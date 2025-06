UOB : les entreprises vietnamiennes restent optimistes quant à leurs perspectives commerciales

Selon UOB, après l’annonce par les États-Unis, le 2 avril 2025, d’un taux d’imposition réciproque de 46% à l’égard du Vietnam, environ 80% des entreprises vietnamiennes ont mis en place des mesures proactives pour en atténuer les effets.

Photo : VNA/CVN

Le report de 90 jours des droits de douane décidé par le gouvernement américain a permis la poursuite des négociations commerciales, tout en offrant aux entreprises plus de temps pour réagir efficacement : stabilisation des chaînes d’approvisionnement, maîtrise de la hausse des coûts des intrants, etc.

Les résultats de l’enquête montrent qu’environ 52% des entreprises anticipent une forte augmentation des coûts des matières premières et de production, et 30% redoutent une hausse de l’inflation.

Pour faire face à ces défis, les entreprises adoptent diverses mesures : diversification des fournisseurs, renforcement de la localisation, réduction de la dépendance au marché américain. Près de 70% des entreprises interrogées s’attendent à une accélération des échanges intra-ASEAN, témoignant du rôle croissant de cette région dans un contexte mondial fluctuant.

Par ailleurs, les entreprises concentrent leurs investissements sur deux axes stratégiques : la numérisation et le développement durable. Respectivement 61% et 56% des entreprises vietnamiennes déclarent vouloir renforcer leurs efforts dans ces domaines.

À court terme, le soutien financier reste un besoin urgent : 73% des entreprises souhaitent une aide pour atténuer l’impact des droits de douane, et 65% demandent des subventions ou des allègements fiscaux ciblant les secteurs les plus touchés.

À plus long terme, les attentes portent sur un accompagnement stratégique, notamment la signature d’accords commerciaux bilatéraux avec des marchés clés, ainsi que le soutien à la restructuration et à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement. Environ 62% des entreprises déclarent avoir ce besoin.

Lim Dyi Chang, responsable des services bancaires aux entreprises chez UOB Vietnam, affirme que la banque reste optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam, en dépit des incertitudes liées aux droits de douane.

Selon lui, la solidité des fondamentaux, les réformes politiques récentes et la proactivité du tissu économique constituent des signes très encourageants. Il estime que c’est le moment idéal pour les entreprises vietnamiennes d’ajuster leurs stratégies, de réduire leur dépendance excessive à certains marchés d’exportation et de tirer parti de la dynamique croissante du commerce intra - ASEAN. L’adaptabilité stratégique sera, selon lui, un facteur déterminant dans ce contexte incertain.

Photo : VNA/CVN

L’étude montre que l’intérêt des entreprises vietnamiennes pour l’expansion à l’étranger reste fort : près de 90% déclarent vouloir se développer au-delà du marché intérieur, avec pour objectif principal l’augmentation des revenus et des bénéfices. Suite à l’instauration des droits de douane américains, 46 % affirment vouloir accélérer leur développement international.

L’ASEAN reste une destination privilégiée, aussi bien en 2024 que dans les un à trois ans à venir, la Thaïlande et Singapour étant les deux marchés les plus convoités. L’Europe apparaît également comme un marché stratégique visé par de nombreuses entreprises.

Les entreprises vietnamiennes diversifient activement leurs sources d’approvisionnement, numérisent leurs processus logistiques et renforcent leur coopération avec les fournisseurs. Par ailleurs, la tendance à la localisation s’intensifie : les entreprises favorisent des sources et opérations plus proches afin de renforcer la stabilité de leurs chaînes d’approvisionnement. En 2024, 72% ont privilégié des fournisseurs nationaux, 67% se sont approvisionnées dans l’ASEAN et 43% en Chine.

Enfin, l’enquête de l’UOB met en évidence un fait remarquable : le Vietnam est en tête de la région avec près de 75% des chefs d’entreprise identifiés comme appartenant à la prochaine génération de dirigeants, un taux bien supérieur à la moyenne régionale de 60%.

VNA/CVN