Central Retail : plan d’expansion de 1,38 milliard d'USD en Thaïlande et au Vietnam

Central Retail Corporation (CRC), le plus grand détaillant thaïlandais, investira plus de 45 milliards de baths (1,38 milliard de dollars) d’ici 2027 pour développer ses marchés grand public et accélérer sa croissance en Thaïlande et au Vietnam, a annoncé l’entreprise dans un communiqué de presse du 24 juin.