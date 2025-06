Vietnam Airlines : ambition de se hisser dans le Top 2 d’Asie du Sud-Est

L’événement a réuni des représentants du ministère des Finances et les actionnaires actuels de la compagnie.

Lors de l’assemblée, le Conseil d’administration de Vietnam Airlines a présenté les résultats remarquables de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 112.776 milliards de dôngs, tandis que le bénéfice net s’est élevé à 7.958 milliards de dôngs, un niveau jamais atteint dans l’histoire de la compagnie aérienne nationale.

L’année 2024 s’est révélée être une étape charnière dans la phase de relance et de croissance de Vietnam Airlines. La compagnie a assuré en toute sécurité 139.700 vols, transporté 22,75 millions de passagers, avec un taux de ponctualité de 85% et une disponibilité de la flotte de 95%. Son réseau de liaisons a été entièrement rétabli, dépassant même les niveaux d’avant la pandémie, avec 58 routes internationales et 38 nationales, reliant 52 destinations dans 18 pays. Vietnam Airlines demeure le seul transporteur desservant l’ensemble des aéroports domestiques du pays.

Les secteurs clés, opérations aériennes, maintenance, fret, services et commerce en ligne, ont tous enregistré des résultats positifs. Les filiales telles que VAECO, SKYPEC, VIAGS, NCTS, TCS, NCS ou encore VACS ont joué un rôle central dans l’écosystème du groupe, contribuant de manière significative aux performances consolidées.

Par ailleurs, la réputation internationale de la compagnie a franchi un nouveau cap. Vietnam Airlines a conservé son classement 4 étoiles décerné par Skytrax, et a été récompensée pour sa campagne marketing "Million Miles of Wonder Experiences" par l’organisation MMA Global. Elle a également été récompensée par plusieurs prix prestigieux : "Compagnie aérienne 5 étoiles mondiale" par APEX, "Meilleur service classe Économie Premium 2024" et classement parmi les "25 meilleures compagnies aériennes mondiales" par Airlines Rating, ainsi que le label "Marque nationale du Vietnam 2024".

En matière de modernisation, la compagnie a réussi la migration de ses systèmes informatiques de gestion des passagers (PSS) et de maintenance aéronautique (MRO IT), dans une démarche d’optimisation de la qualité de service et de l’efficacité opérationnelle.

Accélérer les investissements

Pour 2025, Vietnam Airlines met en œuvre une stratégie globale visant à accroître ses capacités opérationnelles, améliorer l’efficience et étendre sa présence sur les marchés. L’investissement dans une nouvelle flotte d’avions de dernière génération constitue un axe stratégique majeur. Le projet d’acquisition de 50 appareils monocouloirs, d’un montant de plus de 92.000 milliards de dôngs, devrait se concrétiser entre 2030 et 2035. L’objectif est de réduire la consommation de carburant, les émissions, et de renforcer la compétitivité.

La compagnie investit également dans les infrastructures aéroportuaires stratégiques, notamment à Long Thành et Nôi Bài, tout en développant les services connexes, maintenance, restauration à bord, logistique, afin de parfaire la chaîne de valeur.

Durant le premier semestre 2025, Vietnam Airlines a inauguré cinq nouvelles liaisons internationales à destination de Pékin, Bangkok, Bengaluru, Hyderabad et Busan. Elle a aussi rouvert quatre itinéraires majeurs vers Moscou, Bali, Kuala Lumpur et Hong Kong. Deux nouvelles routes vers Milan et Copenhague seront lancées respectivement en juillet et décembre.

Cette année marque également le 30e anniversaire de la fondation de Vietnam Airlines. À cette occasion, de nombreuses célébrations ont été organisées, culminant avec la réception d’un diplôme d’honneur du Premier ministre et la présentation d’un avion gros-porteur arborant l’image emblématique de l’oiseau Lạc, symbole culturel vietnamien. Ces événements témoignent de la place centrale qu’occupe Vietnam Airlines dans l’industrie aérienne nationale et de sa contribution essentielle à l’économie du pays.

Lors de l’assemblée, les dirigeants ont répondu de manière transparente et directe aux questions des actionnaires sur les projets d’augmentation de capital, la restructuration financière, les performances des branches d’activité et les perspectives à long terme. Ces échanges ont renforcé la confiance des investisseurs, soulignant l’engagement de la compagnie en faveur d’une croissance stable et durable.

Croissance durable et transformation numérique

Pour l’année 2025, Vietnam Airlines ambitionne de transporter 25,4 millions de passagers et 346.000 tonnes de fret, soit une hausse respective de 11,6% et 11,5% par rapport à 2024. Le chiffre d’affaires consolidé attendu s’élève à 116.715 milliards de dôngs, en progression de 3,5%. L’augmentation de capital validée par l’Assemblée fournira une base financière solide pour les prochaines étapes de développement.

La compagnie vise à figurer parmi les deux plus grands transporteurs d’Asie du Sud-Est en termes de taille, à entrer dans le Top 10 des compagnies les plus appréciées d’Asie, tout en maintenant le standard 4 étoiles et en se rapprochant du niveau 5 étoiles international. Pour concrétiser cette ambition, Vietnam Airlines met en œuvre un plan de restructuration globale portant sur les actifs, le capital, le portefeuille d’investissements et le modèle de gouvernance.

La transformation numérique reste une priorité stratégique. Vietnam Airlines renforce sa coopération avec des acteurs technologiques comme VNPT et FPT afin de déployer le wifi à bord, de moderniser ses systèmes, d’automatiser les processus et d’enrichir l’expérience client sur l’ensemble du parcours. Un système d’identification électronique complète est désormais opérationnel, conformément à la Résolution 57 sur l’innovation et la transformation numérique nationale.

En matière de développement durable, la compagnie élabore une feuille de route ESG, avec des objectifs clairs de réduction des émissions de carbone, d’utilisation rationnelle du carburant et d’exploration de l’usage de carburants d’aviation durables (SAF). Elle mise également sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées, l’ancrage d’une culture d’entreprise moderne et le renforcement de la gouvernance selon les standards internationaux.

Vietnam Airlines réaffirme son rôle de principal transporteur national, offrant des services de haute qualité et contribuant activement au rayonnement économique du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Texte : Thao Nguyên/CVN

Photos : Vietnam Airlines/CVN