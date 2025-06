Agri Viet 2025 : près de 400 entreprises agricoles au rendez-vous

L’exposition internationale d’agriculture et d’élevage Agri et Livestock Vietnam 2025 a ouvert ses portes jeudi 25 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon, dans la mégapole du Sud, en présence de près de 400 entreprises nationales et internationales spécialisées dans la production agricole et l’élevage.

L’événement, organisé par le groupe Minh Vi VEAS, vise à tisser des liens avec des entreprises dans le rétablissement des activités commerciales et dans la promotion de la tendance de l’agriculture hi-tech dans le contexte du changement climatique et des exigences de plus en plus strictes du développement durable au Vietnam et dans la région d’Asie du Sud-Est.

Il s’agit d’une opportunité pour les pays et les entreprises de promouvoir la coopération, le transfert de technologie et l’innovation dans la chaîne de valeur, vers une agriculture moderne, verte et durable. L’Agri et Livestock Vietnam 2025 regroupe des enseignes en provenance de quinze pays, régions et territoires dont le Vietnam, l’Inde, la Chine, Taïwan (Chine), les Pays-Bas, Israël, et prévoit d’accueillir plus de 10.000 visiteurs, domestiques comme internationaux.

Agri Vietnam 2025 est la 5e édition du genre et rassemble une série de produits et de technologies les plus avancés de l'industrie agricole : des engrais, des pesticides, de la technologie biochimique pour protéger les cultures, des produits agricoles, de la technologie de mélange moderne aux machines agricoles en passant par les systèmes d'irrigation, de traitement de l'eau et les solutions de culture sous serre pour aider à optimiser les coûts et à s'adapter au changement climatique.

En dehors des activités de promotion commerciale, Agri Viet 2025 organise également des activités de rencontres d’affaires ainsi que des colloques et ateliers portant sur l’engrais du Vietnam, la biotechnologie et l’engrais de nouvelle génération, les solutions permettant de réduire les émissions de CO 2 tout en développant l’agriculture bio, les dernières informations du marché des protections agricole et l’élevage au Vietnam.

Clôture : le 27 juin.

Texte et photo : Truong Giang/CVN