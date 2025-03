Bâtiment et travaux publics

Les entreprises vietnamiennes renforcent leur présence sur la scène internationale

Le secteur de la construction au Vietnam s'oriente vers la réalisation de projets de grande envergure et de stature internationale, inscrivant ainsi le nom des entrepreneurs vietnamiens parmi les grandes figures du BTP (Bâtiment et travaux publics) mondial. Cette dynamique contribue à faire entrer le pays dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor - et l’affirmation de la nation vietnamienne sur la scène internationale.

L’ancien ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, a déclaré : "Depuis plus de 40 ans, plus de 120 ouvrages d’envergure nationale ont été réalisés. Parmi eux, de nombreuses infrastructures ont introduit de nouvelles structures, des techniques de construction innovantes et des technologies modernes, appliquées pour la première fois au Vietnam ou à l’échelle régionale. Ces projets ont été rigoureusement contrôlés et validés avant d’être mis en exploitation".

Parmi ces réalisations emblématiques, on peut citer les centrales hydroélectriques de Hoà Binh, Yaly, Sơn La et Lai Châu, le pont de Cân Tho, la raffinerie de Dung Quât, le pont de Bai Chay, le port de Cai Lân, l’autoroute Hanoï - Hai Phòng, la centrale thermique de Vinh Tân 4, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Lương, le pont Nhât Tân, les tunnels de Hải Vân et Đèo Cả, ainsi que les aéroports internationaux de Nôi Bài et Tân Son Nhât. Plus récemment, des projets majeurs tels que l’autoroute Nord-Sud, les lignes de métro Nhôn - Gare de Hanoï et Cát Linh - Hà Đông ont également vu le jour.

Lors d’une réunion avec le secteur de la construction, le 3 octobre 2024, visant à accélérer le développement des infrastructures et à ériger des ouvrages marquant l’essor du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les entrepreneurs vietnamiens avaient largement contribué à la réussite des projets d’infrastructure stratégique ces dernières années.

Le président de l’Association des entrepreneurs du BTP du Vietnam (VACC), Nguyên Quôc Hiêp, a souligné qu’au cours des vingt dernières années, le marché vietnamien de la construction a été dominé par des entreprises venues d’Europe, des États-Unis, du Japon et de la République de Corée, impliquées directement ou indirectement dans de nombreux projets.

Durant cette période, les entreprises vietnamiennes ont su tirer profit de l'expérience et de la gestion de ces grandes firmes étrangères en collaborant sous diverses formes, notamment en tant que partenaires ou sous-traitants. Cependant, ces dernières années, elles se sont efforcées de jouer un rôle prépondérant dans la construction de grands ouvrages nationaux. Parmi les exemples les plus notables figurent le réseau autoroutier Nord-Sud, la tour Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville, l’usine du groupe danois Lego à Bình Dương, ainsi que le "méga-projet" de l’aéroport international de Long Thành.

"Ces résultats concrets constituent la base sur laquelle le gouvernement fonde de grands espoirs quant au développement des entrepreneurs nationaux, en particulier lorsqu’il s’agit de confier sa confiance aux entreprises vietnamiennes. Si un mécanisme favorable est mis en place, ces entreprises ont pleinement la capacité de réaliser des projets de grande envergure et d’envergure internationale, tels que le projet de train à grande vitesse Nord-Sud", a affirmé Nguyên Quôc Hiêp.

Aujourd’hui, les experts estiment que le marché vietnamien de la construction demeure un "gâteau alléchant" pour les entrepreneurs internationaux. Ainsi, la promotion de la construction nationale constitue une vision stratégique à long terme visant à mobiliser les ressources domestiques et à renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Pour que les entreprises vietnamiennes puissent assumer la responsabilité de la construction des infrastructures et rivaliser avec les nations avancées sur la scène internationale, en s’appuyant sur l’expérience acquise au niveau national, le secteur du BTP et les entreprises de construction vietnamiennes doivent remplir six missions clés définies par le Premier ministre en octobre 2024 :

Premièrement, prendre pleinement conscience de l’importance des grands projets nationaux dans la création de nouveaux espaces de développement, facilitant l’émergence de zones industrielles, urbaines et de services, valorisant le foncier, améliorant la mobilité des citoyens, réduisant les coûts logistiques et renforçant la compétitivité des produits et de l’économie nationale. Deuxièmement, mobiliser et diversifier les ressources de l’État, des citoyens, des entreprises et des investisseurs directs et indirects, ainsi que les fonds issus des partenariats public-privé, afin de développer des infrastructures stratégiques dans un esprit d’équilibre entre les intérêts de l’État, des entreprises et de la population. Troisièmement, développer et transférer les technologies de pointe, former une main-d’œuvre hautement qualifiée et améliorer les capacités de gestion en adoptant des pratiques intelligentes pour les entreprises et l’exécution des projets. Quatrièmement, réformer et améliorer le cadre institutionnel, notamment en ce qui concerne l’expropriation des terrains, les matériaux de construction, les normes, les processus, les appels d’offres et les attributions de marchés, afin d’assurer un environnement réglementaire fluide et favorable, en levant les obstacles administratifs. Cinquièmement, promouvoir un esprit d’autonomie et de résilience, en s’appuyant sur les forces endogènes, tout en bénéficiant du soutien de l’État et de la coopération avec des partenaires étrangers.

Enfin, il est crucial de lever rapidement les obstacles liés aux réglementations, aux ressources et aux ressources humaines afin d’accélérer le développement rapide et durable des entreprises, contribuant ainsi à la prospérité du pays. Les experts estiment que, dans la prochaine décennie, les entreprises vietnamiennes du BTP bénéficieront de nombreuses opportunités de développement.

Ces dernières années, le PIB du Vietnam a constamment dépassé les prévisions, enregistrant une croissance de 6 à plus de 7%, avec une contribution significative du secteur de la construction, oscillant généralement entre 11 et 12%. Malgré ces résultats encourageants, le Vietnam doit encore améliorer ses infrastructures résidentielles et urbaines pour atteindre le niveau des autres pays en développement de la région.

Avec un vaste potentiel de croissance et de nombreux défis à relever, les entrepreneurs vietnamiens ont devant eux un terrain fertile à conquérir. Cette dynamique constitue également un puissant moteur pour la croissance du secteur du BTP. Lê Viêt Hai, président du conseil d’administration du groupe de construction Hòa Bình, a souligné que les entreprises vietnamiennes ne se limitent plus à la construction résidentielle ou aux bâtiments de grande hauteur : elles ont désormais surpassé leurs homologues régionaux en matière de gestion de projets et de maîtrise des chantiers en tant qu’entrepreneurs généraux.

Les grandes entreprises de construction du Japon et de la République de Corée reconnaissent les progrès impressionnants des entrepreneurs vietnamiens. Lê Viêt Hai illustre cette avancée par un exemple concret : "30% des projets réalisés par le groupe Hòa Bình appliquent rigoureusement la norme internationale BIM (Building Information Modeling), qui permet une gestion optimisée des informations tout au long du cycle de vie des ouvrages, tandis que chez Hyundai (République de Corée), ce taux n’est que de 5%".

Dans les années à venir, le gouvernement vietnamien prévoit d’accélérer le développement des infrastructures de transport. Entre 2020 et 2025, un budget d’environ 470.000 milliards de dôngs y sera consacré, et d’ici 2030, cette enveloppe atteindra 900.000 milliards de dôngs.

L’objectif est d’élargir les espaces urbains et de moderniser les infrastructures techniques, économiques et sociales de manière cohérente et avancée. Ce plan représente une opportunité inédite pour les entreprises vietnamiennes d’accélérer leur développement et de s’imposer sur le marché.

Afin de saisir pleinement les opportunités offertes par le projet de train à grande vitesse, les entreprises locales doivent anticiper, se positionner en amont et se préparer activement. Dès maintenant, elles doivent investir dans les ressources matérielles, la formation des ingénieurs et des ouvriers, ainsi que dans la maîtrise et l’exploitation des équipements de construction modernes. Cet effort leur permettra d’accéder au rôle d’entrepreneurs principaux dans les projets d’infrastructure nationale stratégiques, leur offrant ainsi un avantage compétitif lors des appels d’offres pour les grands projets structurants.

