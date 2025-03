Valoriser la tradition patriotique et poursuivre l'histoire glorieuse de la nation

Durant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, l'esprit patriotique et la volonté invincible du peuple vietnamien se sont manifestés vigoureusement manifestés à travers les mouvements d’émulation patriotique. Ces mouvements ont non seulement contribué à la victoire générale du pays, mais ont également été un témoignage de la force de l'unité, de l'esprit créatif et de la capacité à surmonter les difficultés du peuple vietnamien.

Dans chaque phase de la révolution, sous la direction du Parti, les mouvements d’émulation patriotique ont toujours joué un rôle crucial dans la stimulation, l'unification et la mobilisation des populations et des soldats à travers le pays pour qu'ils rassemblent toutes leurs forces dans la lutte pour l'indépendance et la construction du pays.

Photo : VNA/CVN

Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains plus particulièrement, les mouvements d’émulation patriotiques au Nord tels que Ba san sàng (Les jeunes prêts pour trois tâches), Ba dam dang (Femmes aux trois responsabilités), s'harmonisaient avec ceux du Sud comme Nam xung phong (Cinq volontariats), contribuant à des victoires glorieuses dans la lutte pour l'indépendance nationale ainsi que dans la période de construction et de développement du pays aujourd'hui. Et à partir de ces mouvements d’émulation patriotique, de nouvelles personnes et des modèles exemplaires pour une nouvelle société ont été formés.

Certains mouvements emblématiques de cette période incluent "Song Duyên Hai" (La Vague du littoral dans l’industrie), "Gio Dai Phong" (Le Vent fort dans l'agriculture) et "Co Ba Nhât" (Trois Premiers dans l’Armée).

Le mouvement "La Vague du littoral dans l’industrie" a vu le jour à l'Usine de mécanique Duyên Hai (dans la ville portuaire de Hai Phòng) au début de l'année 1960, avec pour objectif de promouvoir l'initiative, d'augmentation de la productivité du travail et d'amélioration de l'efficacité de la production industrielle. En seulement deux mois, les ouvriers de l'usine ont dépassé 237 critères de normes de travail et techniques, avec une productivité de 50% à 610% supérieure.

Photo : VNA/CVN

Le mouvement "Le Vent fort dans l’agriculture" a émergé de la coopérative agricole Dai Phong (province de Quang Binh, Centre) au début de l'année 1961, visant à promouvoir le coopérativisme de l'agriculture et à améliorer les conditions de vie des paysans. Le mouvement s'est rapidement propagé à travers le Nord du pays, créant une dynamique forte pour le développement du secteur agricole.

Le mouvement "Trois Premiers dans l’Armée" a commencé au sein de la deuxième compagnie d'artillerie du régiment 68, avec pour objectif d'améliorer la qualité de l'entraînement, la discipline et l'efficacité dans le travail de production. Aux côtés des mouvements "Le Vent fort dans l’agriculture" et "la Vague du littoral dans l’industrie", le mouvement "Trois Premiers dans l’Armée" a créé une dynamique de compétition intense, contribuant à la victoire générale dans la lutte pour l'indépendance.

En plus des mouvements de compétition dans la production industrielle, agricole et au sein des forces armées, d'autres mouvements patriotiques souvent mentionnés à cette époque sont "Le tambour de Bac Ly", "Les jeunes prêts pour trois tâches" et "Cinq volontariats pour les jeunes" (volontaires pour détruire le plus de forces ennemies possible ; pour s'enrôler et participer à la guerre de guérilla ; pour servir dans les brigades de travail et au service du front ; pour la lutte politique et contre le recrutement forcé ; et pour la production agricole dans les coopératives agricoles")…

"Le tambour de Bac Ly" : Le collège Bac Ly (dans la province de Hà Nam, Nord), avec la devise "apprendre et mettre en pratique", a créé un grand impact dans le domaine de l'éducation. À partir de ce modèle, le mouvement "Deux bons" (enseignement de qualité, apprentissage de qualité) a été lancé, encourageant l'éducation dans des conditions difficiles.

Photo : VNA/CVN

Lancé par les jeunes de Hanoï en 1964, le mouvement "Ba san sàng" appelle les jeunes à être prêts à combattre, à rejoindre les forces armées et à aller partout où la Patrie en a besoin. Le mouvement a suscité l'amour de la Patrie et l'esprit d'engagement de millions de jeunes. Plus de 5 millions de membres de l'Union de la jeunesse et jeunes gens ont rejoint les forces armées dans la lutte de résistance ; plus de 133.000 membres de l'Union de la jeunesse, dont plus de 69.000 femmes, ont participé aux brigades de jeunes volontaires.

Lancé dans le Sud, le mouvement "Năm xung phong" (Cinq volontariats pour les jeunes) témoigne de la détermination des jeunes du Sud à combattre l'ennemi et à libérer leur terre natale. Avec le mouvement "Ba san sàng" (Les jeunes prêts pour trois tâches), il a créé un fort élan révolutionnaire, contribuant ainsi à la victoire finale.

Photos : VNA/CVN

Ces mouvements ont éveillé l'amour de la Patrie et l'esprit d'engagement de millions de personnes, créant une puissante vague révolutionnaire. Et de ces mouvements d’émulation patriotique, de nouvelles générations et des modèles exemplaires pour une nouvelle société se sont formés.

Les femmes aux trois responsabilités

Poursuivant l'esprit d’émulation patriotique, le mouvement des femmes "Ba dam dang" (Femmes aux trois responsabilités) est devenu un symbole emblématique du sacrifice et de la contribution des femmes vietnamiennes à la période de résistance.

Le mouvement "Ba dam dang" (Trois responsabilités) a été lancé le 22 mars 1965, initialement sous le nom de "Ba đảm nhiệm" (Trois missions), puis le Président Hô Chi Minh a changé le nom en "Femmes aux trois responsabilités". Le mouvement comportait trois volets principaux : les femmes assuraient la production et le travail, remplaçant les hommes partis combattre ; elles s'occupaient du foyer, encourageant leurs maris et enfants à combattre en toute tranquillité ; elles assuraient les services de soutien au combat et étaient prêtes à combattre si nécessaire.

Le mouvement s'est rapidement développé pour devenir une vague révolutionnaire dynamique et vaste, mobilisant la force de dizaines de millions de femmes à travers tout le pays et dans tous les domaines. Les mères, les grand-mères et les sœurs ont activement participé aux compétitions de travail, de production, de service et de soutien au combat, prêtes à combattre avec des slogans tels que "Les champs sont des champs de bataille, la houe et la charrue sont des armes", "Une main sur la houe, l'autre sur le fusil", etc. En même temps, elles s'occupaient des affaires familiales, élevaient les enfants et prenaient soin des parents.

Photo : VNA/CVN

Le mouvement a obtenu de grands succès : plus de 70% des femmes rurales ont participé à la production dans l'esprit "une main sur la houe, l'autre sur le fusil", garantissant la productivité et la qualité des récoltes ; près de 50% des ouvrières travaillaient dans les usines et les entreprises, en développant des initiatives, en améliorant les techniques et en augmentant l'efficacité de la production. Le mouvement a contribué à stabiliser le front intérieur, créant des conditions favorables pour que nos soldats et notre peuple combattent et remportent la victoire.

L'un des modèles emblématiques du mouvement "Femmes aux trois responsabilités" est Nguyên Thị Sang, qui a montré une grande détermination et un engagement inébranlable pendant la période de résistance.

Nguyên Thi Sang, un modèle emblématique

Nguyên Thi Sang, ancienne chef de train, responsable de l'équipe de trains "Ba dam đang" au sein du secteur des chemins de fer vietnamiens, est l'une des témoins vivants du mouvement "Femmes aux trois responsabilités". Ses souvenirs lointains d'une époque difficile mais pleine de fierté restent intacts dans son esprit.

En 1965, Mme Sang a réussi l'examen d'entrée à l'École secondaire de transport ferroviaire. Elle a été ensuite affectée à la section de travail sur le train de Hanoï et est devenue chef de train à l'âge de 20 ans. Elle était responsable des trains militaires transportant des soldats vers le Sud et prenant en charge les blessés venant du front pour les ramener vers le Nord.

L'équipe "Ba dam dang" de Mme Sang se composait de huit membres féminins, servant des trains comprenant de 13 à 15 voitures. Dans les conditions de guerre extrêmement difficiles, elle et son équipe ont surmonté de nombreuses difficultés et dangers liés aux bombes et aux tirs ennemis pour accomplir leur mission. Mme Sang a partagé : "Nous avons toujours porté la devise 'Chaque personne est un combattant sur le front du transport'. Tout pour le front, pour le Sud bien-aimé".

Son équipe a accompli avec succès sa mission et a reçu le titre de "Groupe de travail socialiste" ainsi que de nombreuses titres honorifiques. Nguyên Thị Sang a également eu l'honneur d'être reconnue comme "Combattante modèle" et de participer au Congrès central de l'Union de la jeunesse

Photo : VNA/CVN

Avec près de 40 ans de service dans le secteur ferroviaire, Mme Sang a pris sa retraite en 2003 et a activement participé à des activités locales. Elle a été élue membre du Conseil populaire du bourg de Yên Viên, responsable de la section des femmes, secrétaire de la cellule du parti, cheffe du Comité de travail de la communauté, et cheffe du groupe de quartier. Quelle que soit sa fonction, elle a toujours fait preuve de dévouement et de responsabilité envers la population.

Grâce à ses contributions ininterrompues, Mme Sang est devenue un modèle pour les fonctionnaires et les membres des associations de femmes, qui l'ont suivie et imitée. Elle est aimée et respectée par les locaux et est devenue un "pont" entre les autorités et la population.

À l'occasion du 60e anniversaire du mouvement "Femmes aux trois responsabilités", Mme Sang a transmis sa confiance à la jeune génération et espère que la noble tradition du mouvement sera poursuivie, contribuant ainsi à construire un pays de plus en plus riche et prospère.

Lôc Lan/CVN