Binh Phuoc est entrée dans une nouvelle ère

>> Binh Phuoc présente son potentiel aux entreprises européennes

>> Binh Phuoc accueille des investisseurs européens

>> Les exportations de marchandises de Binh Phuoc en hausse de 20% lors des quatre premiers mois

>> Binh Phuoc accélère le développement de la sous-traitance industrielle

>> Binh Phuoc restructure son agriculture pour une croissance durable

Photo : TH/CVN

Située entre les Hauts plateaux du Centre et le Sud, Binh Phuoc occupe une position géographique stratégique et joue un rôle important dans le nouveau corridor économique. Elle est l’une des six provinces du Sud et constitue la porte d’entrée des échanges économiques, culturels et sociaux entre cette région, le delta du Mékong, les Hauts plateaux du Centre et les pays voisins d’Asie du Sud-Est, notamment avec le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Pour le futur, la province dispose d’un grand potentiel de développement pour devenir l’un des pôles de croissance économique de la région du Sud oriental.

Les experts économiques affirment qu’alors que les activités économiques dans la région de Hô Chi Minh-Ville se propagent et s’étendent, Binh Phuoc commence à voir les conditions et ses opportunités de développement devenir plus claires. De plus, dans le contexte de l’impact du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, au cours des prochaines décennies, le delta du Mékong et une partie importante du Sud-Est seront fortement touchés, tandis que Binh Phuoc est dans une position moins exposée et dispose donc des conditions nécessaires pour se développer. Il s’agit d’un point stratégique important de développement pour cette province au cours des dix à trente prochaines années.

Connexion inter-régions

De plus, le système de transport de Binh Phuoc fait partie de l’important réseau interrégional du pays. On peut citer : la nationale 13 (près de 80 km), la nationale 14 reliant les provinces des Hauts plateaux du Centre en passant par Binh Phuoc jusqu’à Hô Chi Minh Ville (près de 113 km) et la piste Hô Chi Minh.

Photo : BP/CVN

Le centre provincial se trouve à 110 km de l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville, à une centaine de kilomètres de l’aéroport international de Long Thành à Dông Nai et des ports en eau profonde (Dông Nai, Saigon, Thi Vai). Avec cette position de transit, Binh Phuoc peut choisir la direction de son développement vers les Hauts plateaux du Centre, vers les provinces de Dông Nai et la côte de la partie sud du Centre, vers l’ouest associé à l’économie frontalière et constitue également un pôle important dans le triangle de développement Vietnam - Laos - Cambodge ou vers le marché clé de Hô Chi Minh-Ville et la Mer Orientale avec le marché d’exportation international.

Dans le développement économique du Sud, Binh Phuoc joue un rôle de relai entre les grands centres industriels tels que Binh Duong, Dông Nai et Hô Chi Minh Ville. Les parcs industriels de Minh Hung - République de Corée et Chon Thanh attirent de nombreux investisseurs, créant des réseaux de production interrégionaux. Dans le même temps, la situation adjacente aux Hauts plateaux du Centre permet à la province de devenir point de transit de marchandises entre deux régions économiques clés.

Trân Tuê Hiên, président du Comité populaire provincial de Binh Phuoc, a affirmé que cette province se situe à une position reliant le trafic entre les provinces des Hauts plateaux du Centre et la région du Sud-Est. Dans l’avenir lorsque le projet d’autoroute Nord-Sud à l’ouest (Binh Phuoc - Hô Chi Minh-Ville - Long An - Dông Thap - Cân Tho - Kiên Giang) sera achevé, Binh Phuoc occupera le poste de transbordement de marchandises et de commerce à la porte frontière de Hoa Lu entre le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et la mégapole du Sud, la province de Bà Ria - Vung Tàu à travers le corridor économique du Sud. Ainsi, grâce à sa situation géographique, Binh Phuoc peut passer du rôle de "halte" à celui de point focal important dans la promotion de l’économie locale et des régions économiques voisines.

Grâce à l’emplacement stratégique ci-dessus, Binh Phuoc peut accueillir le flux de riches matières premières agricoles, forestières et minérales en provenance des cinq provinces des Hauts plateaux du Centre (Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông, Lâm Dông). En outre, au cours des cinq dernières années, de nombreuses localités des Hauts plateaux du Centre ont fortement développé un certain nombre de produits fruitiers, ainsi que de matières premières importées des provinces frontalières voisines du Cambodge et de la Thaïlande et du Myanmar. Ce potentiel topographique et géographique permet à Binh Phuoc de saisir les opportunités pour devenir l'une des principales zones de consommation de matières premières, servant à la formation et au développement de l’industrie de fabrication et de transformation, transformant progressivement le modèle de croissance pour améliorer la chaîne de valeur ajoutée.

Le Docteur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, a estimé que d’une position de réserve de développement, Binh Phuoc devient progressivement le moteur de croissance de la région du Sud-Est et de tout le pays, avec l’accent mis sur le développement de l'élevage à grande échelle et des zones urbaines de Dông Xoài et Chon Thành... En particulier, cette province a également ses propres atouts qui sont des zones de matières premières, un potentiel touristique et un emplacement central de connexion régionale.

Afflux d'investissements

Photo : TH/CVN

Surnommée la localité des "trois dragons convergents", les experts économiques affirment que la province de Binh Phuoc est un endroit où toutes les conditions favorables s’unissent pour accueillir de manière proactive des vagues d'investissements nationaux et internationaux, servant de base au développement économique local et national pour les temps à venir.

Située dans la région de développement économique la plus dynamique du pays, Binh Phuoc a l’opportunité de se développer grâce à la propagation de centres économiques et de grandes zones urbaines développées telles que Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu. En outre, elle bénéficie d’un fonds foncier propre, permettant de transformer facilement des zones à vocation agricole inefficace (hévéa, poivre, noix de cajou...) à une vocation industrielle.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Tuê Hiên, a souligné que bien que l’échelle économique de Binh Phuoc soit encore petite par rapport aux localités voisines, ces dernières années, la province a atteint un bon taux de croissance, de 8,02%/an en moyenne (période 2016-2020), contre 6,93% précédemment (période 2011-2015). En 2020, dans le contexte d’une économie fortement affectée par l’épidémie de COVID-19, la croissance du PIB de Binh Phuoc a atteint plus de 7,5%. En 2024, ce taux a augmenté de 9,32%, se classant au premier rang dans la région du Sud-Est et au 11e rang national. C’est une condition favorable pour que Binh Phuoc puisse se relever, rattraper son retard sur les pôles économiques du pays et devenir un centre de croissance économique du Sud.

Percée dans les infrastructures

Photo : VNA/CVN

En 1997, la province de Sông Bé a été divisée en deux provinces, Binh Phuoc et Binh Duong. À cette époque, Binh Phuoc comptait environ 103 routes pour une longueur totale de plus de 1.200 km, dans lequel le taux de béton n’atteignait que 16%.

En près de 30 ans de construction et de développement, la province est aujourd’hui parvenue à un total de 8.898 km de routes, avec un taux de béton de 84%.

Les investisseurs internationaux affirment que les liaisons routières interrégionales se sont améliorées ces dernières années, mais Binh Phuoc est toujours à environ 3 heures de l’aéroport et des ports maritimes. Par conséquent, si le temps de déplacement est réduit d’environ 40%, Binh Phuoc sera une destination attrayante pour les investisseurs.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Tuê Hiên, a affirmé que pour que Binh Phuoc "décolle", la connectivité régionale est la solution pour créer une résonance pour le développement.

Le projet de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Chon Thành, de celle Nord-Sud à l’ouest dont le tronçon de Gia Nghia (Dak Nông) à Chon Thành (Binh Phuoc), contribueront à relier les Hauts plateaux du Centre et la région économique clé du Sud. Une fois terminé, le temps de déplacement de Dak Nông à Binh Phuoc vers Hô Chi Minh-Ville sera réduit facilitant les connexions vers l’aéroport international de Long Thành et le port de Cái Mép - Thi Vai (province de Bà Ria-Vung Tàu), créant une percée dans le développement socio-économique, attirant les investissements et garantissant la sécurité et la défense. La localité construit également un système de circulation inter-provincial, un système de connexion de trafic entre les forces motrices du développement de la province. Sans compter la ligne ferroviaire reliant Dà Nang - Kon Tum - Gia Lai - Dak Lak - Dak Nông - Binh Phuoc dont le tronçon Chon Thành - Dak Nông est d’environ 102 km de longueur.

Photo : BTNMT/CVN

Parallèlement, Binh Phuoc a investi dans la construction de trois ports secs à la porte frontalière de Hoa Lu, dans les districts de Lôc Ninh et Dông Phu. Car, avec une demande de transport de marchandises estimée à environ 8 à 10 millions d'EVP/an d’ici 2030, Binh Phuoc joue un rôle très important dans le corridor économique nord-est de Hô Chi Minh-Ville dans lesquels trois ports sont des liens importants dans l’infrastructure logistique de la région contribuant à relier le Sud oriental aux Hauts plateaux du Centre et au Cambodge.

Le président du Comité populaire provincial Trân Tuê Hiên a souligné que lorsque les projets de transport seront achevés, cela créera une "rampe de lancement" pour accélérer le développement des zones urbaines intelligentes afin que Binh Phuoc devienne une province industrielle dans le sens de la modernité, de l'efficacité et de la durabilité. Ceci sera considéré comme une prémisse importante pour que cette province devienne une "destination attrayante" de la région du Sud-Est d’ici 2030.

Planification industrielle

Photo : BP/CVN

Actuellement, Binh Phuoc compte 13 zones industrielles de 4.686 ha et 8 complexes industriels de 380 ha. La province possède une zone économique frontalière internationale s'étendant sur 28.300 ha dont plus de 3.500 ha ont été mis en exploitation.

Afin de devenir une province industrielle, Binh Phuoc mobilise des ressources pour développer un réseau de zones industrielles dans la ville de Dông Xoài, la cité municipale de Chon Thành, les districts de Dông Phu, de Hon Quan et de Phu Riêng. Elle vise à développer 8.290 ha de parcs industriels, 25.864 ha de zones économiques, 730 ha de complexes industriels dans l’année en cours ; 11.522 ha de parcs industriels, 25.864 ha de zones économiques, 1.279 ha de pôles industriels d’ici 2030.

Binh Phuoc est déterminée à mettre en œuvre son plan de développement de 35 complexes industriels dans 11 districts et la cité municipale : 21 pour la période 2020-2025 et 14 pour 2025-2030.

Quê Anh/CVN