Balade en France et en Francophonie 2025 : un festival incontournable

Vendredi soir 28 mars, Hanoï s'illumine aux couleurs de la France et de la Francophonie. Gastronomie, musique, rencontres, "Balade en France et en Francophonie 2025" commence par une soirée chaleureuse où se mêlent saveurs, découvertes et émotions. Le plus grand festival français et francophone au Vietnam, tenu du 28 au 30 mars 2025 au parc Thông Nhât, à Hanoï, met à l’honneur la diversité de la culture francophone à travers diverses activités.

>> "Balade en France et en Francophonie" : un espace festif et convivial pour les habitants de la capitale.

>> “Balade en France et en Francophonie“ 2025 : un festival très attendu

>> “Hanoï est l’une des grandes capitales de la francophonie”

Au crépuscule le 28 mars, le parc Thông Nhât à Hanoï s'est transformé en une "Paris en miniature". L'ambiance était embaumée par le parfum des croissants dorés et des vins raffinés, accompagnée de mélodies françaises et francophones envoûtantes.

La foule s'est pressée aux stands, curieuse de goûter à l’authenticité des produits hexagonaux et de partager des instants conviviaux.

Une édition inédite

Après avoir été organisé en 2018, 2020, 2023 et 2024, le festival "Balade en France et en Francophonie 2025" revient dans la capitale vietnamienne avec une dimension toute particulière en s’associant à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), réunissant pour la première fois l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoi (GADIF).

Cette édition inédite marque une "étape historique" en proposant une "expérience immersive" au cœur de la culture française et francophone, a souligné l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, lors de la cérémonie d'ouverture.

Le président du GADIF, Pierre Du Ville, a ajouté que l'ouverture, le dialogue et la diversité culturelle "sont des valeurs chères à la francophonie".

Dans un élan de fierté, le représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, Edgar Doerig, a rappelé que "ce festival témoigne de notre volonté de tisser des liens et de célébrer la diversité de l'univers francophone dans une ambiance conviviale".

Le directeur de l'AUF - Asie-Pacifique, Nicolas Maïnetti, a, quant à lui, mis en avant l'importance du français. Cette langue est "un atout pour les jeunes Vietnamiens, qui peuvent valoriser une langue qu'ils ont apprises au primaire et au secondaire, et grâce à laquelle ils peuvent envisager des mobilités académiques dans nombre de pays francophones", a-t-il déclaré.

Mais la cérémonie d'ouverture du festival "Balade en France et en Francophonie 2025" ne s'est pas limitée à une célébration académique et diplomatique. Dès les premières minutes, le public a pu s'immerger dans un spectacle de danse et de chant, présenté par une école bilingue à Hanoï, suivi d’une impressionnante démonstration d’arts martiaux taekwondo.

Les moments forts de la soirée ont inclus les performances du duo Hua Thanh Tú (Vietnamienne) et Étienne (Français), combinant modernité et tradition, ainsi que l'interprétation émotive de la jeune chanteuse vietnamienne Hà Myo.

Une expérience immersive

Au-delà des spectacles, les visiteurs sont conviés à un véritable voyage culinaire.

Au stand de Red Apron, un représentant de la marque souligne que le Merlot de Maison Castel figure parmi les vins les plus prisés des consommateurs vietnamiens, séduits par ses arômes subtils et sa douceur en bouche.

Particulièrement, les recettes du chef Zach Truong, expert en cuisine fusion au stand de Taste France, sont présentées pour s'en mettre plein les papilles : salade de pommes françaises au fromage, miel et pistaches, frites au jambon français et fromage fondu, rouleaux de printemps aux pommes et chair de crabe... Autant de créations qui tissent un lien entre les traditions culinaires françaises et vietnamiennes.

Les amateurs de produits d'exception auront l'opportunité de savourer une sélection exquise, témoignage du savoir-faire français. Sur place, ils découvriront les vins bio méticuleusement sélectionnés par Anivin de France, les fruits et légumes frais promus par INTERFEL, ainsi que la charcuterie haut de gamme issue des ateliers des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur (FICT). Chaque bouchée révèle la richesse et l'excellence du patrimoine gastronomique hexagonal.

Au fil de leur déambulation, les visiteurs seront enveloppés dans un tourbillon de saveurs et de parfums envoûtants. Des effluves de macarons ou de pain chaud tout juste sortis du four se mêlent aux arômes enivrants des fromages affinés et des vins français, éveillant les sens et attisant la curiosité.

Les stands, richement décorés aux couleurs de la France et de la Francophonie, offrent une palette gastronomique impressionnante. Au-delà du simple plaisir gustatif, cette immersion devient un véritable espace de rencontres et d’échanges. Autour d’un verre de Bordeaux ou d’un plateau de fromages affinés, Vietnamiens et Francophones à Hanoï discutent, échangent des anecdotes et partagent leur amour commun pour la langue française, la culture française et francophone.

Les étudiants francophones peuvent profiter de cette atmosphère conviviale pour perfectionner leur accent en commandant un café en français, tandis que les expatriés retrouvent, l’espace d’un instant, les saveurs de leur enfance. Dans cette ambiance chaleureuse et animée, chaque bouchée est une invitation au voyage, chaque conversation un pont entre deux mondes.

Ainsi, la gastronomie se transforme en un art de vivre, un trait d'union entre la France et le Vietnam, entre modernité et tradition, entre gourmandise et culture.

Mme Trang Nguyên, une jeune Vietnamienne passionnée de la langue et de la culture françaises, partage son enthousiasme : "Ce festival est une opportunité unique d’explorer la richesse de la culture francophone sans quitter le Vietnam. Je suis particulièrement impressionnée par la variété des activités et l’accueil chaleureux des exposants".

Un festival pour tous

Pour rendre l'expérience encore plus ludique, les visiteurs pourront participer à de nombreux jeux et animations, avec à la clé de belles surprises et des cadeaux exclusifs.

Grande nouveauté cette année, le festival invite petits et grands à une expérience immersive inédite : la Petite Ferme, un espace ludique et éducatif proposé par Naviphar. Une opportunité unique pour les enfants de découvrir le monde agricole tout en s’amusant.

Les jeunes visiteurs pourront manier pelle et râteau pour récolter du maïs, tester leur agilité dans le défi du fermier, ou encore explorer la richesse des produits naturels dans un jeu sensoriel interactif. Les mini-jeux organisés par Special Kid et Special Mum proposent également de nombreuses surprises, avec des cadeaux à la clé. Une belle manière de sensibiliser les familles aux valeurs de la nature et du bien-manger, tout en créant des souvenirs inoubliables.

Un week-end riche en découvertes

Et ce n'est que le début ! "Balade en France et en Francophonie 2025" réserve encore de nombreuses surprises : concerts inédits, dégustations exclusives... viendront rythmer ce week-end. Pour les amateurs d'art de vivre à la française, ce sera une expérience à ne pas manquer.

Que vous soyez passionné de gastronomie, amateur de musique ou simplement curieux de découvrir la richesse de la culture francophone, le festival vous attend pour encore deux journées d'émerveillement et de partage !

Texte et photos : Diêu Thúy/CVN