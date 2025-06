Le Premier ministre vietnamien rencontre des entreprises chinoises à Tianjin

>> La coopération Vietnam - Chine à son apogée, selon le Professeur associé Ma Jie

>> Vietnam - Chine : coopération prometteuse en science, technologie et innovation

>> Entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue chinois

Photo : VNA/CVN

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de sa visite de travail en Chine, au cours de laquelle il a participé à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin.

S'adressant au dirigeant vietnamien, le président de la Banque de Chine (BOC), Ge Haijiao, a déclaré que la BOC avait ouvert une succursale au Vietnam en 1995 - la première banque chinoise à obtenir une licence dans le pays - et que celle-ci fonctionnait de manière productive. La BOC souhaite renforcer sa présence et ses investissements sur le marché vietnamien et est prête à fournir des services financiers complets pour les grands projets d'infrastructure.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les opérations de la BOC qui, selon lui, ont contribué au développement socio-économique local.

Il a demandé à la banque de poursuivre son expansion au Vietnam, de contribuer à la promotion de la coopération financière et monétaire entre les deux pays et de fournir des capitaux concessionnels et importants dans les domaines prioritaires du Vietnam. Il lui a suggéré de partager son expérience, le Vietnam étant en train d'élaborer un plan de développement de la place financière.

Le Premier ministre a recommandé à la BOC de coopérer non seulement avec le secteur public, mais aussi avec le secteur privé vietnamien, et de participer à la gestion des banques peu performantes. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait et créerait des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris chinoises comme la BOC, puissent investir et opérer de manière efficace, fructueuse et durable.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Wang Tongzhou, président de la Société de construction de communications chinoises (China Communications Construction Company - CCCC), et les hauts dirigeants de l'entreprise, leader mondial du développement des infrastructures, présente au Vietnam depuis plus de 30 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les opérations fructueuses de la CCCC au Vietnam, notamment dans le développement des infrastructures, notamment ferroviaires.

Wang Tongzhou a déclaré que son entreprise souhaitait poursuivre son engagement dans des projets d'infrastructures clés au Vietnam, tels que la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, la ligne à grande vitesse Nord - Sud, les lignes de métro de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, les ports maritimes de Lach Huyên et de Cân Tho, ainsi que des projets d'autoroutes et d'éoliennes offshore.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'intérêt et le projet de CCCC d'étendre sa coopération au Vietnam, confirmant la politique constante du gouvernement vietnamien visant à encourager le développement des technologies d'infrastructure ferroviaire et à promouvoir l'autonomie technologique du secteur.

Il a suggéré à CCCC d'explorer une collaboration potentielle avec la Vietnam Railways Corporation, ainsi qu'avec les conseils d'administration des chemins de fer de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Il a notamment suggéré que l'entreprise envisage des modèles de partenariat public-privé (PPP) au Vietnam.

Le 24 juin également, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu une séance de travail avec Chen Wenjian, président de China Railway Engineering Corporation (CREC), et de hauts dirigeants du groupe.

Chen Wenjian a souligné la position de CREC parmi les plus grands entrepreneurs de construction au monde, avec des projets représentant plus des deux tiers du kilométrage ferroviaire total de la Chine. Au Vietnam, CREC est présent depuis 2005 et participe à des projets majeurs tels que le chantier naval de Dung Quât, la modernisation des systèmes de signalisation sur la ligne ferroviaire Vinh - Saigon, le chemin de fer urbain de Hanoï et des projets éoliens. Le montant total des contrats remportés par l'entreprise au Vietnam atteint environ 1 milliard de dollars.

CREC espère contribuer davantage au développement des infrastructures au Vietnam, a déclaré Chen, proposant d'envisager des modèles de coopération en matière d'investissement applicables aux projets ferroviaires et de transport urbain à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les projets d'investissement et de coopération de l'entreprise chinoise au Vietnam et a apprécié l'intérêt de CREC pour le développement du réseau ferroviaire et du métro. Il a présenté la stratégie de développement des infrastructures du Vietnam et les projets ferroviaires en cours, exprimant l'espoir que CREC s'appuiera sur la coopération passée et poursuivra ses investissements au Vietnam.

Il a notamment encouragé la CREC à participer aux projets ferroviaires reliant le Vietnam et la Chine, tels que les lignes Hai Phong - Hanoï - Lào Cai, Dông Dang - Hanoï et Hai Phong - Mong Cai, ainsi qu'à la ligne à grande vitesse Nord-Sud. Le Premier ministre a exhorté la CREC à collaborer étroitement avec les autorités vietnamiennes compétentes pour conclure et mettre en œuvre rapidement des projets de coopération spécifiques.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail le même jour avec Dai Hegen, président de la China Railway Construction Corporation (CRCC), l'un des conglomérats de construction les plus importants et les plus complets au monde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré avoir eu des entretiens très fructueux avec son homologue chinois Li Qiang, au cours desquels les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires reliant les deux pays.

Le dirigeant a informé la délégation de la CRCC que le Vietnam menait d'urgence les préparatifs nécessaires au lancement de la construction de la ligne ferroviaire Hai Phong - Hanoï - Lào Cai d'ici fin 2025. Il a exhorté la CRCC à collaborer étroitement et rapidement avec les agences vietnamiennes compétentes afin de se joindre au projet au plus tôt.

Parallèlement, la CRCC a également été invitée à envisager des activités de coopération telles que le soutien financier et technique aux projets pilotes ; le transfert de technologies ferroviaires ; la coopération en matière de recherche et de formation des ressources humaines ; et le soutien aux modèles de gestion, aux politiques, à la réglementation et aux mécanismes financiers pour le développement des infrastructures, en particulier pour le secteur ferroviaire vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Jonathan Choi, président du groupe Sunwah, basé à Hong Kong (Chine), et président de VinaCapital Vietnam. Il a salué les performances commerciales du groupe au Vietnam et a salué son plan d'expansion des investissements.

Il a encouragé le groupe à investir dans les industries de haute technologie, le développement vert, l'économie circulaire et le logement social. Il a également appelé à accroître les investissements dans les zones de matières premières, la science et la technologie, et la transformation profonde dans le secteur agricole.

Le Premier ministre a demandé au groupe d'aider les entreprises vietnamiennes à s'intégrer à sa chaîne d'approvisionnement et de contribuer à une formation de haute qualité des ressources humaines au Vietnam.

Dans la soirée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu la Professeure Tao Yitao, directrice du Centre de recherche sur les zones économiques spéciales de Chine et présidente de l'Institut de recherche "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale et le développement de l'Université de Shenzhen.

Photo : VNA/CVN

Remerciant le Premier ministre d'avoir consacré du temps à cette rencontre malgré son emploi du temps chargé, Tao Yitao s'est dite confiante que sa visite en Chine donnerait un élan solide à la coopération bilatérale dans divers domaines.

Il a indiqué qu'il travaillait avec les provinces frontalières chinoises afin de coordonner avec les provinces vietnamiennes le développement de zones économiques transfrontalières.

Reconnaissant les contributions de Tao Yitao à la recherche et à la proposition de modèles de zones économiques spéciales en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné son intérêt de longue date pour la création de zones économiques transfrontalières conjointes, remontant à son mandat de secrétaire du Parti de la province de Quang Ninh. Il a indiqué avoir chargé les provinces de Lào Cai et de Quang Ninh de collaborer avec leurs homologues chinoises pour envisager le développement de telles zones.

Le Premier ministre a suggéré à la professeure de poursuivre l'étude et la proposition d'un modèle de zone économique transfrontalière conjointe, adapté au contexte actuel, à la taille des deux économies et aux relations bilatérales, tout en s'alignant sur les tendances de développement et les secteurs prioritaires.

Acceptant d'examiner les propositions du professeur visant à organiser un forum international sur les zones économiques spéciales au Vietnam, à créer un institut de recherche conjoint et à construire un centre culturel Vietnam - Chine pour les échanges universitaires et culturels, le Premier ministre a déclaré qu'il chargerait les ministères et les localités concernés de collaborer avec la partie chinoise.

Le dirigeant a également exprimé l'espoir que Tao Yitao conseillera le Vietnam sur les modèles de développement économique afin d'aider le pays à atteindre une croissance de 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres l'année suivante, conformément à ses objectifs du centenaire.

VNA/CVN