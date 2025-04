L’Agence wallonne à l’exportation dynamise les échanges avec le Vietnam

Axées initialement sur l’autonomie agricole et la création de valeur ajoutée, les relations commerciales Vietnam - Belgique n’ont cessé de croître, grâce notamment aux actions actives menées par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX), présente à Hô Chi Minh-Ville depuis 1994.

>> Wallonie-Bruxelles aide à renforcer les compétences des journalistes vietnamiens

>> Vietnam - Belgique : un partenariat en pleine ascension

>> Vietnam et Belgique francophone : des liens solides et fructueux

>> Signes forts de l'approfondissement des relations Vietnam - Belgique

Photo : AWEX/CVN

D’après Jean-Pierre Muller, conseiller économique et commercial à l’AWEX - Bureau commercial de la Région wallonne, ambassade de Belgique au Vietnam, la coopération économique entre Wallonie-Bruxelles et le Vietnam s’inscrit d’une part dans l’accord-cadre de coopération signé le 26 septembre 2002 à Bruxelles.

Depuis lors, “plus de 800 projets de partenariat ont été réalisés en fonction des objectifs communs dans des domaines prioritaires tels que santé, logistique, droit international, agriculture durable, adaptation au changement climatique, protection de l’environnement, enseignement du français, formation des ressources humaines, recherche et innovation”.

Toujours selon le conseiller en commerce et investissement, la coopération économique se développe également à travers l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), le plus ambitieux que l’UE ait conclu avec un pays émergent. L’EVFTA prévoit à terme une élimination de 99% des droits de douanes entre les deux parties. Pour les exportations de l’UE, 65% des droits appliqués par le Vietnam ont disparu dès l’entrée en vigueur de l’accord, le 1er août 2020, ceux restants étant progressivement supprimés sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans. Et respectivement pour les exportations du Vietnam, 71% des droits appliqués par l’UE ont été immédiatement libéralisés, ceux subsistants étant supprimés sur une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

Sur la base des quatre premières années de mise en œuvre (2020-2024), l’EVFTA a effectivement permis de stimuler les échanges commerciaux. “Que ce soit au niveau européen, belge ou wallon, on constate un net accroissement des échanges, mais c’est clairement le Vietnam qui en a le plus bénéficié”. En effet, le pays a enregistré une forte croissance de ses exportations dans des secteurs clés tels que chaussure, café, épices, produits de la mer, certains produits textiles et métalliques.

Mais l’EVFTA ne se limite pas à la réduction des droits de douane et à la promotion des investissements mutuels. Il vise également à aligner le Vietnam sur les normes économiques et réglementaires de l’UE, tout en favorisant le développement durable et les droits des travailleurs. “Cet accord est conçu comme un partenariat à long terme pour la croissance économique, tout en garantissant le respect des normes commerciales mondiales”.

Entente excellente, collaboration exemplaire

La Région wallonne dispose d’une centaine de bureaux commerciaux dans le monde, dont un à Hô Chi Minh-Ville, sous l’égide de l’AWEX.

La plupart de ses bureaux sont établis au sein des ambassades ou consulats généraux de Belgique, puisqu’ils font partie du réseau diplomatique belge. Mais, dans le cas du Vietnam, l’AWEX a estimé que la meilleure localisation était Hô Chi Minh-Ville. “Mon bureau est donc détaché de l’ambassade, tout en bénéficiant du statut diplomatique. Je pense que c’était un choix idéal, car la mégapole du Sud est le véritable poumon économique du pays. Et comme nous avons une collaboration exemplaire avec l’ambassade de Belgique et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï, mon bureau fait un peu figure de tête de pont à Hô Chi Minh-Ville”.

La coopération entre agences diplomatiques belges est réciproque, marquée par un soutien mutuel. “Il n’est pas rare que notre ambassadeur me contacte pour me demander un soutien ponctuel. L’inverse est également vrai pour Hanoï, je les contacte lorsque j’ai besoin d’un coup de main”. De même, ses collègues des deux autres régions belges, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, sollicitent parfois Jean-Pierre Muller pour récolter des informations ou obtenir le catalogue d’une foire se tenant à Hô Chi Minh-Ville.

“Eh oui, c’est ça la Belgique fédérale : nous avons une organisation politique et administrative qui peut paraître complexe à première vue, mais nous travaillons dans la toute grande majorité des cas dans une excellente entente et une ambiance collaborative. Et ceci est tout particulièrement vrai ici au Vietnam”.

Trente ans d’engagement

L’AWEX a fêté en 2024 ses 30 ans au Vietnam. C’est sans doute l’une des toutes premières agences étrangères de promotion du commerce extérieur à s’y implanter.

“Mon adjointe principale, Madame Thuy, est entrée en service à l’Agence wallonne à l’exportation à ce moment-là. Trois décennies plus tard, elle est toujours avec nous, et toujours bon pied bon œil ! Cela démontre que nous prenons grand soin de notre personnel”.

Il y a deux ans, peu après son arrivée et face à l’augmentation du volume de travail, M. Muller a pu engager une jeune assistante supplémentaire pour épauler Madame Thuy. “C’est une belle personne, dotée de grandes qualités humaines et professionnelles. Elle a beaucoup de potentiel et j’espère qu’elle sera encore là dans 30 ans, elle aussi. Mais moi, je n’y serai plus, car le Vietnam est mon dernier poste avant la retraite. Cela fait 34 ans que je suis expatrié. J’ai eu la chance d’être en poste à Karachi, Shanghai, Houston, New Delhi, Johannesburg et, depuis 2022, à Hô Chi Minh-Ville. Le Vietnam sera donc mon dernier poste et, comme on dit, le meilleur pour la fin”.

Présente au Vietnam depuis une trentaine d’années, l’AWEX a développé de solides relations non seulement avec ses collègues du réseau belge, y compris la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Vietnam (BeLuxCham Vietnam), mais aussi avec de nombreuses institutions vietnamiennes, en particulier le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et beaucoup d’autres organismes municipaux et entreprises publiques, sans oublier des universités et établissements comme l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF).

Photo : VNA/CVN

“Nous avons également tissé des liens avec le réseau européen, notamment la Chambre de commerce européenne (EuroCham), dont nous sommes membres, car notre coopération économique avec le Vietnam s’inscrit largement dans le cadre européen”.

La majorité des activités de l’AWEX se déroulent “sous les radars”. “Je veux dire par là que nos actions ne sont pas toujours visibles, car elles sont confidentielles et individualisées. Nous offrons en effet toute une panoplie de services sur mesure et gratuits à nos entreprises”. Cela va de la fourniture d’informations de marché, de bonnes pratiques et de conseils en stratégie jusqu’à l’organisation de rendez-vous sur place et aux consultations en investissement, en passant par la sélection de listes de clients, d’importateurs ou de partenaires locaux potentiels.

Un coup d’essai, un coup de maître

“À côté de cela, nous organisons bien sûr des activités plus visibles, comme des stands collectifs sur certaines foires ou des missions économiques”.

La plus importante que l’AWEX n’ait jamais organisée au Vietnam a été une mission économique de 20 entreprises wallonnes et une chambre de commerce en novembre 2023. Elle était conduite par Pascale Delcomminette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International (WBI), également administratrice générale de l’AWEX. Le programme était particulièrement dense : rendez-vous ministériels ou officiels pour accompagner et introduire des entreprises wallonnes, réceptions, dîners et autres événements de networking, rencontres avec la presse, etc. En complément, chaque participant disposait de son propre programme individuel de rendez-vous, établi selon ses besoins spécifiques.

Photo : VNA/CVN

“Les résultats ont vraiment été à la hauteur de nos attentes : plusieurs entreprises ont réalisé leur première exportation au Vietnam à la suite de cette mission, ou ont développé leur volume d’affaires”. C’est le cas d’une PME wallonne du secteur des nutraceutiques (compléments alimentaires), qui avait un volume modeste jusqu’en 2023 et qui a exporté pour près de 2 millions d’euros en 2024. Une autre belle histoire à succès est celle de la société Dirty Monitor, spécialisée dans la création de contenu audiovisuel, en particulier dans le mapping vidéo 3D. Elle va réaliser un spectacle son et lumière lors des célébrations du cinquantenaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam, à Hô Chi Minh Ville en avril 2025. La mission de novembre 2023 était leur premier voyage au Vietnam. Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître !

Lors de la prochaine visite d’État en avril 2025, trois des sociétés ayant participé à la mission de novembre 2023 enverront leur CEO dans le sillage du Roi et de la Reine afin de signer des protocoles d’accord (MoU) ou des contrats avec des partenaires vietnamiens.

Cela démontre la qualité des contacts établis, mais aussi l’immense potentiel du Vietnam en matière de coopération économique. “Dans le contexte morose actuel, marqué par des tensions internationales en Europe, au Moyen-Orient et au-delà, je pense sincèrement que l’Asie du Sud-Est représente un modèle de stabilité politique et un pôle de croissance économique. Le Vietnam est le pays qui monte dans cette région et ce n’est pas un hasard si nos Souverains y effectueront une visite officielle dans les jours à venir”.





Propos recueillis par Cao Hoàng Hoa/CVN