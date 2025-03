Réduire la fracture numérique : promouvoir l'ardeur juvénile

Le 18 novembre 2024, le chef du Parti, Tô Lâm, a lancé le mouvement “Bình dân học vụ số“ (Enseignement numérique populaire). L’objectif est de démocratiser les connaissances de base sur la transformation numérique auprès de toutes les couches sociales.

En réponse à cet appel, le Comité central de l’Union de la jeunesse du Vietnam a rapidement mis en place un plan d’action mobilisant la jeunesse pour le déployer à travers le pays.

“Ce mouvement d’alphabétisation numérique pour tous est mis en œuvre à l’échelle nationale de 2025 à 2027, avec une concentration particulière pendant le Mois de la jeunesse et la Campagne des jeunes volontaires d’été chaque année. Le principal objectif est d’améliorer les compétences numériques des citoyens, en particulier ceux qui ont peu accès à la technologie tels que les personnes âgées et les habitants vivant dans les zones reculées”, explique Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Union de la jeunesse du Vietnam.

Formation

Pour mettre en pratique cette grande campagne, des équipes d'"Enseignement numérique populaire" sont constituées avec comme noyau des responsables et membres de l’Union, ainsi que des jeunes ayant des connaissances solides en technologie.

Ces bénévoles initieront les habitants bénéficiaires aux compétences de base en technologies de l’information en organisant des cours sur le numérique. Ils les aideront à utiliser des outils numériques et des réseaux sociaux. Ils accompagneront les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne et dans l’interaction avec les autorités via des plateformes numériques.

Ces équipes volontaires joueront en particulier un rôle crucial dans la sensibilisation de la population à l’accès sécurisé à Internet, à la protection des données personnelles et à la prévention des arnaques en ligne. Elles aideront également les habitants et les foyers commerçants à améliorer leurs compétences en matière de vente sur des plateformes de commerce électronique réputées, de paiement et autres applications numériques adaptées aux conditions et besoins réels.

Les cours de formation seront organisés sous deux formats : en présentiel et en ligne. Ceux en direct auront lieu dans des maisons de la culture, des centres communautaires, des écoles, etc. Les cours en ligne, quant à eux, seront dispensés via des plateformes numériques pour atteindre un public plus large, notamment les habitants vivant dans les régions reculées qui ne peuvent assister aux sessions physiques.

Selon Nguyên Tuong Lâm, il s’agit d'"actions réalistes" des jeunes pour mettre en œuvre la Résolution N°57 du Politburo du Parti sur la réalisation de percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

“Ce mouvement de généralisation ne se limite pas à fournir des compétences numériques aux citoyens, les aidant à accéder et appliquer la technologie dans la vie, afin d’améliorer la productivité du travail et de créer de nouvelles opportunités d’emploi. Il contribue aussi à bâtir une gouvernance, une société, une économie et des citoyens passant par le numérique, tout en affirmant le rôle pionnier et créatif des jeunes à l’ère numérique du pays”, affirme-t-il.

Le Vietnam compte aujourd’hui plus de 101 millions d’habitants, le nombre d’Internautes et d’utilisateurs d’appareils intelligents ne cessant d’augmenter. Cependant, bien des citoyens restent encore en marge de la révolution numérique, faute de compétences ou d’accès aux outils technologiques.

Le mouvement "Enseignement numérique populaire" ambitionne de combler ces lacunes et de créer une véritable percée dans l’amélioration des compétences technologiques, notamment chez les populations rurales et défavorisées.

Déployée par des jeunes pleins de dynamisme et de créativité, cette campagne contribuera non seulement à réduire la fracture numérique, mais aussi à assurer une transformation numérique harmonieuse et efficace pour l’ensemble du pays.

Enseignement numérique populaire Les principaux contenus du mouvement d’alphabétisation numérique incluront : *Initiation à l’utilisation des ordinateurs, des appareils intelligents et des réseaux sociaux. *Accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. *Aide à l’intégration au commerce électronique et aux paiements numériques. *Sensibilisation à la protection des données personnelles et à la prévention des fraudes en ligne.

