“Balade en France et en Francophonie“ 2025 : un festival très attendu

De nombreuses activités sont organisées au Vietnam, en l’honneur de la Journée internationale de la Francophonie. Le point d’orgue sera le Festival de la gastronomie française et de la Francophonie 2025, célébrant la richesse de la culture francophone à travers la gastronomie, le sport et l’éducation.

>> Coup d’envoi de "Balade en France" à Hanoï

>> "Balade en France" 2024 : grand événement autour de la gastronomie et du sport

>> Balade en France et Francophonie : Une immersion culturelle et gastronomique à Hanoï

Photo : BTC/CVN

“Balade en France”, le plus grand festival de la gastronomie française, a réussi lors de ses quatre précédentes éditions organisées à Hanoï en 2018, 2020, 2023 et 2024. L’an dernier, il a attiré près de 400.000 visiteurs autour de la gastronomie française, de spectacles et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, alors que la Course de la Francophonie, combinée avec un salon de l’orientation francophone, a réuni 1.800 participants et plus de 2.000 visiteurs.

Forts de ces succès et dans le but d’amplifier leur rayonnement, ces deux événements fusionnent en un festival unique : “Balade en France et en Francophonie”, qui se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025 au parc Thông Nhât, promettant de créer un espace majeur pour les francophones et francophiles à Hanoï.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a mis en avant les “qualités” et “l’intérêt” du parc Thông Nhât pour l’organisation d’un évènement de telle ampleur. “Dans cet espace, à l’occasion de ce week-end, nous allons élargir le point de vue pour ne pas simplement présenter la gastronomie française, mais pour promouvoir, bien au-delà, la francophonie”, a-t-il souligné.

Photo : BTC/CVN

Cette édition inédite prend une dimension toute particulière en s’associant à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Ainsi, les organisateurs présenteront au grand public un programme riche, proposant effectivement un large éventail d’activités gastronomiques, culturelles, sportives et éducatives.

Célébration en grande pompe

L’édition 2025 marque une étape historique en réunissant pour la première fois l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï autour de l’un des plus grands festivals francophones au Vietnam.

Parti d’une proposition d’“union de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie et de l’événement +Balade en France+ en un grand festival” partagée par Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, aussi président du GADIF, cette excellente initiative “a abouti” à un résultat remarquable : une édition inédite de “Balade en France et en Francophonie” qui promet d’“offrir aux nombreux Vietnamiens une expérience plus complète et attractive”, a souligné M. Du Ville.

D’ajouter ainsi qu’il s’agit d’“un bel exemple” de “collaboration réussie” entre différentes institutions pour le même objectif de promouvoir les valeurs partagées de la francophonie qui les unissent.

Photo : BTC/CVN

Et c’est pour cet objectif commun que l’un des temps forts à ne pas manquer cette année réside dans la 3e édition de la Course de la Francophonie, initiée par l’AUF- Asie-Pacifique. Différente des éditions précédentes, celle de 2025 promet d’attirer près de 3.000 participants de tous âges dans l’enceinte boisée du parc Thông Nhât qui sera certainement empli de l’ambiance festive de “Balade en France et en Francophonie”. Démarrant le samedi 29 mars à 06h30, cette compétition proposera trois distances : la foulée (2,5 km), la galopade (5 km) et la ronde (10 km), garantissant que les participants, qu’ils soient enfants, jeunes ou même âgés, puissent terminer le parcours.

“Je sais qu’il y a souvent des courses organisées à Hanoï, mais ce qui nous différencie, c’est que la nôtre se déroulera à l’intérieur du parc, précisément autour du lac Bay Mâu”, a fait part Marion Chaminade, conseillère agricole de l’ambassade de France.

“À la fin de la course, les participants seront invités à visiter l’ensemble des stands. On va veiller aussi, avec toutes les entreprises présentes, à leur proposer une aventure cohérente”, a-t-elle renchéri.

Photo : BTC/CVN

Au-delà d’une simple compétition sportive, cette épreuve incarne, selon les organisateurs, les valeurs essentielles de la francophonie : diversité, solidarité et partage. Ce moment de convivialité renforcera effectivement les liens entre les francophones et francophiles au Vietnam.

La jeunesse au cœur de la francophonie

Cette balade dans le monde français et francophone sera certainement destinée aux jeunes à Hanoï. En plus des activités sportives, l’enseignement du et en français sera au cœur de ce grand festival. Le représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, Edgar Doerig, et le directeur de l’AUF - Asie-Pacifique, Nicolas Maïnetti, ont souligné les formations en français et aussi l’employabilité qui seraient mises en avant au “Salon de l’orientation francophone” dans le cadre du festival.

Ils ont évoqué la présence de 13 universités vietnamiennes disposant de filières francophones qui fourniront aux visiteurs de “Balade en France et en Francophonie” des renseignements sur leurs formations, illustrant le dynamisme de la jeunesse étudiante.

Photo : BTC/CVN

À rappeler aussi que pour cette année 2025, l’OIF a choisi le thème “Je m’éduque, donc j’agis”, qui serait pleinement reflété à travers les activités de “Balade en France et en Francophonie”, selon M. Doerig. Avec un espace dédié aux stands des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (OIF, AUF, France, Suisse, Roumanie, Maroc, Égypte, Laos, Wallonie-Bruxelles), cette édition sera une belle occasion de mettre en valeur “l’éducation de référence en français, dans un monde en constante évolution, marqué par de nombreux défis politiques, climatiques, économiques et technologiques”, selon le représentant Asie-Pacifique de l’OIF.

Expériences gustatives et spectacles musicaux

Les francophones et francophiles ainsi que les autres visiteurs auront l’opportunité de redécouvrir les ingrédients du succès de l’édition 2024.

Un marché gastronomique, rassemblant plus de 40 stands, les plongera dans le patrimoine agroalimentaire de l’Hexagone sous la bannière “Taste France”.

Dégustations et démonstrations culinaires uniques de chefs professionnels permettront à chacun de savourer les produits emblématiques de la gastronomie française : fromages, charcuteries, chocolats, pains, fruits, vins et spiritueux. Le chef Zach Truong, spécialiste de la cuisine fusion, alliant tradition et innovation, animera des Cooking Shows captivants.

Les visiteurs pourront également découvrir la fusion des cuisines française et vietnamienne à travers trois recettes originales : une salade de pommes françaises, fromage, miel et pistaches ; des frites accompagnées de charcuterie française et de fromage fondu ; et des nem (rouleaux de printemps) aux pommes françaises et à la chair de crabe.

Le festival mettra aussi en lumière la diversité et la richesse de la cuisine et notamment de l’agriculture françaises. “Avec +Ballade en France et en Francophonie+, j’espère que les Vietnamiens et les Vietnamiennes pourront découvrir de nouveaux produits, mais aussi réfléchir avec nous sur toutes les questions qui sont liées à la qualité des produits et de leur production”, a partagé l’ambassadeur Olivier Brochet.

Le savoir-faire français en matière d’éducation, de tourisme et d’industrie sera également présenté. Des quiz interactifs sur la France et la francophonie seront aussi proposés.

Enfin, une programmation musicale d’exception viendra sublimer l’expérience, offrant aux visiteurs une immersion totale dans l’univers vibrant de la francophonie.

Deux moments forts ponctueront le festival : la cérémonie d’ouverture le vendredi 28 mars (17h30-18h30), suivie d’un spectacle éblouissant la soirée du samedi 29 mars, où des artistes prometteurs offriront au public des performances mémorables.

Photo : BTC/CVN

La talentueuse chanteuse vietnamienne Hà Myo fusionnera avec brio musique traditionnelle et électronique, tandis que le duo Thanh Tú (Vietnamienne) & Étienne (Français) enflammera la scène avec une improvisation musicale inédite, dans une ambiance de cabaret typiquement française.

Les deux jeunes chanteurs vietnamiens de très belle renommée, Bùi Công Nam et Kay Trân, seront aussi sur scène, promettant d’offrir aux spectateurs des performances éblouissantes. La jeune artiste indépendante vietnamienne Mac Mai Suong ainsi que d’autres talents émergents offriront au public des moments inoubliables sur le podium de “Balade en France et en Francophonie”.

Cette année, comme la francophonie est mise en avant lors du festival, il y aura des têtes d’affiche francophones, dont une artiste venue de Suisse, Sophie de Quay. Dotée d’une voix chaude et puissante, cette auteure-compositrice-interprète, accompagnée de son binôme Simon Jaccard, célébrera sur scène l’amour, la vie et leur voyage musical à travers le monde, invitant le public à une exploration sensorielle et émotionnelle.

Et, fidèles à la tradition, les élèves des établissements francophones de Hanoï partageront à nouveau leurs prestations très attendues, ajoutant une touche joyeuse à cet événement.

Venez vivre une expérience inoubliable au festival “Balade en France et en Francophonie 2025”, du 28 au 30 mars ! Un week-end vibrant, empreint de joie et de découvertes, vous attend pour célébrer la richesse et la diversité des cultures française et francophone. Ne manquez pas cette occasion unique de partager des moments d’émerveillement et de convivialité !

Hông Anh/CVN