“Hanoï est l’une des grandes capitales de la francophonie”

“Balade en France” et la Course de la Francophonie, deux événements majeurs pour les francophones et francophiles à Hanoï, fusionnent cette année en un festival unique : “Balade en France et en Francophonie”. L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, nous en donne un aperçu éclairant.

Photo : BTC/CVN

Pourriez-vous nous partager les nou-veautés du Festival de la gastronomie française et de la Francophonie - “Balade en France et en Francophonie” 2025 ?

Pour cette 5e édition de “Balade en France”, nous avons choisi d’amplifier son rayonnement en un festival unique : “Balade en France et en Francophonie”. L’objectif est d’étendre ce Festival de la gastronomie française à la célébration des valeurs culturelles, artistiques et culinaires des pays de la communauté francophone.

Pourquoi ce choix ? Parce qu’en octobre dernier, la France a pris pour deux ans la présidence tournante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), après son XIXe Sommet à Paris, auquel Tô Lâm, en tant que secrétaire général du Parti et président de la République, a représenté le Vietnam. Nous souhaitons ainsi souligner l’importance de la francophonie pour le Vietnam.

En effet, il nous semble essentiel, en ce mois de mars, de mettre en lumière la réalité de cet espace et de souligner l’appartenance du Vietnam à celui-ci. Je tiens à remercier chaleureusement le Comité populaire de Hanoï pour son soutien indéfectible depuis cinq ans à l’organisation de cet événement majeur. Sans cette aide, une telle manifestation ne serait pas possible. Je le remercie également de s’être associé à notre nouvelle direction pour promouvoir la francophonie, affirmant ainsi que Hanoï est l’une des grandes capitales de cette communauté.

Concrètement, aux stands gastronomiques, culturels et à ceux de présentation d’associations et d’ambassades présentes lors des éditions précédentes, s’ajouteront cette année un espace dédié aux ambassades, délégations et institutions francophones, ainsi qu’une Course de la Francophonie à laquelle nous invitons un large public, des plus jeunes aux plus âgés.

Un Salon de l’orientation francophone sera également organisé, permettant aux jeunes de découvrir les nombreuses formations disponibles au Vietnam ainsi qu’en France et dans d’autres pays francophones.

Comment ce festival unique pourrait-il accroître la visibilité de la France et de la Francophonie auprès des jeunes de Hanoï ?

Depuis cinq ans, “Balade en France” est devenu un événement majeur, qui a attiré près de 400.000 visiteurs l’an dernier. Bien que tous ne soient pas francophones ou francophiles, cette grande manifestation leur offre l’opportunité de découvrir les plaisirs culinaires, la richesse culturelle de la France, et les possibilités de formation de qualité que ce pays et la francophonie peuvent offrir à leurs enfants.

Aujourd’hui, la formation est essentielle pour le Vietnam afin de soutenir son développement rapide.

Il est crucial que ses jeunes aient une vision claire des opportunités qu’offre le monde francophone pour garantir une excellente éducation et une intégration professionnelle réussie.

Si “Balade en France” peut inspirer un grand nombre de jeunes à s’intéresser à ces possibilités, ce sera une grande satisfaction. Ce que je tiens à souligner, c’est avant tout notre objectif principal : atteindre un maximum de jeunes vietnamiens et vietnamiennes, afin qu’ils comprennent les opportunités que la francophonie peut leur offrir pour préparer leur avenir. Que ce soit pour poursuivre des études en France, étudier dans d’autres grands États francophones, ou encore travailler dans des entreprises francophones, il existe un besoin considérable de formation dans ce pays.

Le succès de ce festival ne cesse de croître. Il est désormais l’un des événements populaires majeurs du Vietnam et, dans son domaine, l’un des plus importants organisés par une ambassade de France à l’étranger. Cela témoigne du véritable désir des Hanoïens de s’ouvrir au monde et de découvrir d’autres cultures.

Comment un tel événement contribue-t-il à renforcer les relations entre le Vietnam et la France ?

Bien que cette manifestation en elle-même ne puisse pas entraîner une augmentation immédiate des échanges commerciaux, elle joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’image de la France et suscite l’envie de découvrir ses produits, notamment gastronomiques.

Photo : BTC/CVN

Des facteurs majeurs qui favorisent aujourd’hui les relations commerciales, surtout l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, qui stimule les exportations et la rapide croissance économique du Vietnam, avec une classe moyenne en expansion qui cherche à diversifier ses choix de consommation, notamment en matière de produits gastronomiques français comme le vin, le fromage ou le foie gras.

“Balade en France” contribue à les faire découvrir, permettant au public de les goûter et de voir comment les chefs vietnamiens les utilisent, créant ainsi des synergies culinaires et de nouvelles envies gustatives. En somme, même si cet événement n’a pas un impact immédiat sur les échanges commerciaux, il prépare la population vietnamienne à une ouverture progressive à des goûts différents de ceux de sa cuisine traditionnelle.

La France est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles, et le Vietnam en représente un marché important, tout comme les produits vietnamiens trouvent également leur place sur le marché français grâce à l’accord de libre-échange.

À travers “Balade en France”, j’espère que les Vietnamiens auront l’opportunité de découvrir de nouveaux produits, d’enrichir leur curiosité, tout en réfléchissant avec nous aux enjeux liés à la qualité des produits et de leur production.

Ces questions sont au cœur de la coopération entre les deux pays, visant à améliorer la qualité des productions vietnamiennes. Ensemble, nous pourrons relever ce défi majeur, celui de nourrir sainement, de vivre mieux et de préserver la santé.

Propos recueillis par Hông Anh/CVN