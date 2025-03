Signes forts de l'approfondissement des relations Vietnam - Belgique

À l'occasion de la visite d'État du couple royal belge du 31 mars au 4 avril au Vietnam, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la Mission vietnamienne auprès de l'Union européenne, Nguyên Van Thao, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information.

Monsieur l’ambassadeur, pourriez-vous partager avec nous la signification de cette visite pour les liens Vietnam - Belgique ?

La Belgique, bien que petite, est située au cœur de l’Europe, abritant toutes les institutions administratives et politiques de l’Union européenne (UE). Malgré sa taille et sa population modestes, il s’agit d’un pays développé, qui figure parmi les leaders européens en termes de revenus élevés.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1973 et, en cinq décennies, réalisé de nombreuses avancées dans tous les domaines. Cependant, le potentiel de coopération entre le Vietnam et l’UE, avec la Belgique en particulier, reste considérable. C’est pourquoi les échanges de visites de haut niveau sont d’une importance capitale pour renforcer la confiance politique et établir de nouveaux cadres de partenariat.

Le roi Philippe limite ses visites d’État à deux par an : l’une au sein de l’UE et l’autre en dehors. Le choix du Vietnam pour son seul déplacement extra-européen de l’année revêt donc une signification particulière. Il témoigne de l’importance stratégique que la Belgique accorde à ses relations avec le pays du Sud-Est asiatique. Cette visite royale constitue un jalon crucial, ouvrant la voie à un renforcement de la coopération bilatérale et à un approfondissement des liens avec l’ensemble de l’UE.

Comment les relations bilatérales ont-elles évolué ces dernières années ?

Bien que nos relations diplomatiques remontent à un demi-siècle, c’est véritablement au cours de cette dernière décennie, au rythme du développement du Vietnam et de son potentiel, que nos liens bilatéraux se sont intensifiés de manière significative.

Photo : VNA/CVN

L’accord de partenariat et de coopération (APC, accord d’association entre l’UE et un pays tiers créant un cadre de coopération entre eux) signé avec l’UE a servi de catalyseur, permettant au Vietnam d’établir un partenariat stratégique dans le domaine agricole avec la Belgique.

Malgré sa position centrale en Europe, celle-ci est une nation agricole de premier plan, exportant une part importante de sa production. Les deux pays partagent des similitudes en la matière, mais leurs productions se complètent plutôt qu’elles ne se concurrencent. La Belgique excelle dans les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique, ce qui a motivé la signature du partenariat stratégique agricole en 2018.

Cette filière offre un potentiel considérable. Le partenariat avec la Belgique permet au Vietnam de développer une agriculture durable, adaptée au changement climatique et recourant aux biotechnologies belges.

L’industrie pharmaceutique belge est de renommée mondiale. Nous avons massivement importé des vaccins belges lors de la pandémie de COVID-19. Le Vietnam, avec son expertise en médecine traditionnelle, a beaucoup à gagner d’une coopération renforcée dans ce secteur, afin de garantir la sécurité sanitaire et de développer une industrie pharmaceutique performante.

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), signé en juin 2019 et entré en vigueur le 1er août 2020, a donné un coup d’accélérateur à nos échanges, tant en matière d’investissement que de commerce. L’intérêt des entreprises belges pour ce pays d’Asie du Sud-Est ne cesse de croître. Nous nous réjouissons de la présence, lors de cette visite royale, d’une délégation de 34 Pdg de grandes entreprises et de 18 universités belges.

La présence de ces 18 établissements belges témoigne de l’excellence du système éducatif de la Belgique. Les frais de scolarité et le coût de la vie y sont nettement inférieurs à ceux des pays voisins, ce qui en fait une destination attractive pour les étudiants vietnamiens.

La Belgique est également un leader dans les énergies renouvelables. Nombre de ses entreprises collaborent déjà avec le Vietnam pour développer l’éolien, le solaire, l’hydrogène vert et la biomasse, des domaines où le pays du Sud-Est asiatique dispose d’un potentiel important.

Le développement vert est aussi un axe majeur de notre coopération. La Belgique est réputée pour ses technologies portuaires et fluviales, ainsi que pour ses solutions de transport écologique. Des délégations vietnamiennes ont déjà exploré les possibilités de collaboration dans ce domaine.

D’après vous, quels défis et opportunités se profilent pour notre coopération à l’avenir ?

Les opportunités de partenariat entre le Vietnam et la Belgique sont indéniablement nombreuses. Tout d’abord, les deux pays ont atteint un niveau de développement significatif. Dans le contexte international et régional actuel, la diversification et l’élargissement de leurs collaborations sont impératifs.

Photo : VNA/CVN

Pour le Vietnam, la Belgique représente une porte d’entrée stratégique vers le marché européen. Celui-ci, fort de ses 450 millions de consommateurs et d’un PIB avoisinant les 17.000 milliards d’euros, offre un potentiel considérable. Son pouvoir d’achat est puissant, avec des importations annuelles de près de 3.000 milliards d’euros. L’accès à ce marché via la Belgique, facilité par l’EVFTA, constitue un atout majeur. Nous constatons également une forte demande de produits vietnamiens au sein de l’UE. D’ailleurs, le Vietnam est aujourd’hui le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est).

La Belgique, quant à elle, voit dans le Vietnam non seulement un marché de 100 millions de consommateurs, mais aussi une plateforme d’accès à l’ASEAN, un marché en pleine expansion de 680 millions d’habitants. Notre partenariat permettra de combiner la main-d’œuvre jeune et dynamique du Vietnam et ses 16 accords de libre-échange avec l’expertise belge en agriculture et en technologies de pointe.

Cependant, des défis subsistent. Celui de l’éloignement géographique de 10.000 km, qui nous oblige à privilégier le transport maritime, a été exacerbé par la hausse des coûts de fret ces dernières années. Mais le développement de nos infrastructures ferroviaires offrira des alternatives.

Ensuite, la Belgique, en tant que membre de l’UE, est soumise à des normes strictes, notamment en matière de développement durable et de réduction des émissions de carbone, auxquelles les entreprises vietnamiennes devront s’adapter. Nous sommes confiants : une fois ces défis relevés, notre coopération et nos produits pourront rayonner à l’échelle mondiale.

Cette visite royale ne se limite pas à un simple événement diplomatique, mais symbolise un engagement à long terme dans un partenariat mutuellement bénéfique, ancré dans le respect et la compréhension mutuels. Ses retombées devraient se traduire par des projets concrets, des échanges renforcés et une collaboration accrue, consolidant ainsi les liens entre nos deux pays pour les années à venir.

Propos recueillis par Huong Giang de Bruxelles/CVN