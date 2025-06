Le Vietnam renforce le contrôle qualité de ses exportations de durians

En 2024, le durian était l'une des principales exportations de fruits et légumes vietnamiens, avec un chiffre d'affaires record de 3,3 milliards de dollars et 46% de la valeur totale des exportations du secteur. La Chine était le principal marché, avec des importations de durians d'un montant de 3,2 milliards de dollars, soit 97% du total.

Photo : VNA/CVN

Cependant, au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations de durians ont fortement chuté pour atteindre seulement 183 millions de dollars, soit une baisse de 60,9% sur un an. Cette baisse est largement attribuée aux contrôles de qualité plus stricts appliqués par les autorités chinoises, notamment en ce qui concerne les résidus de pesticides ; et à l'application plus stricte des exigences de traçabilité.

Selon Nguyên Quang Hiêu, directeur adjoint du Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les autorités vietnamiennes ont réagi rapidement après avoir été informées par la Chine en mars 2024 de niveaux élevés de cadmium dans certaines cargaisons. Le ministère a lancé des enquêtes et des inspections approfondies dans les régions productrices et a envoyé une délégation de haut niveau en Chine, conduite par le ministre Dô Duc Duy, pour répondre à ces préoccupations.

En mai, l'Administration générale des douanes chinoises a officiellement mis à jour sa liste pour y inclure 829 zones de culture et 131 installations de conditionnement au Vietnam autorisées à exporter des durians.

Auparavant, le Département de la protection des végétaux avait soumis des dossiers pour 1.604 zones de culture et 314 installations de conditionnement. Après un examen approfondi, les autorités chinoises en ont retiré certaines de la liste.

La haute saison des récoltes, de juin à septembre, est considérée comme une période idéale pour que le Vietnam retrouve sa position dominante sur le marché des exportations de fruits.

Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a déclaré que le Vietnam pouvait s'inspirer de l'expérience thaïlandaise. Lorsque la Chine a détecté des niveaux excessifs de cadmium dans les durians thaïlandais, les autorités thaïlandaises ont immédiatement procédé à un examen approfondi de l'ensemble de la chaîne de production afin d'identifier et de résoudre la cause profonde.

Photo : VNA/CVN

Grâce à un contrôle qualité à plusieurs niveaux, plus de 99% des durians thaïlandais ont passé les douanes sans problème. Une traçabilité rigoureuse est essentielle pour répondre rapidement et précisément aux problèmes et éviter leur escalade, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phùng Duc Tiên, a souligné que le gouvernement mettait en œuvre des mesures énergiques pour relancer les exportations officielles de durian cette année.

"Ces mesures comprennent la standardisation et le suivi des procédures de production, de récolte, de quarantaine végétale et d'exportation. Les autorités renforcent également le contrôle des niveaux de cadmium et des résidus de pesticides, et améliorent la traçabilité, des exploitations agricoles aux usines de conditionnement, grâce à des systèmes de suivi numérique", a-t-il ajouté.

Il a également noté que le ministère a demandé au Département de la protection des végétaux de sanctionner strictement les importateurs et les distributeurs d'engrais qui enfreignent les réglementations de sécurité afin de garantir que les intrants agricoles répondent aux normes internationales.

VNA/CVN