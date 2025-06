Vietnam Airlines sublime ses menus avec le litchi "trung" de Hung Yên

Vietnam Airlines met à l’honneur le litchi "trung" de la province de Hung Yên, - variété locale prisée pour sa taille d’un œuf de poule, sa peau rouge éclatante et sa chair sucrée et rafraîchissante -, à bord de ses vols. Les passagers pourront ainsi savourer ce fruit emblématique de l’été du Nord du pays à 10.000 m d’altitude.

>> Vietnam Airlines intensifie ses liaisons régionales avec des offres estivales

>> Vietnam Airlines : ''Voyage vert : de la Terre au Ciel"

>> Vietnam Airlines et China Southern Airlines fondent leur première coentreprise

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Sur les vols en classe affaires reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho, Phu Quôc, ainsi que sur les liaisons internationales vers l’Europe et l’Australie, Vietnam Airlines remplace le dessert habituel par des litchis "trung" frais, juteux, croquants et sucrés - un fruit célébré comme le "joyau de l’été" du Nord du pays.

Pour préserver toute la saveur de cette spécialité en altitude, Vietnam Airlines met en place un processus de sélection, de transport et de conservation rigoureux, garantissant la fraîcheur et la sécurité alimentaire. Chaque litchi est soigneusement contrôlé sur des critères de poids, de jutosité et de douceur, répondant aux normes de sécurité VietGap (bonnes pratiques agricoles) et à la certification OCOP (produits du programme "One Commune One Product" - À chaque commune, son produit) 4 étoiles, afin d’offrir aux passagers une expérience gustative d’exception à chaque vol.

Spécialité locale

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, souligne : "L’une des missions de la compagnie aérienne nationale du Vietnam est de promouvoir la culture vietnamienne à travers le monde, et les produits agricoles emblématiques des régions font partie intégrante de cette mission. L’introduction du litchi +trung+ de Hung Yên à bord illustre une nouvelle fois la volonté de la compagnie de promouvoir l’excellence des produits agricoles locaux auprès des passagers, tant au Vietnam qu’à l’international".

Le litchi "trung" est l’une des spécialités les plus réputées de la province de Hung Yên. Son écorce est fine et rouge vif, sa chair épaisse et parfumée entoure un petit noyau, parfois inexistant. Sa texture croquante, son goût sucré intense et son arôme subtil laissent un souvenir inoubliable à ceux qui le dégustent. Riche en vitamine C et en minéraux essentiels, ce fruit à grande valeur économique est aussi bénéfique pour la santé.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Auparavant, Vietnam Airlines avait déjà proposé d’autres spécialités locales telles que le longane de Hung Yên, le litchi de Thanh Hà (province de Bac Giang), l’orange de Cao Phong (province de Hoà Binh), la fraise de Môc Châu, la prune de Son La (province de Son La)… toutes très appréciées par les passagers vietnamiens et étrangers.

En intégrant le litchi "trung" de Hung Yên au menu de ses vols, Vietnam Airlines ne se contente pas de valoriser la gastronomie vietnamienne : la compagnie raconte aussi l’histoire de sa terre natale et affirme son rôle d’"ambassadrice de la cuisine et de la culture vietnamienne", accompagnant les produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

Phuong Nga/CVN