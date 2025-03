Le Vietnam accélère sa montée en puissance dans l'industrie des semi-conducteurs

Le Vietnam déploie tous ses efforts pour attirer les investissements et former des ressources humaines de haute qualité. L’objectif est de s’intégrer rapidement à l’industrie mondiale des semi-conducteurs, ouvrant ainsi une nouvelle ère dès 2025.

Photo : TT/CVN

Le laboratoire moderne du Centre de formation en conception de circuits intégrés de l'université Phenikaa (Phenikaa Semiconductor Training Center - PSTC) accueille des étudiants passionnés qui travaillent sur des écrans remplis de codes et de schémas de circuits. Ces étudiants font partie de la première promotion du programme de formation avancée en conception de circuits intégrés à semi-conducteurs.

Ils ont accès aux simulateurs les plus avancés au monde, tels que Zebu 5, Zebu 4 et HAPS-100, et se forment aux techniques de conception analogique et numérique à l'aide des logiciels développés par Synopsys, un leader mondial de l'automatisation de la conception électronique (EDA) et de la propriété intellectuelle (IP) en semi-conducteurs.

Photo : TT/CVN

Nguyễn Hữu Đạt, étudiant à l'Université Polytechnique de Hanoï, partage son expérience après six mois de formation :

"Travailler en continu sur des logiciels de pointe m'a permis d'améliorer mes compétences et d'acquérir une expérience précieuse. Grâce à cela, j'ai pu pratiquer des étapes cruciales du développement de puces. Je devrais terminer mon cursus début 2025 et serai prêt à intégrer une entreprise de conception de circuits intégrés."

Le Professeur associé-Docteur Hô Xuân Năng, président du Conseil d’administration du groupe Phenikaa et président du Conseil scolaire de l'université Phenikaa, souligne que cette dernière renforce ses collaborations avec des entreprises et des institutions de formation en semi-conducteurs du monde entier. L'objectif est de former plus de 8.000 ingénieurs spécialisés en conception de circuits intégrés et au moins 12.000 ingénieurs et techniciens qualifiés d'ici 2030, avec des certifications internationales dans des domaines clés tels que la conception de puces numériques et analogiques, la fabrication, l'emballage et les tests.

De son côté, le président du groupe FPT, Trương Gia Bình, annonce que 200 ingénieurs en conception de semi-conducteurs travaillent déjà pour une trentaine de compagnies au Japon, à Taïwan (Chine) et au Vietnam. L’année dernière, 1.500 étudiants se sont inscrits aux filières liées aux semi-conducteurs au sein de FPT. Le groupe s'engage à former 10.000 ingénieurs, contribuant ainsi à atteindre, d'ici 2030, l'objectif gouvernemental de 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour sa part, le directeur du Centre national d'innovation, Vu Quôc Huy, affirme que le modèle de coopération entre l'État, les universités et les entreprises porte déjà ses fruits dans le développement des talents du secteur. Son centre a collaboré avec des géants technologiques tels que Cadence, ARM et Siemens, permettant à une trentaine d’universités vietnamiennes d’accéder à des logiciels de conception de circuits intégrés. De plus, des formations intensives ont été mises en place avec l'Université d'État de l'Arizona, Qorvo, Dolphin et FPT, formant plus de 1.000 enseignants et étudiants.

Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des entreprises et des institutions, l'objectif de 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d'ici 2030 semble à portée de main.

Une expansion vers les provinces et les entreprises

Lors de la première réunion du Comité directeur national sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs, qui s'est tenue en décembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef dudit comité, a demandé aux organes compétents d'élaborer de manière proactive des plans pour mettre en œuvre le "Programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs à l’horizon 2030, avec des orientations pour 2050" et la "Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030".

Photo : Dông Thuy/VNA/CVN

Selon lui, dans le processus de mise en œuvre, il est essentiel de reproduire les modèles efficaces, de proposer des solutions aux faiblesses identifiées, et de renforcer le partenariat public-privé ainsi que la coopération nationale et internationale.

Lors de cette réunion, le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de développer des mécanismes et des politiques préférentielles pour favoriser l'essor de l'industrie des semi-conducteurs, assurant que, dans les années à venir, le Vietnam continuerait à réaliser des avancées majeures dans ce domaine. Parmi les mesures envisagées figure la création d'un Fonds de soutien à l'investissement.

Ainsi, le ministère du Plan et de l'Investissement collabore déjà avec de grandes entreprises technologiques telles que Qualcomm, Google, Meta, LAM Research, Qorvo et AlChip afin d'attirer les chaînes d'approvisionnement et de développer des centres de recherche au Vietnam.

En particulier, des discussions avancées ont eu lieu avec NVIDIA, leader mondial des technologies numériques. Grâce à ces échanges, le Vietnam se positionne progressivement comme un hub technologique majeur en Asie et dans le monde, attirant des investissements en semi-conducteurs et en intelligence artificielle.

Par ailleurs, plusieurs provinces du pays mettent en place des politiques incitatives pour attirer les investisseurs du secteur. Bac Ninh, par exemple, réduit d’un tiers les délais d’octroi de permis d'investissement pour les projets liés aux semi-conducteurs.

La province s'engage également à garantir une infrastructure énergétique stable et propose une subvention couvrant 50% des frais de scolarité pour les étudiants locaux. Un budget total de 1.000 milliards de dôngs est prévu pour soutenir 10.000 étudiants d'ici 2030. Cette année, Bac Ninh ambitionne par ailleurs de construire un parc technologique de 274 hectares, renforçant ainsi son positionnement comme la "capitale des semi-conducteurs" du Vietnam.

Des projets ambitieux pour les entreprises vietnamiennes

Dans le secteur privé, Viettel, le plus grand groupe de télécommunications du pays, a collaboré avec NVIDIA pour créer le plus grand centre de données du Vietnam et de la région.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Selon les prévisions, Viettel devrait investir environ 100 millions de dollars cette année pour l'achat d'équipements. Le groupe prévoit également de construire la première usine de fabrication de puces au Vietnam afin de soutenir les activités de recherche, de conception et de production de semi-conducteurs.

D'après les estimations de l'Association mondiale des semi-conducteurs (SEMI), le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2028, avec une croissance annuelle moyenne de 6,69% entre 2023 et 2028.

Linda Tan, présidente de l’Association des semi-conducteurs d’Asie du Sud-Est, a salué la première édition du Salon des semi-conducteurs du Vietnam en octobre 2024. "Ce salon a permis aux partenaires et aux grandes entreprises technologiques du monde entier d'évaluer le potentiel de développement de l'industrie des semi-conducteurs, de l'électronique et d'autres secteurs liés aux technologies et à l'innovation au Vietnam. Encourager les grandes entreprises du secteur des semi-conducteurs, telles que NVIDIA Corporation, à investir au Vietnam constitue donc un résultat encourageant", a-t-elle souligné.

Thê Doàn - Câm Sa/CVN