Opportunités d'exportation des entreprises vers le Japon

>> Mise à jour des tendances du commerce mondial et des technologies numériques

>> Solutions logistiques pour les entreprises vietnamiennes d'import-export

L'atelier vise à fournir aux entreprises une vision globale du potentiel du marché japonais, les aidant à optimiser leurs atouts et à élaborer une stratégie solide de développement des exportations. Parallèlement, il met l'accent sur la fourniture d'informations sur le marché, les principaux objectifs d'exportation, l'orientation du développement de produits, l'expérience en matière de financement, de paiement et de solutions de dédouanement à l'exportation pour les produits vietnamiens, aidant ainsi les entreprises à surmonter les obstacles et à développer leurs activités sur ce marché.

Marché potentiel d'exportation des entreprises

Dans son discours d'ouverture, Trân Phu Lu, directeur de l'ITPC, a affirmé que ces dernières années, les relations économiques entre le Vietnam et le Japon se sont fortement développées, devenant un pilier important des relations entre les deux pays. Le Vietnam est le 7ᵉ partenaire exportateur vers le marché japonais et le 9ᵉ partenaire importateur de marchandises japonaises. Le Japon représente un marché d'exportation potentiel pour le Vietnam grâce aux avantages tarifaires préférentiels découlant des quatre accords de libre-échange conclus entre les deux pays, notamment : VJEPA, AJCEP, CPTPP et RCEP.

En 2024, le chiffre d'affaires total des importations et exportations entre le Vietnam et le Japon a atteint 46,23 milliards d’USD, soit une hausse de 2,78% par rapport à l'année précédente. Sur ce total, les exportations vietnamiennes vers le Japon se sont élevées à environ 24,61 milliards d’USD, avec comme principaux produits d'exportation les textiles et vêtements, les moyens de transport et pièces détachées, les machines, les équipements, le bois, les produits dérivés du bois, les meubles, les produits en plastique...

À l’inverse, les importations en provenance du Japon ont atteint environ 21,62 milliards d’USD, portant sur les principaux groupes de biens suivants : ordinateurs, produits et composants électroniques, machines, équipements, pièces détachées, fer et acier, téléphones de toutes sortes et composants…

Trân Phu Lu a souligné qu'en 2025, les relations commerciales entre le Vietnam et le Japon devraient maintenir leur dynamique de croissance, avec de nombreuses perspectives prometteuses. Pour le Vietnam, le Japon est non seulement un important marché d'exportation, mais aussi une source de technologies modernes et d'équipements industriels. L'augmentation des exportations de produits à forte valeur ajoutée, tels que les ordinateurs, les composants électroniques et les produits industriels transformés, constitue une orientation stratégique à venir.

Par ailleurs, les entreprises japonaises ont également la possibilité d'accroître leurs investissements et de fournir des produits de haute qualité au Vietnam. Pour Hô Chi Minh-Ville, le Japon est actuellement l'un des partenaires importants de la localité, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture et du tourisme. Hô Chi Minh-Ville met l'accent sur la promotion d'activités visant à soutenir les entreprises locales pour pénétrer le marché japonais ainsi que celui d'autres pays d'Asie.

"Pour maximiser leurs opportunités, les entreprises vietnamiennes doivent surmonter les difficultés liées à l'exportation vers le Japon. Elles doivent améliorer la qualité de leurs produits, actualiser leur connaissance du marché, élaborer proactivement des stratégies de développement durable et développer leur coopération internationale. C'est cette approche proactive et flexible qui permettra aux entreprises vietnamiennes d'affirmer leur position sur le marché japonais et d'accroître leur chiffre d'affaires à l'exportation", a conclu Trân Phu Lu.

Des normes de qualité strictes

Lors de l'événement, Quyên Thi Thuy Hà, directrice du Bureau commercial du Vietnam à Osaka (Japon), a déclaré que le Japon est un marché très concurrentiel, avec des normes de qualité strictes. Les consommateurs japonais ont tendance à être conservateurs, mais privilégient toujours la réputation et la durabilité des produits lors de leurs achats. Les relations entre le Vietnam et le Japon se trouvent dans une phase de développement globale, étendue et positive.

Cette relation est complémentaire, sans concurrence directe, avec des cultures similaires et une proximité géographique. La communauté vietnamienne au Japon joue également un rôle important grâce à de nombreuses activités d'échange et de commerce qui facilitent la coopération entre les deux parties.

Selon Mme Thuy Hà, la croissance des importations japonaises témoigne de la vigueur persistante de la demande intérieure. Actuellement, le Vietnam représente environ 3,3% du chiffre d'affaires total des importations et exportations vers le marché japonais, ce qui montre qu'il existe encore une marge de développement importante pour la coopération à venir. Les consommateurs japonais privilégient particulièrement les produits de qualité, durables, sûrs et d'origine certifiée. Bien que fidèles aux marques, les Japonais restent désireux d'essayer de nouveaux produits à valeur ajoutée.

Parmi les tendances actuelles, on note une forte croissance des produits respectueux de l'environnement, recyclables et sans plastique. Par ailleurs, les secteurs qui attirent l'attention sur le marché japonais comprennent : les aliments propres, sûrs et issus de sources certifiées ; les produits de beauté et de soins personnels ; les produits technologiques et les équipements ménagers ; les services et produits pour les personnes âgées. Le développement de plateformes de commerce électronique telles que Rakuten et Amazon Japon favorise également fortement les achats en ligne.

Concernant les opportunités pour les produits vietnamiens, Mme Thuy Hà a mis l'accent sur deux secteurs clés: le textile et la chaussure, ainsi que les produits agricoles. Le marché japonais du textile et de la chaussure possède un vaste potentiel, atteignant 55,85 milliards de dollars en 2023, et dépend principalement des approvisionnements étrangers, avec un taux d'importation pouvant atteindre 98,5%. En 2023, le Vietnam était le deuxième fournisseur de textiles et de chaussures du Japon, avec 17,2% de parts de marché, derrière la Chine. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord RCEP, les exportations de textiles et de chaussures du Vietnam vers le Japon ont enregistré une croissance de plus de 25%. Rien qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, ces exportations ont augmenté de 6,4%.

Dans le secteur agricole, le potentiel et les possibilités pour les produits vietnamiens restent très importants. Le Japon a une forte demande de produits agricoles sûrs et biologiques, en particulier pour les produits vietnamiens dont les conditions de culture sont difficiles au Japon, comme le café, les noix de cajou, et les fruits et légumes tropicaux. Le chiffre d'affaires des importations japonaises de ces produits connaît une forte croissance.

Mme Thuy Hà a conclu que, pour réussir sur le marché japonais, les entreprises doivent investir sérieusement dans la qualité, mener une étude de marché approfondie, se familiariser avec la culture et nouer les relations durables avec des partenaires locaux.

Pour sa part, Shiotani Yuichiro, directeur général d'AEON TOPVALU Vietnam, a souligné que le groupe AEON accorde une attention particulière aux valeurs durables et à la responsabilité sociale. AEON s'engage notamment à protéger la biodiversité en commercialisant des produits bénéficiant de prestigieuses certifications internationales telles que MSC (certification pour les activités de pêche durable), ASC (certification pour l'aquaculture responsable) et FSC (certification pour la gestion durable des forêts). AEON applique également fermement le principe du commerce équitable, visant à soutenir l'indépendance économique et la protection de l'environnement des fabricants des pays en développement.

Concernant l'environnement de paiement au Japon, Oguma Toshihiro, superviseur de l'Association des entreprises japonaises à Hô Chi Minh-Ville (JCCH) et directeur général de la succursale de la Mizuho Bank à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, bien que la réglementation japonaise en matière de gestion des changes soit légèrement moins stricte que celle du Vietnam, les entreprises doivent néanmoins se conformer aux lois en vigueur. Il a notamment mis l'accent sur deux systèmes juridiques importants: la loi japonaise sur les changes et le commerce extérieur, ainsi que les réglementations du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control - OFAC) du Trésor américain, qui ont un impact profond sur les transactions internationales.

En pratique, Oguma Toshihiro a également souligné l'importance du certificat C/O, un outil qui permet aux exportateurs internationaux de bénéficier de tarifs préférentiels au Japon, créant ainsi un avantage concurrentiel pour les produits vietnamiens.

Texte et photos : Tân Dat/CVN