu’il aura lieu juste après la formation du nouveau gouvernement fédéral du Royaume de Belgique fin janvier. Pourriez-vous nous parler de son importance pour les relations entre les deux pays ?

Cette visite d’État était déjà prévue depuis longtemps, mais elle avait été reportée l’an dernier parce que nous n’avions pas encore un nouveau gouvernement fédéral. Je me réjouis que des membres importants des gouvernements, fédéral, régionaux et communautaires, accompagneront Leurs Majestés le Roi et la Reine lors de ce déplacement. Il s’agira de leur toute première visite d’État au Vietnam, ce qui en fera un moment particulièrement significatif dans l’histoire des relations bilatérales. Elle incarne ainsi un véritable aboutissement des liens que nos deux pays ont tissés depuis plus de 50 ans.

Avant cette visite d’État, Leurs Majestés étaient déjà venues au Vietnam. Pour Sa Majesté le Roi, il s’agira même de son quatrième déplacement. Son premier voyage remonte à 1994, et ses contacts directs avec la réalité du pays, notamment à travers ses visites de villages dépourvus d’électricité et d’eau courante, a nourri en lui un attachement particulier à votre pays. De son côté, Sa Majesté la Reine s’est rendue au Vietnam en mai 2023 pour une visite de trois jours en tant que présidente honoraire d’UNICEF Belgique. Aujourd’hui, en y revenant, ils pourront mesurer les progrès considérables réalisés par le Vietnam, apprécier son essor économique et constater son rôle de plus en plus influent sur la scène internationale, tant sur le plan économique que géopolitique.

Cette visite d’État souligne le rôle du Vietnam en tant que partenaire fiable et stable de la Belgique, ouvrant ainsi la voie à un renforcement de notre coopération multiforme. Elle mettra également en lumière l’importance grandissante du Vietnam sur la scène internationale, dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Face à un monde marqué par l’instabilité, il est essentiel que des partenaires comme la Belgique et le Vietnam unissent leurs efforts pour promouvoir l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), l’Union européenne (UE) et le partenariat entre l’UE et le Vietnam.

Photo : Tú Minh/CVN

Les liens Vietnam - Belgique n’ont cessé de se renforcer et de se développer. Pourriez-vous nous partager des résultats remarquables de leur coopération multiforme ces derniers temps ?

Comme vous le savez, le 22 mars 1973, la Belgique et le Vietnam réunifié ont établi leurs relations diplomatiques. La Belgique a été l’un des premiers pays occidentaux à signer un accord de coopération au développement avec le Vietnam. Depuis, nos deux nations ont toujours su se retrouver, partageant une histoire marquée par des épreuves communes : l’occupation étrangère et la lutte pour la souveraineté. Cette expérience partagée a forgé un esprit d’ouverture et une volonté de coopération, non seulement au service de nos propres intérêts, mais aussi pour contribuer au bien commun mondial.

Au fil des années, notre relation a évolué, passant d’une coopération au développement à un partenariat d’égal à égal, fondé sur la volonté de relever ensemble des défis communs dans un esprit d’intérêts partagés. Cette collaboration s’est concrétisée dans de nombreux domaines, notamment agriculture, économie, éducation, lutte contre le changement climatique, logistique et énergies vertes, consolidant une entente cordiale et structurée.

Les liens économiques se sont considérablement développés. Cela résulte, entre autres, des bonnes performances économiques du Vietnam ces dernières décennies, mais aussi de l’expansion internationale croissante des entreprises belges. Le Vietnam est un pays qui a véritablement décollé, comme en témoignent toutes les statistiques.

Depuis la signature, en octobre 2018, d’un accord de partenariat stratégique bilatéral dans le secteur de l’agriculture, l’agroalimentaire est devenu l’un des principaux axes de notre coopération transversale avec le Vietnam. J’observe une collaboration dynamique dans la filière du cacao et la fabrication du chocolat. Les investisseurs belges apprécient particulièrement le cacao vietnamien, reconnu pour sa très haute qualité. À elle seule, l’entreprise Puratos Grande-Place, présente au Vietnam depuis plus de 20 ans, en achète près de 70% de la production nationale. Elle l’utilise et le transforme en matière première pour toutes ses pâtisseries produites au Vietnam. C’est une belle réussite, qui apporte une touche sucrée à notre relation.

Dans le domaine portuaire et logistique, le complexe industriel DEEP C constitue un réseau de parcs industriels et de ports maritimes, développé et exploité par des investisseurs belges dans la ville de Hai Phòng et la province de Quang Ninh, au Nord. Il faut dire qu’au Vietnam, la Belgique ne se positionne pas uniquement comme un investisseur, mais joue également un rôle de catalyseur, favorisant l’attraction de capitaux étrangers vers le pays. En tant qu’investisseur de confiance, nous avons à cœur de créer un environnement propice à l’implantation de nouveaux acteurs et à leur contribution au développement économique du Vietnam.

Photo : Quê Ánh/CVN

Dans la lutte contre le changement climatique, des entreprises belges collaborent étroitement avec le Vietnam, notamment dans le secteur de l’hydrogène. À l’occasion de cette visite d’État, plusieurs projets seront signés pour accompagner le pays dans sa transition vers une économie verte et durable. Notre engagement commun dans la lutte contre le réchauffement climatique se traduit par une coopération active en faveur de l’économie, de l’énergie et de la logistique vertes, afin d’atténuer ses effets.

Les Belges ont fait découvrir leur culture aux Vietnamiens à travers divers événements tels que des festivals gastronomiques, des projections de films initiées par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, ainsi que des représentations de la Société royale des échassiers de Merchtem, devenues une attraction incontournable de chaque édition du Festival de Huê. L’année 2023 a marqué un moment important avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Pour célébrer ces liens d’amitié solides, le Festival culturel et gastronomique belge, organisé à Hai Phòng en 2022, 2023 et 2024, s’est imposé comme un événement international majeur, agissant comme un pont culturel et favorisant les échanges entre les peuples des deux pays. Cette initiative se répétera maintenant chaque année.

Les représentations de la Société royale belge des échassiers de Merchtem sont devenues une attraction incontournable de chaque édition du Festival de Huê.

Photos : Minh Quyêt/VNA/CVN

Le 5 octobre 2023, la Chambre des représentants de Belgique a adopté la “Résolution relative à l’aide à apporter aux victimes de l’utilisation de l’agent orange durant la guerre du Vietnam”. Le Parlement belge devient alors le premier au monde à approuver une telle législation. Qu’en pensez-vous ?

Je me réjouis de cette adoption à l’unanimité, qui constitue un signal politique fort et renforce notre légitimité dans ce domaine. Il s’agit d’une résolution unique à l’échelle mondiale, aucune autre assemblée parlementaire n’ayant adopté un texte similaire. Cette initiative témoigne de la coopération et de la solidarité qui unissent nos deux pays d’une manière exemplaire. Elle servira de base à un engagement durable et permet de motiver le gouvernement belge à travailler davantage avec le Vietnam pour faire face à tous les effets dévastateurs de l’agent orange/dioxine.

Photo : VNA/CVN

Depuis ma prise de fonction au Vietnam en août 2022, cette question est l’un des dossiers les plus importants pour nous. J’ai effectué plusieurs visites sur le terrain, notamment au Village de l’Amitié en banlieue de Hanoï (Nord), ainsi qu’à Dà Nang, Quy Nhon (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud). J’entretiens des contacts étroits avec l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA) et je travaille ensemble avec Trân Tô Nga, qui mène une lutte inlassable pour obtenir justice devant les tribunaux en France. Et je vois que nous pouvons faire la différence dans la lutte contre tous les effets de l’agent orange/dioxine, dont les conséquences sont horribles.

La Belgique et le Vietnam sont tous deux membres de la Francophonie. Comment évaluez-vous leur coopération au sein de cette grande communauté ?

La Belgique est un pays trilingue : près de 60% de la population parle néerlandais, environ 40% français, et une minorité, allemand. C’est à travers la Francophonie que la Belgique tisse un véritable pont avec le Vietnam. Un an avant la tenue du Sommet de la Francophonie à Hanoï en 1997 (le premier et unique organisé en Asie-Pacifique jusqu’à ce jour, Ndlr), Wallonie-Bruxelles y a ouvert une agence de représentation, qui demeure aujourd’hui sa seule antenne en Asie. Depuis près de 30 ans, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam mène de nombreuses activités dynamiques, œuvrant au rayonnement de la Francophonie et à la promotion des intérêts régionaux. Cette présence francophone belge revêt une importance stratégique, tant pour la coopération bilatérale que pour le renforcement des liens dans toute l’Asie du Sud-Est.

Photo : WB/CVN

Les relations entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles ne cessent de se développer et de se diversifier, témoignant d’un engagement mutuel fort et durable. Au fil des années, plus de 800 projets ont été validés et se sont montrés gagnant-gagnant. La 12e session de la Commission mixte permanente entre Vietnam et Wallonie-Bruxelles a eu lieu en novembre dernier à Bruxelles, où les deux parties ont décidé d’établir leur programme de coopération pour la période 2025-2027 autour de 17 projets qui sont plus cadrés et ont beaucoup plus d’impact. Cette programmation se concentrera sur des objectifs communs dans des domaines prioritaires : santé mentale et médecine de famille, logistique, recherche et innovation, droit international, protection de l’environnement, adaptation au changement climatique, agriculture durable, enseignement du français, formation des ressources humaines... Je suis très content que la 12e Commission mixte permanente a décidé de rassembler les moyens pour mettre encore davantage l’accent sur ces 17 projets bien déterminés au Vietnam où l’on voit qu’il y aura des valeurs ajoutées.

Lors de cette visite d’État, Sa Majesté la Reine se rendra à l’Hôpital national de pédiatrie à Hanoï dans le cadre d’un projet de coopération en santé mentale. Ce domaine lui tient particulièrement à cœur et elle y attache une importance majeure.

Je me réjouis de constater que la coopération entre le Vietnam et les entités belges francophones continue de s’enrichir à travers des échanges dynamiques et des partenariats thématiques et sectoriels, alignés sur les priorités des deux parties.

Enfin, un élément clé mérite d’être souligné : comme vous le savez, le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la région Asie-Pacifique est installé au Vietnam. De plus, le Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, assume actuellement la présidence du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam. Cette responsabilité confère une dimension exceptionnelle à la coopération francophone, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour l’ensemble de la région.

Photo : Tú Minh/CVN

D’après vous, quelles seront les opportunités pour les relations Vietnam - Belgique dans les temps à venir, notamment après cette visite d’État ?

Une trentaine de chefs d’entreprise et près d’une vingtaine de recteurs d’universités accompagneront Leurs Majestés le Roi et la Reine. Plusieurs mémorandums d’entente seront ainsi signés entre établissements belges et vietnamiens, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations académiques. Cette visite marquera une étape clé dans le renforcement des coopérations économiques et éducatives, tout en réaffirmant la nécessité de travailler ensemble sur les enjeux géopolitiques, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral.

Nous accompagnerons Leurs Majestés au Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville où, aux côtés de Trân Tô Nga, nous découvrirons l’exposition permanente consacrée aux conséquences de l’agent orange/dioxine. Nous aurons également l’occasion de rencontrer des victimes vietnamiennes. À cette occasion, la Belgique présentera les solutions qu’elle a développées pour le traitement des zones contaminées par la dioxine. Grâce à son expertise technologique dans ce domaine, elle pourra progressivement transférer ce savoir-faire aux partenaires vietnamiens afin de les aider à restaurer des terres encore empoisonnées par la dioxine.

Vous serez donc informés, lors de cette visite d’État, des projets belges qui seront annoncés pour la décontamination des sols pollués. Personnellement, ce sont des initiatives auxquelles j’attache une importance particulière. Ainsi, cette visite d’État marquera une étape clé dans le renforcement des relations Vietnam - Belgique. Elle ouvrira de nouvelles perspectives de coopération, qu’il s’agisse d’environnement, d’éducation ou d’économie, avec des actions concrètes à venir au bénéfice de nos deux pays.

Propos recueillis par Bùi Phuong/CVN