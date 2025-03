Phú Quôc se développe fortement dans la nouvelle ère

Une île sauvage en plein essor

Phú Quôc, la plus grande île du pays, est située dans la région maritime du Sud-Ouest. Il y a plus de dix ans, c’était une île encore sauvage, avec une population clairsemée et une activité touristique limitée. En 2015, environ 910.000 visiteurs s’y sont rendus, dont une minorité de touristes internationaux. L’infrastructure technique était rudimentaire, avec une seule route principale de 50 km reliant le nord au sud, nécessitant 4 à 5 heures de trajet. Les autres voies étaient des chemins en terre battue, souvent boueux.

Nguyên Kim Ngoc, domiciliée dans le 5e quartier, district de Duong Dông, se souvient qu’avant l’arrivée de l’électricité nationale, les habitants dépendaient de générateurs diesel coûteux et instables et vivaient principalement de la culture du poivre, de la pêche et de la production de nuoc mam (sauce de poisson). À l’époque, Phú Quôc ne comptait pas de complexes urbains, de gratte-ciels, de zones de villégiature ou de complexes de divertissement maritime modernes.

Photo : VNA/CVN

Phú Quôc a évolué d’un district insulaire sauvage à une ville de type II en 2014, puis en ville à part entière en 2021. Début 2025, elle a été reconnue ville de type I de la province de Kiên Giang. En l’espace d’une décennie, elle a connu des transformations spectaculaires. Elle a développé un aéroport, un port maritime international, et a bénéficié de l’électrification nationale en 2014 grâce à un câble sous-marin de 110 kV reliant Hà Tiên à Phú Quôc, le plus long d’Asie du Sud-Est. De plus, de nombreux grands groupes ont investi dans des projets modernes de portée régionale et mondiale.

Des avancées significatives

Le président du Comité populaire de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, a souligné qu’après plus de 20 ans de mise en œuvre du projet de développement intégral d’île de Phú Quôc selon la Décision N°178/2024/QD-TTg du Premier ministre, notamment au cours des dix dernières années, Phu Quôc a réalisé des avancées significatives conformément aux orientations du gouvernement. Elle est désormais l’une des 30 villes de type I du pays et l’une des quatre villes de ce type dans le delta du Mékong.

Avec ses atouts et son potentiel, Phú Quôc a l’ambition de devenir une ville verte et intelligente, un "Centre de services, de tourisme écologique de haute qualité, de tourisme maritime et insulaire à l’échelle nationale et internationale, qui est lié avec les grands centres économiques dans la région et dans le monde", comme le stipule la Résolution 13 du Politburo.

Une île des perles dynamique

Phú Quôc se positionne comme une destination dynamique qui attire les investissements, accompagnant les investisseurs dans la réalisation de projets d’infrastructure liés au transport, à l’urbanisme, à l’environnement et au tourisme. Dans le sud de l’île, Sun Group investit dans un écosystème couvrant trois domaines : le tourisme de villégiature, les loisirs et l’immobilier de luxe lié au tourisme. En 2016, Phú Quôc est devenue une destination prisée des touristes internationaux après l’ouverture du complexe JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. En 2018, le téléphérique de Hòn Thom, plus long téléphérique à trois câbles du monde, a été mis en service, permettant aux visiteurs d’admirer la beauté de l’île.

Les dirigeants de Sun Group ont annoncé qu’ils s’efforcent de créer un écosystème complet avec un investissement total de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs. En seulement deux ans (2023-2024), une série de produits de cet écosystème, tels que le bourg d’Hoàng Hôn (Coucher de soleil), le pont Hôn (Baiser), et des spectacles artistiques avec feux d’artifice ont été lancés, attirant des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux. À l’avenir, cet écosystème continuera de se développer avec des projets comme l’hôpital international Mat Troi (Soleil) et la place de la mer à Bãi Đất Đỏ (Terrain à terre rouge), améliorant les services aux habitants et aux touristes. Sun Group a en particulier investi dans des projets visant à accroître la visibilité de Phú Quôc, comme la tour Aspira à Hòn Thơm, qui, une fois ouverte, sera la deuxième tour en forme de voile au monde.

Dans le nord de l’île, c’est Vingroup qui a joué un rôle pionnier en posant les bases pour faire de Phú Quôc une destination de tourisme, de détente et de conférences de luxe de premier ordre. En 2014, ce groupe a inauguré le complexe Vinpearl Phú Quôc, ensemble touristique d’hôtels de luxe et villas en bord de mer avec un golf de 18 trous conforme aux normes internationales et un parc d’attractions moderne, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le tourisme à Phú Quôc.

En 2021, Vingroup a lancé le Phú Quôc United Center, un complexe à grande échelle de loisirs, de divertissement, de shopping et de conférences de renommée internationale. Ce modèle de "destination unique pour toutes les expériences" offre une gamme complète de services d’hébergement, de loisirs, de culture, de conférences et d’événements. Les dirigeants de Vingroup ont souligné que ce complexe avait fait sensation autant au niveau national qu’international, avec des attractions emblématiques telles que VinWonders Phú Quôc, plus grand parc à thème du Vietnam, et son aquarium classé dans le Top 5 mondial ; Vinpearl Safari Phú Quôc, parc de conservation d’animaux semi-sauvages reconnu par le Guinness World Records pour sa diversité d’espèces ; et Grand World, une "ville sans sommeil", animée 24/7, avec le premier musée d’oursons en peluche au Vietnam et une série de spectacles de haut niveau, dont un spectacle sur l’Essence du Vietnam, contribuant à faire de Phú Quôc une nouvelle destination mondiale.

Autrefois principalement dépendante de la pêche, Phú Quôc est désormais un important centre touristique et économique, apportant une contribution significative au développement global de Kiên Giang, du delta du Mékong et du pays.

Photo : VNP/CVN

Le président du Comité populaire de la ville de Phú Quôc, Trần Minh Khoa, a déclaré que le développement économique de l’île suivait une trajectoire positive, avec une croissance soutenue. Entre 2011 et 2024, le taux de croissance de la valeur de production a dépassé 38% par an. Le tourisme a particulièrement prospéré, avec un nombre de visiteurs passant de plus de 910.000 en 2015 à 5,9 millions en 2024. Pour 2025, Phú Quôc vise à accueillir 7 millions de visiteurs, dont 1 million d’internationaux.

De plus, Phú Quôc a attiré des investissements impressionnants, avec 321 projets totalisant 428.000 milliards de dôngs, soit 45,8% du capital total de la province, affirmant ainsi son rôle de leader dans l’attraction des investissements et le développement socio-économique. L’infrastructure socio-économique se développe de manière synchronisée, avec un aéroport international reliant directement l’île aux grandes villes nationales et internationales, faisant de Phú Quôc une destination touristique attrayante de premier plan dans la région et dans le monde.

Semaine des hauts dirigeants de l’APEC 2027

Dans le cadre de son ascension vers une nouvelle ère de l’essor du peuple, Phú Quôc a l’honneur d’avoir été choisie par le Comité central du Parti pour accueillir la Semaine des hauts dirigeants de l’APEC 2027, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développement et affirmant sa position sur la scène internationale.

Le président du Comité populaire de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, a précisé que la décision N° 178/2004/QĐ-TTg du Premier ministre constituait un acte fondateur essentiel pour le développement de l’île, servant de guide pour "l’envol de Phú Quôc". L’événement APEC - 2027 représente également une opportunité précieuse, promettant un développement robuste pour Phú Quôc dans cette nouvelle ère.

Après 50 ans d’unification du pays, d’édification et de développement, Phú Quôc se trouve à un tournant et devant des opportunités pour devenir l’une des meilleures destinations maritimes du Vietnam et de la région. La Semaine des hauts dirigeants de l’APEC 2027 est un événement particulièrement significatif, non seulement pour affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale, mais aussi pour renforcer le développement de Phú Quôc, en attirant des investissements, en incitant le développement du tourisme et la promotion de l’image de Phú Quôc en tant que "paradis touristique" de premier plan dans le monde.

Phuong Nga/CVN