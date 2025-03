Wallonie-Bruxelles aide à renforcer les compétences des journalistes vietnamiens

Le partenariat entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles n’a cessé de consolider son prestige grâce à l’efficacité de ses programmes de coopération, dont ceux dans la formation des ressources humaines. Le projet "Renforcement des compétences des journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information" (Projet 2.5) en est un parfait exemple.

En effet, un projet antérieur au Projet 2.5 aurait dû être mis en œuvre pour la période 2019-2021.

Mais en raison de la pandémie de COVID-19, il ne fût réalisable que la première année. Et lors de la 11e Commission mixte permanente Vietnam - Wallonie-Bruxelles, les 13 et 14 décembre 2021 à Hanoï, le Projet 2.5 a été approuvé pour la période 2022-2024.

"La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam a étroitement collaboré avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) pour mener à bien ce programme de partenariat", a indiqué Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA.

Dans les faits, 12 journalistes francophones de la VNA ont bénéficié de stages à la Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles (RTBF) et à l’Agence de presse Belga, ainsi que de formations intensives en information et communication à l’Université libre de Bruxelles (ULB). De 2022 à 2024, la RTBF a également accueilli six stagiaires de la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV).

De plus, six formations sur place, par des intervenants belges, ont été organisées à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, à destination de près de 200 journalistes de la VNA et de la VOV. Ces cours, de 14 jours chacun, ont tous été financés par Wallonie-Bruxelles International (WBI), organisme chargé des relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Coopération renforcée

Le Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, s’est particulièrement investi dans ce projet.

En 2018, alors chef du Service-Direction de la coopération bilatérale directe à WBI, il a été impressionné par cette initiative présentée lors de la 10e session de la Commission mixte permanente entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles. Il a souligné l’importance de la promotion du français dans ce cadre, rappelant que les deux parties sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). "Nous avons eu d’excellentes expériences et je pense que ce fut une réussite des deux côtés", a-t-il évalué.

De son côté, Anoula Kinnen, assistante administrative, chargée des Bourses internationales de WBI, a mis en avant les cours de perfectionnement en faveur des reporters vietnamiens : "Les stages en Belgique soutenus par WBI ont permis un renforcement significatif de leurs compétences journalistiques en français, qui nécessitent des aptitudes bien spécifiques, différentes de la simple maîtrise de la langue au quotidien".

Wallonie-Bruxelles et la VNA ont mobilisé des ressources importantes pour mener à bien ce projet. "Les stages, les formations, les bourses octroyées aux journalistes vietnamiens en Belgique et les missions des intervenants belges au Vietnam ont été correctement organisés et exécutés. Les ressources de fonctionnement locales étaient toujours disponibles et opérationnelles, tout comme celles mises à disposition par WBI. Wallonie-Bruxelles a impliqué des partenaires clés que sont RTBF, ULB et Belga, tous reconnus pour leur expertise en coopération internationale", a estimé Nguyên Hông Nga, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam (relevant de la VNA), coordonnateur et opérateur du Projet 2.5.

Formations adaptées

En plus des stages en Belgique, entre 2022 et 2024, près de 200 journalistes et rédacteurs de la VNA et de la VOV ont bénéficié de formations multimédias animées par des intervenants belges au Vietnam. Les thématiques abordées étaient variées, allant du photojournalisme à l’intelligence artificielle appliquée aux médias, en passant par la production de podcast et la conception de contenus multimédias.

Pierre Du Ville a considéré ces cours comme des "exemples concrets" de la coopération entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles, contribuant à renforcer les capacités des reporters dans un "domaine essentiel" au Vietnam et en Belgique : la création de produits d’informations numériques à la pointe de l’innovation. "Les métiers du journalisme et les formations professionnelles qui y sont liées sont au cœur de nos préoccupations", a-t-il insisté.

Et d’ajouter : "Face à une concurrence croissante des plateformes numériques, les médias doivent constamment évoluer pour s’adapter à un monde en pleine mutation".

Ce point de vue est partagé par le journaliste belge Alain Gérard, rédacteur en chef de Latitudes et enseignant à l’ULB, qui s’est rendu au Vietnam à trois reprises pour des formations au journalisme multimédia et digital. Il a exprimé son enthousiasme : "Je suis ravi de revenir chaque fois ici pour partager mon expérience et accompagner mes collègues vietnamiens dans l’évolution de notre métier".

"Le Projet 2.5 a permis d’encourager l’évolution du journalisme francophone dans le pays. Malheureusement, il n’a pas été renouvelé pour la période 2025-2027", a regretté Mme Hông Nga.

"Ce programme est un modèle de coopération réussi, mais nous devons réfléchir à de nouvelles formes de partenariat à l’avenir", a expliqué M. Du Ville.

