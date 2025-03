L'occasion en or pour le tourisme vietnamien de prendre son essor

>> Sa Pa cherche à réveiller son économie nocturne pour dynamiser le tourisme

>> Huê lance l'Année nationale du tourisme 2025 sous le thème "Huê - Ancienne capitale, nouvelles opportunités"

>> Le nombre de visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville en hausse de 18,2%

>> Secteur du tourisme : plus de 56.600 milliards de dôngs de recettes au 1er trimestre

Photo : VNA/CVN

Selon l'Autorité nationale du tourisme (ANT), en 2025, le Vietnam vise à accueillir entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux, contre 17,5 millions en 2024 et 18 millions en 2019, avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, consolidant ainsi le tourisme comme secteur clé de son économie.

De plus, le secteur table sur 120 à 130 millions de touristes domestiques. Il vise à hisser sa contribution au PIB national entre 6 et 8%, générant des revenus touristiques colossaux, estimés entre 980 et 1.050 milliards de dôngs, et créant ainsi un formidable moteur de croissance économique, tout en créant 5,5 millions d'emplois, dont 1,8 million d'emplois directs.

D'ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire du tourisme un pilier de son économie, privilégiant une croissance verte et durable. L'objectif est d'accueillir 35 millions de visiteurs internationaux et 160 millions de Vietnamiens.

"Nous avons beaucoup parlé des potentialités du tourisme vietnamien. Cela concerne la beauté naturelle, les gens et nos valeurs culturelles et humaines uniques. Il n'est peut-être pas nécessaire de les rappeler trop souvent. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est que le Vietnam est en train de mettre en œuvre avec détermination et vigueur une politique de rénovation. Une nouvelle ère, une ère de développement national, s'ouvre et change fondamentalement la façon dont nous abordons le tourisme et dont le Vietnam se connecte au monde", a souligné Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’ANT. Et d'ajouter que : "Dans ce contexte, avec des conditions favorables en termes de politique et de ressources de plus en plus complètes, nous avons toutes les raisons de fixer des objectifs plus ambitieux, ainsi que des programmes d'action plus spécifiques pour accroître le développement touristique".

Photos : Hoàng Phuong/CVN

Dans le cadre de cette phase de développement national, le secteur du tourisme a également proposé ses orientations et objectifs pour chaque période. Dans la première phase, ce secteur a investi massivement dans la construction des infrastructures de transport et le développement de nouvelles destinations. Cela constitue la base contribuant à accélérer la période actuelle.

Les produits touristiques du Vietnam possèdent une singularité unique. Cela découle des valeurs culturelles, du patrimoine, de la cuisine et surtout des Vietnamiens eux-mêmes. L'hospitalité et la sincérité sont précisément les éléments qui font la différence du tourisme vietnamien par rapport au reste du monde.

Le programme de relance du tourisme 2025 intitulé "Vietnam - Voyager pour aimer", lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, vise à accélérer l’innovation dans les produits touristiques ainsi que la qualité des ressources humaines. Ce programme a pour objectif de promouvoir le Vietnam à l'échelle mondiale et d'attirer des voyageurs grâce à des offres attrayantes.

Afin d’attirer davantage les touristes étrangers, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution N°44, datée du 7 mars, accordant l’exemption de visa aux citoyens d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de Russie, du Japon, de République de Corée, du Danemark, de Suède, de Norvège et de Finlande.

Conformément à cette résolution, les citoyens de ces pays peuvent désormais séjourner au Vietnam pendant 45 jours à compter de la date d’entrée, indépendamment du type de passeport ou du motif de leur visite et sous réserve de remplir les conditions d’entrée fixées par la législation vietnamienne. Cette politique d’exemption de visa sera en vigueur du 15 mars 2025 au 14 mars 2028 et pourra être prolongée conformément aux réglementations en vigueur.

Au niveau de la carte du tourisme mondial, la position du Vietnam continue de s'améliorer. Sa réputation ne cesse de s’affirmer. Le Vietnam peut être fier de se présenter au monde comme une destination de plus en plus prisée. Cela constitue la base pour que le pays soit confiant et fixe des objectifs en termes de hausse du nombre de touristes internationaux et d’amélioration de qualité des services.

Photo : ST/CVN

Le secteur du tourisme vise à offrir aux visiteurs des produits touristiques de plus en plus performants, capables de rivaliser avec ceux de la région et du monde entier. "La période actuelle est un moment propice, réunissant toutes les conditions nécessaires pour que le tourisme accélère sa croissance. Avec des stratégies judicieuses, nous pouvons promouvoir les résultats des périodes précédentes, en combinant des idées innovantes, en changeant la façon de faire du tourisme, en ajustant sa structure et en définissant une nouvelle vision. Cela constitue la base pour élever le tourisme vietnamien à un niveau supérieur et viser des objectifs de croissance ambitieux mais réalisables", a précisé M. Siêu.

Pour sa part, un représentant de Sun Group a estimé qu’il faudrait investir dans le développement de produits touristiques de luxe empreints d'une identité propre. Actuellement, de nombreuses destinations au Vietnam se concentrent sur l'investissement dans des produits touristiques de plus en plus innovants et haut de gamme, comme à Sa Pa, Hanoï (Nord), Dà Nang (Centre), Phu Quôc (Sud)… "Pour élever notre position concurrentielle sur la carte touristique internationale, l'investissement dans le développement de produits touristiques de luxe et culturels est une tendance inévitable vers un développement durable", a-t-il expliqué.

En ce qui concernent la stratégie de développement durable, récemment, l’ANT a également lancé le projet "Du tourisme suisse pour le développement durable au Vietnam" avec trois piliers : l'innovation des politiques, le partenariat public-privé et le soutien aux ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Pour leur part, les programmes tels que le tourisme vert ou le tourisme lié au développement de la néo-ruralité sont également mis en avant. Le pays continue à maintenir ses orientations de développement durable, en donnant la priorité à l'innovation et en combinant harmonieusement les facteurs humains, culturels et naturels.

La convivialité et l’hospitalité des Vietnamiens sont des atouts majeurs pour le développement des formes de tourisme durable, en particulier celui communautaire. Les communautés locales jouent un double rôle : elles préservent la culture et deviennent les "ambassadeurs" qui diffusent les valeurs du tourisme durable auprès des visiteurs.

D'après Dang Xuân Son, président du Responsible Travel Club Vietnam (RTC), le tourisme durable est indispensable au Vietnam pour protéger l'environnement, limiter les émissions de dioxyde de carbone, "préserver les valeurs culturelles et attirer davantage de touristes internationaux".

Selon la Loi sur le tourisme de 2017, le développement du tourisme durable vise à répondre simultanément aux exigences économiques, sociales et environnementales, tout en assurant un équilibre des intérêts entre les parties prenantes et en préservant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il s’agit d’une orientation stratégique, mais également d’une nécessité impérieuse dans le contexte actuel de changement climatique et de pollution de l’environnement.

Vers un tourisme durable et vert, l’Association du tourisme du Vietnam a appelé ses membres à éliminer les plastiques à usage unique et à intégrer la réduction des déchets plastiques dans les politiques en vigueur d’ici 2030.

D’après, le président de la VITA, Vu Thê Binh, bien que le tourisme soit fortement affecté par la pollution due aux déchets plastiques, il contribue également de manière significative à résoudre ce problème. Le responsable a cité cet engagement comme catalyseur d’un secteur touristique sans plastique.

Photos : VNA/CVN

"La participation active des entreprises touristiques à la réduction des déchets plastiques est la clé pour atteindre les objectifs de développement durable", a-t-il déclaré.

D’ici 2030, 100% des membres de la VITA se sont engagés à éliminer les plastiques à usage unique et à intégrer des mesures de réduction des déchets dans leurs réglementations.

De plus, l’association a lancé des initiatives telles que "Le tourisme au Vietnam, unis pour réduire les déchets plastiques" et "Réduction des déchets plastiques dans le tourisme", et a introduit un système de certification pour les "entreprises touristiques sans plastique".

"Nous mettons en œuvre plusieurs stratégies, incluant le développement de produits et services, le marketing, les ressources humaines, des infrastructures, des transports", a rappelé le directeur adjoint de l’ANT, Hà Van Siêu.

Pour que les destinations restent toujours innovantes et offrent des valeurs uniques, attirant les visiteurs à revenir, il est essentiel d'appliquer des stratégies telles que l'intégration de la technologie, le développement du tourisme créatif, et la création d'expériences distinguées basées sur le patrimoine local. De plus, la durabilité est l'un des objectifs que l'industrie du tourisme vise à atteindre, en se concentrant sur les aspects économiques, culturels et environnementaux pour assurer un développement durable à long terme.

Photos : VNA/CVN

Dans le futur, le marketing touristique bénéficiera d'investissements importants en personnel et en ressources technologiques pour améliorer davantage l'efficacité de la promotion et de la publicité.

La main-d’œuvre est, pour sa part, un des éléments clé dans le développement du tourisme, car elle joue un rôle crucial dans la création d'une expérience positive pour les touristes grâce à un service de qualité et une attitude accueillante. Ils contribuent également à promouvoir les valeurs culturelles et historiques des destinations, ce qui fait la différence et pousse les touristes à revenir.

Un autre facteur important est le développement du système de transport, notamment l'aviation. En effet, plus de 80% des touristes internationaux arrivent au Vietnam par avion. Ces dernières années, les compagnies aériennes nationales et internationales ont ouvert de nombreuses nouvelles lignes vers le Vietnam. L’ouverture de nouvelles liaisons aériennes hors du pays devrait s’accélérer dans les prochaines années afin d'attirer davantage les touristes étrangers.

Dans un contexte où le Vietnam connaît des changements très rapides pour entrer dans une nouvelle ère, le secteur touristique prend des mesures adéquates susceptibles de le faire "s’envoler".

Photo : VNA/CVN

Hoàng Phuong/CVN