Salon de l’orientation pour la jeunesse francophone

Dans le cadre du festival “Balade en France et en Francophonie” à Hanoï aura lieu le Salon de l’orientation francophone. Placé sous le thème “Je m’éduque, donc j’agis”, il offrira aux jeunes des opportunités de formations académiques et professionnelles en langue française.

L’édition 2025 du forum d’études en France innove avec un salon de l’orientation francophone. Ayant pour thème “Je m’éduque, donc j’agis”, il offrira aux étudiants et jeunes diplômés l’occasion de découvrir les formations universitaires en français, de rencontrer les représentants d’établissements d’enseignement francophones, ainsi que de participer à un forum de l’emploi leur permettant d’explorer des opportunités de carrière dans des entreprises valorisant la maîtrise du français.

Treize établissements de Hanoï, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), tiendront leurs stands dans le parc Thông Nhât pendant le festival “Balade en France et en Francophonie” pour présenter au grand public leurs filières francophones.

Le grand rendez-vous

Le point d’orgue du salon sera le forum de l’emploi, mettant en avant les formations en français et l’employabilité. Il se tiendra dimanche 30 mars, de 14h00 à 18h00. Ce sera une belle occasion pour les jeunes francophones de rencontrer des recruteurs lors d’un “speed dating” (rencontre rapide) exclusif.

“Il est très important d’insister sur le fait qu’être étudiant dans une filière universitaire francophone est un atout pour trouver un emploi de qualité”, a noté Nicolas Maïnetti, directeur de l’AUF - Asie-Pacifique.

“Nous accordons une attention particulière à cet événement qui permettra, au cours d’un week-end ludique et sportif, de présenter à tous les avantages d’apprendre et de pratiquer la langue française”, a-t-il insisté.

Cette collaboration novatrice du monde francophone au sein de ce grand festival français au Vietnam conjugue savoir-faire et initiatives culturelles et éducatives de partenaires institutionnels de renom.

“Nous coopérons avec plusieurs établissements au Vietnam pour des cours universitaires sur le développement durable”, selon Edgar Doerig, représentant pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

De son côté, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a indiqué que “nous travaillons notamment avec l’AUF afin d’assurer une meilleure continuité pour les élèves des écoles labellisées FrancÉducation et leur faire connaître les opportunités d’études francophones qu’ils peuvent poursuivre dans les universités”.

Les enjeux sociétaux contemporains

L’Université de Hanoï fait partie des 13 établissements de la capitale présente au Salon de l’orientation francophone 2025. “Ce sera une excellente occasion de présenter nos programmes de formation, non seulement à un public francophone, mais aussi à des jeunes désireux de découvrir la langue française et les opportunités qu’elle peut leur offrir, ainsi qu’aux parents d’élèves”, a souligné Nguyên Yên Nhi, vice-doyenne du Département de français de l’Université de Hanoï.

Ce salon constituera également un lieu de rencontre avec d’autres établissements, des entreprises et des professionnels, favorisant ainsi la création et l’approfondissement de partenariats et l’ouverture de nouvelles perspectives pour les étudiants. En effet, l’Université de Hanoï entretient des liens solides avec plusieurs établissements français, belges et canadiens, permettant à ses étudiants et professeurs d’accéder à des ressources pédagogiques modernes et à des outils de pointe.

“Fondé en 1967, notre Département de français bénéficie d’une grande expérience dans l’enseignement de cette langue au Vietnam. Nous proposons des formations allant de la licence au doctorat, dans un large éventail de spécialisations. Nos programmes sont régulièrement mis à jour pour répondre aux besoins du marché du travail et aux évolutions sociétales”, a-t-elle ajouté.

Le thème de l’édition 2025, “Je m’éduque, donc j’agis”, met en avant l’engagement des jeunes à travers l’éducation. “L’engagement au service de la société fait d’ailleurs partie des valeurs fondamentales de notre établissement. Nous élaborons des programmes visant à sensibiliser nos étudiants aux enjeux sociétaux contemporains”, a indiqué Yên Nhi.

Il s’agit par exemple des cours de traduction et d’interprétation sur le développement durable, des modules sur le tourisme durable, ainsi que des formations en communication et en responsabilité sociétale.

Une expérience immersive

De son côté, le Département de français de l’Université de commerce extérieur se prépare activement à participer au Salon de l’orientation francophone, considéré comme une “plateforme stratégique” pour l’établissement. Selon la vice-doyenne responsable de la faculté, Nguyên Diêu Thái, “ce forum représente une opportunité essentielle pour notre école de tisser des liens directs avec les futurs talents. Notre présence vise à mettre en avant la haute qualité de notre programme de français commercial”.

Le stand du département, loin d’une simple présentation académique, offrira une expérience immersive. “Nous avons conçu des activités ludiques et interactives pour captiver les jeunes, les plongeant dans l’univers dynamique du commerce international et de la langue française”, a-t-elle expliqué.

Au salon, la Faculté de français mettra en lumière son programme de formation exceptionnel qui “repose sur une approche interdisciplinaire, intégrant l’apprentissage de la langue, l’immersion culturelle et le développement des compétences spécialisées en commerce international. Cette méthode prépare efficacement nos étudiants à une carrière réussie, grâce à une formation complète et tournée vers l’avenir”, a précisé la vice-doyenne.

D’après elle, des parcours spécialisés en commerce international en français permettront à ses étudiants de perfectionner leur maîtrise de la langue et d’acquérir une compréhension approfondie des dynamiques économiques et commerciales du monde francophone.