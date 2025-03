LabelFrancÉducation : l’expertise française s’exporte bien au Vietnam

Le 10 mars dernier, l’École primaire Nghia Tân à Hanoï, membre éminent du réseau LabelFrancÉducation, a été le théâtre d’un spectacle haut en couleur, mettant en évidence avec éclat les talents de ses écoliers méritants à travers la danse, le chant et le théâtre.

Cet événement annuel, organisé en l’honneur de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), a rassemblé près de 200 élèves de la première à la cinquième classe, pour une célébration à la fois festive et pédagogique du français.

Leurs efforts et compétences linguistiques étant mis en valeur, une chose est sûre : leur talent et leur passion pour cette langue promettent encore de belles perspectives à venir !

“Je suis très excité car c’est la première fois que je participe à cette fête. Je souhaite bien parler français pour pouvoir étudier un jour en France”, confie Hông Dang, écolier de 1re classe.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Pour sa part, Anh Minh, élève de 3e classe, y participe pour la troisième fois. “Je suis très heureux. Je vais m’efforcer de bien étudier le français pour le maîtriser afin de poursuivre mes études dans des pays francophones dans le monde entier”, révèle-t-il.

Un gage d’excellence

L’École primaire Nghia Tân est officiellement membre du réseau LabelFrancÉducation depuis novembre 2023. Une cérémonie d’attribution de cette marque de qualité pour l’enseignement bilingue francophone à l’étranger y a eu lieu fin mai 2024, en présence de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, et de l’attaché de coopération éducative de l’ambassade de France, Arnaud Pannier.

“Devenir établissement labellisé affirme la qualité de notre enseignement du français, qui devrait s’améliorer encore davantage dans les années à avenir”, a partagé sa directrice Nguyên Thi Bich Nga.

Photo : GV/CVN

De même pour le collège Giang Vo (toujours à Hanoï), qui a organisé une cérémonie d’attribution du LabelFrancÉducation en septembre dernier. Cette reconnaissance marque non seulement un jalon important, mais annonce aussi un avenir prometteur pour l’établissement qui s’efforce continuellement d’améliorer la qualité de son enseignement, afin de répondre aux attentes croissantes des parents et des élèves en matière d’apprentissage du français.

La directrice Tô Thi Hai Yên rappelle l’engagement de son école dans la promotion de la langue française : “Dès sa création, le collège Giang Vo a intégré l’enseignement du français dans son programme. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de voir des générations de nos élèves maîtrisant parfaitement cette langue, qui leur ont servi de tremplin pour leurs études et leurs carrières professionnelles, et qui leur ont permis de briller dans de nombreux domaines”.

Un accord intergouvernemental

À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en octobre 2024, un accord intergouvernemental de coopération en éducation a été signé, au Palais de l’Élysée, entre le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, et la ministre française de l’Éducation nationale, Anne Genetet, en présence des présidents Tô Lâm et Emmanuel Macron.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Cet accord mentionne, entre autres, la reconnaissance du LabelFrancÉducation par le Vietnam, ce qui en fait un outil essentiel de la coopération éducative entre les deux pays. Créée en 2012 et gérée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), en lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, cette certification est remise après un processus de contrôle et d’évaluation rigoureux de la qualité des programmes bilingues des écoles candidates.

“Bien que le nombre de ses locuteurs francophones soit aujourd’hui assez limité, surtout par rapport à ce qu’il était il y a 20 ou 30 ans, le Vietnam souhaite soutenir la pratique de la langue française, qui permet à ses jeunes de profiter de l’offre francophone dans les grandes universités en France, en Belgique, mais aussi en Suisse, au Canada, etc. Une opportunité précieuse pour eux de s’ouvrir au monde”, souligne l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

En effet, l’ambassade de France investit fortement dans le développement du label au Vietnam. “C’est à travers cet outil que nous construisons notre stratégie pour inciter les jeunes Vietnamiens à apprendre le français. Notre objectif n’est pas de le substituer à l’anglais en tant que principale langue de communication internationale. Ce que nous souhaitons, c’est qu’année après année, génération après génération, des jeunes Vietnamiens s’intéressent et maîtrisent la langue française afin de devenir des ponts entre le Vietnam et la France et la francophonie en général dans tous les domaines : culture, art, architecture, commerce et bien d’autres secteurs”, explique Arnaud Pannier. Il ajoute : “Nous avons besoin de jeunes Vietnamiens capables de bien parler français afin de créer de nouvelles opportunités, notamment économiques, entre nos deux pays ainsi qu’au sein de la francophonie”.

Photo : CTV/CVN

Le LabelFrancÉducation se développe rapidement au Vietnam. “Vous savez peut-être qu’il n’y avait que 11 établissements labellisés il y a trois ans, et aujourd’hui, on en compte 21”, partage-t-il.

La campagne de promotion du label en 2025 devrait donc encore renforcer la place prépondérante que le Vietnam occupe dans toute la région asiatique. “La campagne que nous menons est particulièrement active, puisque 14 écoles sont candidates pour être labellisées l’année scolaire prochaine, à partir de septembre 2025”, précise M. Pannier.

Un environnement francophone

Il faut également noter que le LabelFrancÉducation est un processus qui doit être renouvelé : lorsqu’un établissement est labellisé, il l’est pour une période de trois ans. “Tous les trois ans, il doit donc prouver qu’il poursuit sa quête d’excellence et engager une nouvelle démarche afin de conserver ce label”.

Selon Arnaud Pannier, une école labellisée doit disposer d’un environnement francophone, même modeste. “Il peut s’agir, par exemple, d’un espace dédié dans la médiathèque avec des livres en français, ou encore d’un espace extérieur décoré avec des informations et des ressources en français. L’objectif est de permettre aux élèves d’évoluer dans un cadre où ils peuvent vivre un peu plus la langue française”, explique-t-il.

D’après lui, la partie française cherche véritablement à multiplier les jumelages scolaires de façon à ce qu’au moins chaque école vietnamienne labellisée FrancÉducation puisse disposer d’un établissement partenaire en France pour que les jeunes puissent échanger et organiser des activités.

Selon une représentante du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, le label permet aussi aux enseignants vietnamiens d’accéder à des formations, organisées par l’ambassade de France ou disponibles en ligne via Réseau Canopé, opérateur du ministère français de l’Éducation nationale en charge de la formation tout au long de la vie des enseignants et de la communauté éducative.

“Travaillant dans une école centenaire d’architecture française, riche en traditions, je tiens à maintenir l’enseignement bilingue francophone. En effet, lorsque l’on évoque Chu Van An, tout le monde pense à l’un des meilleurs environnements francophones de Hanoï”, confie Nguyên Thi Nhiêp, proviseure du Lycée d’excellence Chu Van An, bénéficiaire du LabelFrancÉducation depuis 2019.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le lycée Viêt Duc (toujours à Hanoï), candidat du label, envisage de structurer clairement son programme d’enseignement du français intensif et du français bilingue après l’obtention de ce titre. “Nous continuerons d’investir dans l’enseignement du français, en mobilisant des ressources matérielles et humaines, afin d’améliorer la qualité de notre formation”, s’engage sa proviseure Nguyên Bôi Quỳnh.

“Apprenons ensemble - La confiance brille”, comme l’indique ce slogan en français de l’École primaire Trân Quôc Toan, à Cân Tho (Sud), clairement visible à son entrée. Celle-ci est devenue la toute nouvelle recrue du réseau des établissements labellisés au Vietnam, lors d’une cérémonie tenue le 7 mars 2025.

Un réseau en pleine expansion Créé en 2012, le LabelFrancÉducation est géré par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), en lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Cette marque de qualité pour les filières bilingues francophones à l’étranger peut être délivrée pour des niveaux d’enseignement élémentaire et/ou secondaire sur programme scolaire officiel national (hors programme scolaire français). - Les chiffres clés : • 716 filières bilingues francophones • 67 pays • 199.000 élèves

Thanh Tuê/CVN