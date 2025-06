Vietnam - États-Unis : pour un commerce durable et légal du bois

Les entreprises et associations de la filière bois ont souligné la nécessité d’accroître les importations de bois légal américain destiné à la transformation et à la réexportation par le Vietnam afin de garantir un commerce durable du bois et des chaînes d’approvisionnement légales.

>> Le Vietnam prêt à ouvrir davantage son marché aux produits américains

>> Les ventes de café au plus haut tirées par la demande de l’UE et des États-Unis

>> Vietnam et États-Unis terminent leur 3e cycle de négociations sur un accord commercial

>> Commerce : Vietnam et États-Unis poursuivent leurs négociations en ligne

Photo : CTV/CVN

S’exprimant lors d’un atelier sur le commerce du bois et des produits dérivés entre le Vietnam et les États-Unis, organisé mardi 24 juin par le Département des forêts et de la protection des forêts du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les principales associations vietnamiennes du bois et Forest Trends, le vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du bois et des produits dérivés (VIFOREST), Ngô Sy Hoài, a déclaré qu’en 2024, le Vietnam avait exporté du bois et des produits dérivés vers les États-Unis pour une valeur de 9 milliards de dollars, soit une hausse de 24% par rapport à l’année précédente.

Les États-Unis restent le premier marché du Vietnam, représentant 55 % des exportations totales de bois du pays. Les principaux produits sont les meubles en bois, le contreplaqué, les portes et l’artisanat.

Par ailleurs, le Vietnam a importé pour 316,36 millions de dollars de bois des États-Unis en 2024, soit une hausse de 32,9% par rapport à l’année précédente, ce qui représente 11,2% des importations totales de bois du Vietnam. Les trois principaux produits importés étaient le bois scié, les grumes et le placage.

Ngô Sy Hoài a souligné que les réglementations américaines, telles que la loi Lacey, exigent que les importations de bois soient légales et traçables. Les exportateurs doivent se conformer aux exigences en matière de documentation, notamment les certificats d’exportation et l’autocertification d’origine. Parallèlement, le Vietnam a interdit l’exploitation forestière naturelle depuis 2014, privilégiant plutôt la foresterie de plantation durable. Le pays s’appuie désormais principalement sur 3 millions d’hectares de forêts plantées, principalement d’acacias et d’eucalyptus, et sur 1 million d’hectares de plantations d’hévéas.

À ce jour, 700.000 ha de forêts commerciales au Vietnam ont été certifiés selon les normes du Forest Stewardship Council (FSC) ou du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). Le Vietnam vise à atteindre 70% de plantations certifiées d’ici 2030. Les importations de bois tropical au Vietnam ont considérablement diminué, passant de plus de 2 millions de mètres cubes en 2015 à 700.000 m3 en 2024.

Photo : VNA/CVN

Le Système vietnamien de vérification de la légalité du bois (VNTLAS), développé dans le cadre d’un accord de partenariat volontaire (APV) entre l’Union européenne et le Vietnam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), a été lancé en 2020, mis à jour en 2024 et se prépare actuellement à l’octroi de licences. Les États-Unis sont considérés comme un fournisseur fiable et fiable de bois légal.

Le Vietnam se prépare également à se conformer au règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE), qui exige des entreprises des secteurs comme le bois, le café et le caoutchouc qu’elles fournissent des données de géolocalisation et des preuves d’approvisionnement légal.

Ngô Sy Hoài a souligné que le Vietnam est devenu l’un des principaux fournisseurs de bois des États-Unis et l’un des plus grands importateurs de bois américain. Il a déclaré que les deux parties avaient strictement respecté les réglementations, notamment la loi Lacey, et résolu efficacement les différends commerciaux, notamment l’enquête américaine au titre de l’article 301. Il a appelé à une collaboration continue afin de promouvoir un commerce du bois légal, durable et mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Lors de l’atelier, le directeur du Département des forêts et de la protection des forêts, Trân Quang Bao, a également révélé que de nouvelles réglementations, notamment celles relatives à la classification des entreprises, à la traçabilité des produits forestiers et au zonage géographique, devraient être publiées ce mois-ci.

Ces réglementations contribueront à développer un système de transformation numérique transparent, répondant aux exigences de traçabilité si nécessaire, a-t-il indiqué.

Il a fait savoir que son ministère était prêt à accompagner les associations et les entreprises pour garantir aux partenaires internationaux que le Vietnam est un pays tropical, mais qu’il possède des forêts naturelles fermées. Le Vietnam n’utilise pas de bois provenant de forêts naturelles pour l’exportation et fait preuve d’une transparence totale dans sa chaîne d’approvisionnement et son système juridique.

VNA/CVN