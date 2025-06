Vietnam Airlines intensifie ses liaisons régionales avec des offres estivales

Sur la liaison Hô Chi Minh-Ville - Singapour, la compagnie ajoute des vols supplémentaires certains jours de la semaine, portant le total à 18 vols hebdomadaires. Les passagers disposeront ainsi de plus de choix et de flexibilité horaire, rendant leurs déplacements plus pratiques que jamais. De même, la liaison Hô Chi Minh-Ville - Bangkok sera renforcée avec cinq vols quotidiens durant la haute saison, d’août à octobre, contribuant à renforcer la connexion entre le Vietnam et ce hub dynamique de Thaïlande.

Aller-retour Hô Chi Minh-Ville - Singapour : 5 millions de dôngs

Au-delà de l’augmentation de la fréquence, Vietnam Airlines propose également des offres très attractives sur ses billets. Par exemple, sur la liaison Hô Chi Minh-Ville - Singapour, les clients peuvent bénéficier d’un billet aller-retour à partir de 5.145.000 dôngs, taxes et frais inclus. C’est une excellente occasion de planifier ses voyages d’affaires ou de loisirs cet été tout en réalisant des économies.

Plus particulièrement, ceux qui souhaitent découvrir l’Australie ne manqueront pas les tarifs promotionnels proposés sur les vols au départ de Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville vers ce pays, avec des billets aller-retour à partir de 12.899.000 dôngs. Les membres du programme Lotus Gold bénéficient en outre de miles bonus, leur permettant d’accumuler des points pour leurs prochains voyages.

L’augmentation des fréquences et les tarifs avantageux offrent ainsi aux passagers davantage d’options de vols pratiques, tout en contribuant au développement du tourisme et des échanges internationaux. Grâce à un système de réservation diversifié - site web, application mobile et agences officielles -, obtenir son billet pour l’été 2025 n’a jamais été aussi simple.

Vietnam Airlines reste engagée à offrir une expérience de vol de qualité, sûre et confortable, en accompagnant ses passagers à chaque étape de leur voyage. Cet été, laissez-vous séduire par la praticité des vols et les offres attractives de Vietnam Airlines, qui ouvrent de nouvelles opportunités de découverte et de connexion.

Mai Quynh/CVN